5 tipů na zajímavé zboží z čínských obchodů #235: projektor s Androidem

Koukat na seriály či filmy, pouštět dítěti ukolébavku nebo promítat na zeď hvězdnou oblohu a to kdekoliv. V dnešních tipech se podíváme mimo jiné na kapesní projektor s Androidem. Pokud se mezi vámi nejdou fandové dronů, jistě vaší pozornosti neunikl Hubsan Zino 2. Nakonec mrkneme také na praktické věci jako jsou chytré žárovky, video zvonek a další.

Projektor s Androidem Vivicine T10

Tento kapesní projektor s Androidem nabízí jednoduché řešení konzumace video obsahu kdekoliv, kde je alespoň přítmí. Lampa tohoto projektoru nabízí svítivost 200 lumenů, což není ohromující, ale vzhledem k tomu, že projektor strčíte do kapsy, tak je to rozumná hodnota. Zařízení je poháněno Androidem 7.1 s 2 GB RAM a 4 jádrovým procesorem RK3128. Baterie o kapacitě 5000 mAh zajistí fungování projektoru na cca 1,5 – 2,5 hodiny v závislosti na obsahu, který promítáte (světlé vs tmavé scény). Rozlišení projektoru je 854×480 pixelů, takže nemůžeme očekávat super ostrý obraz na velké zdi. K projektoru je možné připojit HDMI vstup.

Hubsan Zino 2

O dronech značky Hubsan jsme psali už několikrát. Tato firma nyní přichází s novým modelem Hubsan Zino 2, který nabízí lepší dosah (z 2 km na 6 km), kvalitnější video (4k 60 fps a podporu pro RAW foto), delší výdrž na baterii (33 minut) a mnoho dalšího. Tohle všechno je završeno cenovkou, která zůstala nízko na skvělých 10 500 Kč za set s 2 bateriemi. Dron jde do prodeje v lednu 2020 a nyní jsou na Gearbestu spuštěny předobjednávky. Vlastníte Hubsan Zino? Jak jste s ním spokojeni?

Bezdrátový video zvonek Alfawise

Ať už ve firmě nebo v rodinném baráčku vám může posloužit bezdrátový zvonek Alfawise L9 Plus, který přenáší obraz a zvuk přes Wifi v rozlišení 1920×1080. O dodávku energie se stará zabudovaná baterie s kapacitou 6800 mAh a výdrž se udává 6-8 měsíců. Nic vám ale nebrání ke zvonku připojit stálý přísun energie 14-24 V. Zvonek má zabudovaný senzor přiblížení, takže je aktivní pouze, když je to potřeba. Záznam můžete sledovat živě v chytré aplikaci, nahrávat na cloud (placený) a nebo ukládat na SD kartu, kterou vložíte do zvonku.

RGB chytrá žárovka Alfawise LE12

Barevná žárovka s napojením na chytrou domácnost a možností ovládání přes Google Home, IFTTT nebo Amazon Alexu. Jedná se o 9W žárovku, kde svítivost bílých i barevných LED diod je 900 lumenů. Žárovka má několik různých režimu svícení a blikání. S okolím komunikuje přes Wifi 2,4 GHz.

Stylová LED lampa

Posledním tipem je stylová LED svítilna, kterou můžete jednoduše přeměnit na ruční lampión nebo stolní lampičku při čtení knihy. Má zabudovanou baterii o kapacitě 1200 mAh a nabíjí se pomocí proprietárního konektoru ze zásuvky. Pokud máte rádi IKEA styl, tak tohle je pro vás :)

