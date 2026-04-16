Zakřivený ultrawide monitor za necelých sedm tisíc. Tenhle Gigabyte má hodnocení 4,8 z 5 a nulovou reklamovanost

  • Gigabyte G34WQC2 je 34" zakřivený ultrawide monitor s rozlišením 3440 × 1440, 200 Hz a VA panelem
  • Původně 7 290 Kč, s kódem ALZADNY10 za 6 561 Kč — sleva 10 %
  • Hodnocení 4,8/5, 94 % doporučení a reklamovanost 0 % — aktuálně jeden z nejlepších ultrawide monitorů pod deset tisíc

Jakub Kárník
16.4.2026 16:00
34palcový zakřivený ultrawide monitor za necelých sedm tisíc. Gigabyte G34WQC2 je na Alze za 6 561 Kč s kódem ALZADNY10. VA panel s nativním kontrastem 4000:1, rozlišení Ultra Wide QHD 3440 × 1440, obnovovací frekvence 200 Hz, jas 450 nitů a 10bitová barevná hloubka. Jeden recenzent po důkladném srovnání s AOC CU34G4 a CU34G4Z potvrzuje, že Gigabyte má v téhle ceně nejlepší parametry. Hodnocení 4,8 z 5 a 0 % reklamovanost — to vypovídá hodně.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud chcete ultrawide zážitek pro hry, filmy a multitasking — 21:9 formát výrazně zlepšuje produktivitu i ponoření do závodních her, simulátorů a RPG.
⚠️ Zvažte, že VA panel má horší reakci u tmavých scén (mírný ghosting) a DisplayPort 1.4 nezvládne všechny funkce najednou (200 Hz + 10 bit + HDR současně není možné).
💡 Za 6 561 Kč dostanete 34″ UW QHD, VA 200 Hz, 10bit barvy, kontrast 4000:1, jas 450 nitů, antireflexní povrch, reproduktory, kovový stojan s výškovým nastavením, HDMI + DP kabel.

Proč ultrawide a proč zrovna tenhle

Poměr stran 21:9 je pro některé tituly revoluce — závodní simulátory, letecké simulátory, strategie a RPG hry podporují ultrawide nativně a vtáhnou vás do děje jinak než klasický 16:9. Pro práci si vedle sebe otevřete dva dokumenty, kód + dokumentaci nebo Excel + PDF bez druhého monitoru. Funkce PiP a PbP umožňují zobrazit dva vstupy současně — třeba PC a konzoli vedle sebe.

Gigabyte G34WQC2 v téhle ceně nabízí to, co konkurence ne: nativní kontrast 4000:1 (AOC CU34G4 má 2500:1) a 10bitové barvy (levnější AOC G4 jen 8bit). Jas 450 nitů na ultrawide s antireflexní vrstvou je dostatečný i do osvětlené místnosti. Kovový stojan s výškovým nastavením působí prémiově. Reproduktory jsou v ceně bonus — nejsou úžasné, ale pro YouTube a videohovory stačí. Ovládání přes joystick je pohodlné.

S čím počítat

Monitor má DisplayPort 1.4, který nezvládne všechny specifikace současně. V praxi to znamená, že nemůžete mít naráz 3440×1440 + 200 Hz + 10 bit + HDR — musíte se rozhodnout, co obětujete. Pro většinu uživatelů nejlepší kombinace je 200 Hz + 8 bit bez HDR pro hry, nebo 144 Hz + 10 bit pro tvorbu. VA panel má u tmavých scén mírný ghosting, na který si ve hrách s hodně černou barvou budete muset zvyknout. HDR v téhle ceně není zázrak — spíše na efekt. A Adobe RGB profil jde nastavit jen přes custom mód, ne přímo v menu.

Ultrawide, nebo raději dva klasické monitory vedle sebe? Co vám víc sedí?

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

