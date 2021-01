Nový 3D senzor pod displejem podporuje odemykání obličejem

Společnost Trinamix představila nový 3D senzor, který je pod OLED displejem a podporuje odemykání obličejem. Nový senzor následuje trend neustálého zvětšování obrazovek a zmenšování rámečku okolo displeje. Aktuální hardwarová řada předních kamer pod displejem neumožňuje odemykání pomocí obličeje. Naopak 3D rozpoznávání obličeje již existuje na smartphonech, jako je iPhone 12 a Pixel 4, avšak kamera není pod displejem. Tento problém chce Trinamix vyřešit. Nový senzor by mohl přinést větší úhlopříčky a výkonnější displeje se zabudovaným odemykáním pod displejem.

Společnost uvedla, že její nový senzor funguje právě díky způsobu využití dat. Kromě snímání infračerveným světlem využívá senzor technologii „Beam Profile Analysis“ k měření vzdálenosti a rozpoznávání povrchu. Podle Trinamixu nabízí senzor stejnou úroveň výkonu jako klasické systémy, které nyní podporují odemykání obličejem. Nový senzor by měl být dostatečně bezpečný pro mobilní platby a dokonce nabídne detekci kůže, aby bylo jisté, že místo fotografie nebo makety odemkne telefon skutečná osoba.

Stejně jako u selfie kamer pod displejem existuje šance, že tato metoda odemykání obličejem může být ze začátku problematická a poměrně nevychytaná. A i když je senzor pod displejem, který podporuje odemykání obličejem zajímavý nápad, stále se nacházíme v době koronavirové, kdy nošení roušek přímo brání funkci odemykání obličejem. Senzor by ale mohl najít své využití v budoucnosti. Společnost Trinamix zatím neřekla, které telefony budou senzor pod displejem obsahovat. Výrobci telefonů nyní senzor testují a do první poloviny roku 2022 by jej mohli uvést na trh.

Face authentication solution behind OLED by trinamiX

Využili byste nový senzor?