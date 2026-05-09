Vlajková OLED TV od LG teď zlevnila pod 18 tisíc! Má 144 Hz, Dolby Vision IQ a hodí se i jako monitor Hlavní stránka Zprávičky LG OLED42C54 je 42" 4K OLED televize z roku 2025 s procesorem alpha 9 AI Gen8, 144 Hz a kompletní herní výbavou (G-SYNC, FreeSync Premium, ALLM, VRR) Cena padá z původních 32 490 Kč přes 19 990 Kč až na 17 991 Kč po zadání kódu ALZADNY10 — celková úspora přes 14 000 Kč Velmi často kupována jako univerzální TV/monitor pro PC nebo konzoli — 4× HDMI 2.1 a hodnocení 4,8/5 z 18 recenzí Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 9.5.2026 16:00 Žádné komentáře 0 OLED televize ztratily statut nedosažitelného luxusu a 42″ varianty se v posledních letech staly hitem mezi PC nadšenci, kteří hledají alternativu ke klasickým herním monitorům. LG OLED42C54 v ceně 17 991 Kč po zadání kódu ALZADNY10 je dnes mimořádně atraktivní — z původních 32 490 Kč jsme se dostali na zhruba poloviční cenu. Jde přitom o vlajkovou OLED řadu z modelového roku 2025 s procesorem alpha 9 AI Gen8 a kompletní herní výbavou. Cenový vývoj a co stojí za úvahu TV nebo monitor? Pro koho dává smysl Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete kompaktní OLED televizi do menšího obýváku, ložnice nebo pracovny. Procesor alpha 9 AI Gen8 zvládá 4K Super Upscaling i HDR optimalizaci na špičkové úrovni. Pro hráče je 144 Hz, NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium a 4× HDMI 2.1 s nízkou latencí ideální kombinace.⚠️ Zvažte, že podle reálných recenzí je integrovaný zvuk slabší — počítejte s pořízením soundbaru pro plný filmový zážitek. Magic Remote ovladač je trochu kontroverzní — pohybový senzor je citlivý a chybí klasické tlačítko pro přepínání vstupů. Při použití jako PC monitor recenzent upozorňuje na agresivní ochranu panelu, která může způsobovat drobné blikání u statických prvků (např. ve Windows). Chybí DisplayPort — pouze HDMI vstupy.💡 Za 17 991 Kč dostanete 42″ 4K OLED panel z roku 2025, procesor alpha 9 AI Gen8, 4K @ 144 Hz, 4× HDMI 2.1, 3× USB, kompletní HDR balík (Dolby Vision IQ, HDR10, HLG), Dolby Atmos zvuk, antireflexní povrch, technologii Perfect Black s certifikací UL, NVIDIA G-SYNC a AMD FreeSync Premium, Magic Remote ovladač, WebOS s garancí 4 aktualizací v 5 letech, Wi-Fi 6, Bluetooth a Apple AirPlay 2. Cenový vývoj a co stojí za úvahu Modelový rok 2025 byl uveden na trh za 32 490 Kč a postupně klesal — typický průběh u prémiových LG OLED. Aktuální cena se slevou je už pod úrovní, kterou na konci minulého roku měla starší řada C4. To je důvod, proč LG OLED v 42″ velikosti tak dobře drží popularitu — postupně se cena dostává do hladiny, kde dává smysl jako televize do druhé místnosti i jako monitor pro herní setup. Procesor alpha 9 AI Gen8 je tady klíčovým bodem — nejnovější LG generace zvládá rozpoznat obsah podle žánru a podle toho upravit barevné a kontrastní nastavení. To znamená, že YouTube videa v nižším rozlišení vypadají na 4K obrazovce viditelně lépe než u starších TV. Procesor také řídí pokročilé herní funkce jako Game Optimizer, kde si můžete uložit přednastavené profily pro různé žánry — RPG, FPS, racing, RTS. K tomu se přidá funkce Dolby Vision IQ, která dynamicky upravuje HDR podle okolního světla v místnosti. TV nebo monitor? Pro koho dává smysl Většina ověřených recenzí na Alze popisuje použití této televize jako velkého monitoru pro PC nebo herní konzoli. Argumenty jsou silné — 42″ 4K OLED se 144 Hz a HDMI 2.1 nabízí parametry, kterým konkurují jen prémiové herní monitory za 30+ tisíc. Reálná odezva v herním módu se podle recenzentů blíží specializovaným monitorům, jen s drobným handicapem pro extrémně rychlé tituly typu CS2 nebo Valorant. Pro RPG, akční hry a sportovní simulátory je televize naprosto dostatečná. Praktická poznámka — vzdálenost sezení od obrazovky. 42″ obrazovka ve 4K rozlišení vyžaduje minimální vzdálenost zhruba 80 až 100 cm pro pohodlné sledování bez bolesti očí, takže potřebujete hlubší stůl. Druhý bod — recenzent zmiňuje, že u některých her s mnoha statickými UI prvky (typicky MMO, MOBA) je ochrana panelu agresivnější a obraz mírně blikne při delší nečinnosti. Pro typického hráče RPG nebo single-player titulů to není problém. Pro kompetitivní eSport hráče je vhodnější monitor s VA nebo OLED panelem bez TV vrstvy. Pro běžné domácí použití jako televize je 42″ ideální velikost do ložnice, dětského pokoje nebo malého obýváku — větší televize do menší místnosti často nedávají smysl kvůli krátké pozorovací vzdálenosti. Šli byste do 42″ OLED televize jako velkého monitoru pro PC, nebo byste raději volili klasický 32″ QD-OLED monitor? O autorovi Jakub Kárník