Špičkový OLED monitor Dell Alienware teď zlevnil! Má 4K rozlišení, 240 Hz a téměř nulovou odezvu Hlavní stránka Zprávičky Dell Alienware AW3225QF je 32" prohnutý herní monitor s 4K QD-OLED panelem, obnovovací frekvencí 240 Hz a odezvou pouhých 0,03 ms Na Alze ho s kódem 2026ALZAEXTRA10 koupíte za 18 891 Kč místo původních 27 990 Kč — ušetříte 9 099 Kč Kombinace 4K, OLED a 240 Hz z něj dělá jeden z nejlépe hodnocených herních monitorů na Alze (4,9/5) — k tomu 3 roky záruky Dellu i na vypálení pixelů Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 3.7.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Kombinace 4K, QD-OLED a 240 Hz byla ještě nedávno sen za třicet tisíc — teď je výrazně dostupnější. Dell Alienware AW3225QF teď s kódem 2026ALZAEXTRA10 pořídíte za 18 891 Kč místo původních 27 990 Kč. Před nákupem se hodí ověřit cenu a dostupnost v detailu na Alze. CHCI MONITOR V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete špičkový herní zážitek s dokonalou černou, živými barvami a bleskovou odezvou a máte výkonné PC.⚠️ Zvažte, že OLED vyžaduje pixel refresh zhruba každé 4 hodiny, jas je na denní světlo slabší, panel je lesklý a text není tak ostrý jako na IPS.💡 Za 18 891 Kč je to jeden z nejlepších poměrů cena/výkon mezi 4K OLED monitory — kompromisy jsou dané technologií, ne modelem. Proč je tenhle monitor zajímavý Trojkombinace, kterou Alienware AW3225QF nabízí, je pro hráče vysněná: 4K ostrost, OLED černá a 240 Hz plynulost v jednom. QD-OLED panel dává dokonalou černou (kontrast 1 000 000:1) a barvy, které majitelé opakovaně popisují jako o třídu lepší než jejich předchozí IPS nebo VA monitory. K tomu odezva 0,03 ms bez ghostingu a 32″ úhlopříčka s prohnutím, které vtahuje do hry. Recenzenti přechod z 1440p nebo Full HD popisují slovem „game changer“. Pro majitele výkonných sestav je to koncová stanice. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Panel je 31,6″ QD-OLED 4K (3840 × 2160) s 240 Hz a 10bitovou barevnou hloubkou, pokrytím 99 % DCI-P3 a podporou Dolby Vision — barevně tedy zvládne i profesionální práci. Plynulost hlídá G-SYNC Compatible a VESA AdaptiveSync, takže žádné trhání. Konektivita je bohatá: 2× HDMI 2.1 (jeden s eARC), DisplayPort 1.4 a USB hub s USB-C. Stojan je plně nastavitelný (výška, náklon, otočení) s vedením kabelů. Praktická jistota navíc: Dell dává 3 roky záruky včetně vypálení pixelů, takže hlavní strašák OLED technologie je pojištěný. KOUPIT ZA 18 891 KČ Co říkají uživatelé a na co si dát pozor Hodnocení je špičkové: 4,9 z 5 od 82 zákazníků, 98 % doporučení, reklamovanost nízká (2,71 %). Majitelé jsou z obrazu, barev a plynulosti nadšení, řada z nich píše „už nikdy nic jiného“. Ale buďme narovinu k tomu, co OLED technologie obnáší — recenzenti to sami detailně popisují. Nejčastěji zmiňovaná věc: monitor vyžaduje pixel refresh zhruba každé 4 hodiny (trvá pár minut, monitor se na to vypne), což někoho štve, jiný to bere jako samozřejmost OLEDu. Dál se opakuje slabší jas na denním světle a slabší HDR — pár lidí zmiňuje i lehký červený nádech. Panel je lesklý, takže za zády potřebujete tmavé pozadí, jinak se odráží. A protože QD-OLED má jiné uspořádání subpixelů, text není tak ostrý jako na IPS — jeden uživatel kvůli tomu monitor i vrátil za IPS. A pořád platí menší riziko vypálení při statickém obrazu (proto ta záruka). VYUŽÍT SLEVU 2026ALZAEXTRA10 Kdy to smysl nedává Pokud monitor používáte hlavně na práci s textem a tabulkami ve světlé kanceláři, OLED vás zklame — nižší jas, lesklý panel a měkčí text jsou pro produktivitu horší než IPS. Stejně tak pokud nemáte výkonné PC, 4K při 240 Hz nevytáhnete a přeplácíte panel, který nevyužijete. A kdo nechce řešit péči o OLED (pixel refresh, riziko vypálení), ať sáhne po klasickém IPS. Pro hráče s výkonnou sestavou, kteří chtějí absolutní špičku obrazu a berou specifika OLEDu jako součást balíčku, je to ale skvělá volba. CHCI UŠETŘIT 9 099 KČ Vzali byste 4K OLED s dokonalou černou i za cenu péče o panel, nebo radši bezstarostný IPS s ostrým textem? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza monitor slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024