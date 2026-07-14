MiniLED televize Hisense zlevnila na 10,5 tisíce! Má 144 Hz, vestavěný subwoofer a umí AirPlay 2 Hlavní stránka Zprávičky Hisense 50E8S je 50" Mini-LED televize se 144Hz herním režimem a zvukem laděným Devialetem Nyní stojí 10 490 Kč místo 14 990 Kč (úspora 4 500 Kč, tedy −30 %) Mini-LED s lokálním stmíváním pod jedenáct tisíc je na trhu stále vzácnost Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 14.7.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Levné televize obvykle znamenají obyčejné LED podsvícení, jenže tenhle kousek je jiný — Hisense 50E8S teď na Alze koupíte za 10 490 Kč místo 14 990 Kč a dostanete Mini-LED panel s lokálním stmíváním. CHCI TUTO TELEVIZI V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete Mini-LED s lokálním stmíváním a herní televizi za co nejmíň peněz.⚠️ Zvažte, že jas 1 300 nitů je na Mini-LED průměrný a 50″ je dnes spíš menší úhlopříčka.💡 Za 10 490 Kč dostáváte technologii, kterou konkurence v téhle cenovce zpravidla nenabízí. Proč je tahle televize zajímavá Klíčové slovo je lokální stmívání. Běžná LED televize svítí celou plochou, takže při tmavé scéně s titulky se rozzáří i černé pozadí. Mini-LED panel dokáže podsvícení vypnout jen v konkrétních zónách, což znamená hlubší černou a viditelně lepší kontrast — a přesně tohle za 10 490 Kč na Alze dostanete. Původní cena 14 990 Kč byla férová, dnešní je vyloženě lákavá. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Nativní 144Hz herní režim s VRR a AMD FreeSync Premium znamená, že na PS5 nebo herním PC dostanete plynulý obraz bez trhání — v téhle cenové hladině naprostá rarita, běžné televize kolem deseti tisíc končí u 60 Hz. Dolby Vision i HDR10+ pokryjí veškerý HDR obsah na Netflixu i Disney+, takže neřešíte, který formát daný film používá. Zvuk obstará systém laděný Devialetem s vestavěným 20W subwooferem, díky kterému akční scény skutečně duní a nezní ploše jako z plechovky. KOUPIT ZA 10 490 KČ Praktická stránka: rozměry, porty, systém Padesátka je vděčný formát do menšího obýváku, ložnice nebo pracovny, kde by 65″ už dominovala celé stěně. Celokovové tělo v tenkém provedení působí nadstandardně na svou cenu. VESA úchyt 400 × 300 mm sedne na běžné držáky. Systém VIDAA je svižný a nechybí v něm Netflix, Disney+, HBO Max ani české Oneplay, k tomu Chromecast, AirPlay 2 a podpora chytré domácnosti přes Matter, Apple Home nebo Google Home. Na co si dát pozor Model je čerstvá novinka roku 2026, takže na Alze zatím nejsou uživatelská hodnocení ani údaj o reklamovanosti — dlouhodobou spolehlivost tedy nikdo neověřil a je fér to přiznat. Druhá věc je jas 1 300 nitů: na Mini-LED je to spíš skromná hodnota, takže ve světlé místnosti nedosáhne na dražší modely s několikanásobkem. A počítejte s tím, že u levnějších Mini-LED panelů bývá méně stmívacích zón, což se projeví lehkou září kolem jasných objektů na černém pozadí. UŠETŘIT 4 500 KČ Kdy to smysl nedává Pokud chcete velkou televizi do prostorného obýváku, padesátka vás zklame — za podobné peníze dnes seženete 65″ QLED (třeba Hisense 65E7Q), sice bez Mini-LED, ale s výrazně větší plochou. Kdo řeší především úhlopříčku, měl by jít touto cestou. Verdikt: pro koho se vyplatí Za 10 490 Kč je 50E8S skvělá volba pro menší místnost, hraní na konzoli a večerní filmy, kdy lokální stmívání zazáří nejvíc. Kombinace Mini-LED, nativních 144 Hz a zvuku od Devialetu je v téhle cenovce prostě neobvyklá — konkurence za deset tisíc nabízí obyčejné LED a 60Hz panel. Nečekejte zázraky v jasu, ale jako herní a filmová televize do ložnice nebo menšího obýváku odvede parádní práci. A za tuhle cenu se dlouho neohřeje. CHCI UŠETŘIT 4 500 KČ Vsadili byste na menší 50″ Mini-LED s lepším kontrastem, nebo radši na větší 65″ QLED za stejné peníze? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza HiSense miniLED slevy Televize Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Nejlepší televize do 10 000 Kč (2024). Vybrali jsme aktuální špičku Jakub Kárník 21.10.2024