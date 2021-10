5 tipů pro aplikaci Google Disk, které možná vůbec neznáte

Služba Google Disk (Drive) je velmi šikovný pomocník. Uživatelům nabízí cloudové ukládání a v některých případech i úpravy souborů. Dají se skrze něj spravovat nejen editovatelné dokumenty, ale třeba i fotky a videa, libovolné přílohy z e-mailů a také třeba zálohy z WhatsAppu. Využít přitom jde webový prohlížeč, desktopový program i mobilní aplikaci. Nutno říct, že právě mobilní aplikace je po stránce efektivity a uživatelské přívětivosti nejméně schopná, ale na základní úkony stačí. My vám nyní navíc ukážeme pět vybraných tipů, jak se s ní dá pracovat trochu chytřeji. Schválně, jestli je znáte všechny…

5 tipů pro používání aplikace Google Disk

1) Využívejte offline režim

Při práci na mobilním telefonu se vám může běžně stát, že se ocitnete v oblasti se slabými datovými přenosy. Nebo mimo dosah WiFi připojení, které třeba nutně potřebujete nebo jen preferujete. Abyste se k důležitým souborům v takové situaci dostali a následně se po editaci mohli i spolehnout na to, že bude upravená verze uložena, existuje Režim offline. Soubory je do něj možné přidávat přímo z jejich menu se třemi tečkami. Všechny takto zařazené položky pak najdete v menu vlevo.

2) Určete si, co se má z mobilu zálohovat

Pointou fungování služby Google Disk je mimo jiné i to, že nemusíte neustále přemýšlet, zda máte vše potřebné zálohované. A nebo jestli vám prostor v cloudu naopak náhodou nezabírá něco, co byste nechtěli. V případě mobilní aplikace můžete kontrolu provést v levém horním menu přes Nastavení a položku Zálohování a obnovení. Jde zde mimo jiné i zvolit, zda má mít mobilní Google Disk právo provádět zálohování i přes mobilní data. Jinak to provádí pouze přes WiFi po dvouhodinové nečinnosti a při nabíjení.

3) Furt něco pracně hledáte? Používejte hvězdičku…

Zorientovat se v prostředí Disku nemusí být pro každého úplně snadné. Existuje zde složkový systém a také rychlé vyhledávání, ale Google například poměrně často mění různá tlačítka nebo položky. I častému uživateli se tak může snadno stát, že “ztratí” dříve otevřený soubor ve změti dalšího obsahu. Abyste takové situaci předešli, úplně nejsnazším řešením je přidání hvězdičky. To se dá lehce provést v menu souboru. Takto označené položky následně můžete zobrazit z levého menu.

Mobilní Chrome zavede funkci, kterou jsme mnozí potřebovali čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

4) …nebo pracujte ve vlastním Prostoru

Ke stejným účelům, ale ještě trochu sofistikovaněji, nedávno vznikly tzv. Prostory. Dostanete se k nim rovnou ze spodního menu a každý umí pojmout až 25 položek. Jsou to takové tematické nástěnky. Přidávání položek je možné provést buď ve správě Prostoru, nebo opět v menu samotného souboru. Původní umístění se zachová.

5) Přidejte si vybrané soubory na plochu

Toto už je výsada pro ty opravdu nejvýznamnější soubory, ke kterým potřebujete mít přístup na dvě až tři klepnutí na displej. Podobně jako třeba na webové stránky z Google Chrome je možné i na položky z Google Disku dokazovat prostřednictvím zástupců na ploše mobilu.

Jaké další “tajné” tipy pro Google Disk máte?