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Famózní televize Sony Bravia je teď o 8 tisíc levnější! Má krásný obraz, slušný zvuk a umí 120 Hz

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Jakub Kárník
Jakub Kárník
2.7.2026 20:00
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Sedmdesátipětipalcová Sony s procesorem X1 a plnou herní výbavou pod třicet tisíc je fajn nabídka. Sony Bravia KD-75X85L teď na Alze s kódem 2026ALZAEXTRA20 pořídíte za 29 984 Kč místo původních 37 990 Kč.

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Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud chcete velkou televizi se skvělým obrazem a rychlým systémem na film, sport a hraní na PS5.
⚠️ Zvažte, že váží 35 kg (montáž ve dvou), napájecí kabel je krátký a energetická třída je jen F.
💡 Za 29 984 Kč je poměr cena/výkon výborný — Sony obraz této velikosti pod třicet tisíc se hledá těžko.

Proč je tahle televize zajímavá

Za necelých třicet tisíc dostanete u Sony Bravia X85L to, po čem lidé u Sony jdou — vyladěný, přirozený obraz s procesorem X1 a Full Array podsvícením, který podle majitelů patří k nejlepším, co u LED viděli. Není to OLED, ale barvy i kontrast jsou nadstandardní. Komu sedne? Rodinám na sport a filmy a hráčům na PlayStationu — televize se s připojenou PS5 sama přepne do herního režimu.

Klíčové parametry vysvětlené lidsky

Panel je 75″ 4K se 120 Hz, což u sportu a akčních scén znamená plynulý pohyb bez rozmazání. Pro hráče je tu plná výbava: HDMI 2.1, VRR a ALLM, k tomu herní menu se zaměřovačem a vyrovnáním černé. Obraz zvládá Dolby Vision a Auto HDR Tone Mapping vytáhne detaily i v tmavých scénách. Zvuk řeší 20W X-Balanced reproduktory s Dolby Atmos, které majitelé chválí jako nečekaně dobré i bez soundbaru. Vše běží na svižném Google TV, v balení jsou dva ovladače (klasický i chytrý s hlasem).

KOUPIT ZA 29 984 KČ

Co říkají uživatelé a na co si dát pozor

Hodnocení je výborné: 4,8 z 5 od 21 zákazníků, 95 % doporučení, reklamovanost nízká (1,5 %). Majitelé se shodují na krásném obrazu, rychlém systému a dvou ovladačích, řada z nich píše „nemám co vytknout“. Buďme ale féroví k tomu, co se opakuje: televize váží 35 kg, takže rozbalení i montáž zvládnete jen ve dvou a na zeď potřebujete pořádný držák. Několik lidí zmiňuje krátký napájecí kabel — bez zásuvky těsně za TV budete potřebovat prodlužku. A energetická třída je jen F, takže úsporný spotřebič to není.

VYUŽÍT SLEVU 2026ALZAEXTRA20

Kdy to smysl nedává

Do malého obýváku je 75″ zbytečně velká — vezměte menší úhlopříčku téže řady. Pokud chcete dokonalou černou v tmavé místnosti, sáhněte po OLEDu (za vyšší cenu). A kdo řeší hlavně nízkou spotřebu, měl by vědět, že třída F není úsporná. Pro velký obývák, sport a hraní je to ale skvělá volba.

Verdikt: pro koho se to vyplatí

Sony Bravia KD-75X85L je velká televize s prvotřídním obrazem za rozumnou cenu. Za 29 984 Kč s kódem 2026ALZAEXTRA20 dostanete 75″ panel, procesor X1, plnou herní výbavu pro PS5 a k tomu roční Sony Pictures Core zdarma. Hlavní „háček“ je jen praktický — váha a krátký kabel, se kterými je dobré počítat. Komu sedí velký Sony obraz na sport, filmy i hry, ten za necelých třicet tisíc udělá dobrý obchod. Slevové kódy nebývají věčné, tak neváhejte dlouho.

CHCI UŠETŘIT 8 006 KČ

Vzali byste velký 75″ Sony LED za třicet tisíc, nebo si připlatíte za menší OLED s dokonalou černou?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
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