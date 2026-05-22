QHD monitor se 180Hz frekvencí pod 3 tisíce! Tento model GIGABYTE je teď za famózní cenu

GIGABYTE GS27QA je 27" QHD herní monitor s IPS panelem, obnovovací frekvencí 180 Hz, odezvou 1 ms a 100% pokrytím sRGB Na Alze s AlzaPlus+ za 2 999 Kč místo původních 4 290 Kč (úspora 1 291 Kč) Za 3 tisíce běžně dostanete FullHD 144Hz nebo QHD 100Hz – kombinaci QHD + 180 Hz najdete jen málokde Jakub Kárník Publikováno: 22.5.2026 16:00 Herní monitor s vyšším než FullHD rozlišením a obnovovací frekvencí dovolující využít moderní grafiku býval kategorií od 5 tisíc nahoru. GIGABYTE GS27QA se s AlzaPlus+ dostal na 2 999 Kč a v této ceně by se neměl ostýchat ani v žebříčcích nejlepší poměr cena/výkon. Proč QHD místo FullHD Kde je vidět cenovka pod třemi tisíci Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete přejít z FullHD na QHD a zároveň získat vysokou obnovovací frekvenci do her.⚠: Zvažte, pokud potřebujete výškově nastavitelný stojan – musíte počítat s VESA držákem zvlášť.💡 Za 2 999 Kč dostanete IPS panel s 180 Hz a 1 ms odezvou, což jsou parametry, které u konkurence v této ceně vidíte málokdy. Proč QHD místo FullHD Na 27″ panelu už FullHD vypadá zubatě – pixely jsou viditelné, text při běžné pracovní vzdálenosti rozmazaný. Quad HD (2560 × 1440) na stejné úhlopříčce nabízí o 77 % víc pixelů, takže obraz je ostrý, písmo čisté a herní svět detailnější. Pro hraní je QHD ideální kompromis – ve srovnání s 4K je grafická náročnost o polovinu nižší, takže RTX 4060 bude pohánět 180 fps i v moderních titulech. IPS panel s 100% pokrytím sRGB a 8bitovou barevnou hloubkou dělá monitor použitelným nejen pro hry, ale i pro úpravu fotek nebo prohlížení videa. Antireflexní povrch redukuje odlesky z oken, Flicker-free technologie šetří oči při dlouhém sezení u monitoru. Kde je vidět cenovka pod třemi tisíci Hlavní výtka z recenzí: stojan není ideální. Není výškově nastavitelný, povoluje pouze náklon a podle uživatelů působí labilně – při poklepání do stolu se monitor lehce zhoupne. Pokud chcete monitor v ergonomické pozici, počítejte s investicí 500–1 000 Kč do VESA držáku 100 × 100. Druhý praktický detail: HDMI rozhraní je omezeno na 144 Hz a bez FreeSync – pro plných 180 Hz a synchronizaci obrazu musíte připojení vést přes DisplayPort. Kabel je naštěstí v balení. Třetí bod: HDR podpora je jen do počtu. Maximální jas 300 cd/m² na HDR nestačí, a podle uživatelů obraz v HDR režimu naopak ztrácí na kvalitě oproti SDR. Tu funkci ignorujte. Reproduktory chybí – jen 3,5mm jack pro sluchátka. Občas se v recenzích objevují i vadné pixely, což je u IPS panelů této cenovky bohužel realita – ihned po vybalení monitor zkontrolujte na bílém pozadí a v případě potřeby reklamujte.