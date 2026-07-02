Famózní televize Sony Bravia je teď o 8 tisíc levnější! Má krásný obraz, slušný zvuk a umí 120 Hz Hlavní stránka Zprávičky Sony Bravia KD-75X85L je 75" 4K LED televize s Full Array podsvícením, procesorem X1, 120 Hz a Google TV — ideální pro film, sport i PS5 Na Alze ji s kódem 2026ALZAEXTRA20 koupíte za 29 984 Kč místo původních 37 990 Kč — ušetříte 8 006 Kč K televizi dostanete roční předplatné Sony Pictures Core (hodnota 1 645 Kč) a Alza nabízí vynesení i montáž na zeď Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 2.7.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Sedmdesátipětipalcová Sony s procesorem X1 a plnou herní výbavou pod třicet tisíc je fajn nabídka. Sony Bravia KD-75X85L teď na Alze s kódem 2026ALZAEXTRA20 pořídíte za 29 984 Kč místo původních 37 990 Kč. CHCI TELEVIZI V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete velkou televizi se skvělým obrazem a rychlým systémem na film, sport a hraní na PS5.⚠️ Zvažte, že váží 35 kg (montáž ve dvou), napájecí kabel je krátký a energetická třída je jen F.💡 Za 29 984 Kč je poměr cena/výkon výborný — Sony obraz této velikosti pod třicet tisíc se hledá těžko. Proč je tahle televize zajímavá Za necelých třicet tisíc dostanete u Sony Bravia X85L to, po čem lidé u Sony jdou — vyladěný, přirozený obraz s procesorem X1 a Full Array podsvícením, který podle majitelů patří k nejlepším, co u LED viděli. Není to OLED, ale barvy i kontrast jsou nadstandardní. Komu sedne? Rodinám na sport a filmy a hráčům na PlayStationu — televize se s připojenou PS5 sama přepne do herního režimu. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Panel je 75″ 4K se 120 Hz, což u sportu a akčních scén znamená plynulý pohyb bez rozmazání. Pro hráče je tu plná výbava: HDMI 2.1, VRR a ALLM, k tomu herní menu se zaměřovačem a vyrovnáním černé. Obraz zvládá Dolby Vision a Auto HDR Tone Mapping vytáhne detaily i v tmavých scénách. Zvuk řeší 20W X-Balanced reproduktory s Dolby Atmos, které majitelé chválí jako nečekaně dobré i bez soundbaru. Vše běží na svižném Google TV, v balení jsou dva ovladače (klasický i chytrý s hlasem). KOUPIT ZA 29 984 KČ Co říkají uživatelé a na co si dát pozor Hodnocení je výborné: 4,8 z 5 od 21 zákazníků, 95 % doporučení, reklamovanost nízká (1,5 %). Majitelé se shodují na krásném obrazu, rychlém systému a dvou ovladačích, řada z nich píše „nemám co vytknout“. Buďme ale féroví k tomu, co se opakuje: televize váží 35 kg, takže rozbalení i montáž zvládnete jen ve dvou a na zeď potřebujete pořádný držák. Několik lidí zmiňuje krátký napájecí kabel — bez zásuvky těsně za TV budete potřebovat prodlužku. A energetická třída je jen F, takže úsporný spotřebič to není. VYUŽÍT SLEVU 2026ALZAEXTRA20 Kdy to smysl nedává Do malého obýváku je 75″ zbytečně velká — vezměte menší úhlopříčku téže řady. Pokud chcete dokonalou černou v tmavé místnosti, sáhněte po OLEDu (za vyšší cenu). A kdo řeší hlavně nízkou spotřebu, měl by vědět, že třída F není úsporná. Pro velký obývák, sport a hraní je to ale skvělá volba. Verdikt: pro koho se to vyplatí Sony Bravia KD-75X85L je velká televize s prvotřídním obrazem za rozumnou cenu. Za 29 984 Kč s kódem 2026ALZAEXTRA20 dostanete 75″ panel, procesor X1, plnou herní výbavu pro PS5 a k tomu roční Sony Pictures Core zdarma. Hlavní „háček“ je jen praktický — váha a krátký kabel, se kterými je dobré počítat. Komu sedí velký Sony obraz na sport, filmy i hry, ten za necelých třicet tisíc udělá dobrý obchod. Slevové kódy nebývají věčné, tak neváhejte dlouho. CHCI UŠETŘIT 8 006 KČ Vzali byste velký 75″ Sony LED za třicet tisíc, nebo si připlatíte za menší OLED s dokonalou černou? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza slevy Sony Televize Mohlo by vás zajímat Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024