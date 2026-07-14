MiniLED televize Hisense zlevnila na 10,5 tisíce! Má 144 Hz, vestavěný subwoofer a umí AirPlay 2

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Jakub Kárník
Jakub Kárník
14.7.2026 16:00
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hisense miniled webp
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Levné televize obvykle znamenají obyčejné LED podsvícení, jenže tenhle kousek je jiný — Hisense 50E8S teď na Alze koupíte za 10 490 Kč místo 14 990 Kč a dostanete Mini-LED panel s lokálním stmíváním.

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Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud chcete Mini-LED s lokálním stmíváním a herní televizi za co nejmíň peněz.
⚠️ Zvažte, že jas 1 300 nitů je na Mini-LED průměrný a 50″ je dnes spíš menší úhlopříčka.
💡 Za 10 490 Kč dostáváte technologii, kterou konkurence v téhle cenovce zpravidla nenabízí.

Proč je tahle televize zajímavá

Klíčové slovo je lokální stmívání. Běžná LED televize svítí celou plochou, takže při tmavé scéně s titulky se rozzáří i černé pozadí. Mini-LED panel dokáže podsvícení vypnout jen v konkrétních zónách, což znamená hlubší černou a viditelně lepší kontrast — a přesně tohle za 10 490 Kč na Alze dostanete. Původní cena 14 990 Kč byla férová, dnešní je vyloženě lákavá.

Klíčové parametry vysvětlené lidsky

Nativní 144Hz herní režim s VRR a AMD FreeSync Premium znamená, že na PS5 nebo herním PC dostanete plynulý obraz bez trhání — v téhle cenové hladině naprostá rarita, běžné televize kolem deseti tisíc končí u 60 Hz. Dolby Vision i HDR10+ pokryjí veškerý HDR obsah na Netflixu i Disney+, takže neřešíte, který formát daný film používá. Zvuk obstará systém laděný Devialetem s vestavěným 20W subwooferem, díky kterému akční scény skutečně duní a nezní ploše jako z plechovky.

KOUPIT ZA 10 490 KČ

Praktická stránka: rozměry, porty, systém

Padesátka je vděčný formát do menšího obýváku, ložnice nebo pracovny, kde by 65″ už dominovala celé stěně. Celokovové tělo v tenkém provedení působí nadstandardně na svou cenu. VESA úchyt 400 × 300 mm sedne na běžné držáky. Systém VIDAA je svižný a nechybí v něm Netflix, Disney+, HBO Max ani české Oneplay, k tomu Chromecast, AirPlay 2 a podpora chytré domácnosti přes Matter, Apple Home nebo Google Home.

Na co si dát pozor

Model je čerstvá novinka roku 2026, takže na Alze zatím nejsou uživatelská hodnocení ani údaj o reklamovanosti — dlouhodobou spolehlivost tedy nikdo neověřil a je fér to přiznat. Druhá věc je jas 1 300 nitů: na Mini-LED je to spíš skromná hodnota, takže ve světlé místnosti nedosáhne na dražší modely s několikanásobkem. A počítejte s tím, že u levnějších Mini-LED panelů bývá méně stmívacích zón, což se projeví lehkou září kolem jasných objektů na černém pozadí.

UŠETŘIT 4 500 KČ

Kdy to smysl nedává

Pokud chcete velkou televizi do prostorného obýváku, padesátka vás zklame — za podobné peníze dnes seženete 65″ QLED (třeba Hisense 65E7Q), sice bez Mini-LED, ale s výrazně větší plochou. Kdo řeší především úhlopříčku, měl by jít touto cestou.

Verdikt: pro koho se vyplatí

Za 10 490 Kč je 50E8S skvělá volba pro menší místnost, hraní na konzoli a večerní filmy, kdy lokální stmívání zazáří nejvíc. Kombinace Mini-LED, nativních 144 Hz a zvuku od Devialetu je v téhle cenovce prostě neobvyklá — konkurence za deset tisíc nabízí obyčejné LED a 60Hz panel. Nečekejte zázraky v jasu, ale jako herní a filmová televize do ložnice nebo menšího obýváku odvede parádní práci. A za tuhle cenu se dlouho neohřeje.

CHCI UŠETŘIT 4 500 KČ

Vsadili byste na menší 50″ Mini-LED s lepším kontrastem, nebo radši na větší 65″ QLED za stejné peníze?

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O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
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