Ďábel v Ohiu

Ďábel v Ohiu je nový kanadskoamerický Netflix počin, který vypráví příběh o psychiatričce. Ta chce za každou cenu ochránit svou mladou pacientku, která prchá před záhadnou sektou. Ukryje ji proto u sebe doma, čímž však ohrozí nejen sebe, ale i svou rodinu.

Devil In Ohio | Official Trailer | Netflix

ČSFD hodnocení: 60 %

Sandman

Sandman je Pán snů, tedy světa, kam se dostaneme, když usneme. Sandman umí zhmotnit naše nejhorší noční můry, avšak když padne do zajetí, ve kterém je desítky let, vyvolá jeho nepřítomnost řadu událostí, které promění svět spících a bdících. V tomto seriálu budeme sledovat, jak se Sandman poznává s novými bytostmi, putuje časem i oběma světy a napravuje chyby, které udělal za celou dobu svojí existence.

ČSFD hodnocení: 74 %

Můj brácha má prima holku

Pokud vás baví reality show typu Love Island, Too Hot to Handle či Love is Blind, možná vás osloví i britská novinka Dated and Related, ve které si nezadaní sourozenci navzájem pomáhají najít spřízněnou duši s nadějí, že se zamilují. A ještě u toho třeba vyhrají sto tisíc dolarů.

ČSFD hodnocení: 43 %

Kariéra na spadnutí

Kariéra na spadnutí vypráví příběh Ingrid Yunové, advokátky z New Yorku, která by ráda povýšila, ale zároveň má své zásady, přes které nejede vlak. U toho všeho řeší rodinu, přátelé a také milostný život.

ČSFD hodnocení: 61 %

Stranger Things

Na pátém místě se drží seriál Stranger Things, jehož čtvrtá série zamířila do obýváků již v květnu. Jednoznačně jde o jednu z vlajkových lodí této streamovací platformy, která by neměla uniknout žádnému divákovi, který si ji předplácí.

ČSFD hodnocení: 90 %

Poznámka redakce O tipech na zajímavé Netflix či HBO Max seriály vám píšeme z toho důvodu, že je stále populárnější sledovat je na telefonech a tabletech. Sami si občas pustíme nějaký ten seriál v posteli, či v autě. Napadlo nás proto, že bychom se mohli s našimi tipy dělit s vámi. Aplikace obou dvou platforem jsou k dispozici na Google Play.

Zdroj: FlixPatrol