20GB RAM v mobilu? Jeden z čínských výrobců už to naznačuje

Některé hodnoty specifikací u mobilních telefonů prostě nepřestávají růst. U velikosti displeje či kapacity baterie to tak dramatické není, ale například objem vnitřního úložiště nebo velikost RAM jsou rok za rokem větší a větší. Až se občas musíme ptát, kde se to zastaví a zda jsou hodnoty skutečně využitelné. Když je řeč o operační paměti, není to tak dávno, co jsme se podivovali nad spekulacemi o 12GB hranici.

I kvůli mobilnímu hraní nebo nahrazování počítačů mobilními telefony se ale staly skutečností i hodnoty s 16 či 18 gigabajty. A výrobci tlačí hodnoty dál. Čínské ZTE teď vábí na 20GB RAM paměť. O zprávu se postaral ředitel společnosti Lu Qian Hao na sociální síti Weibo. Zatím není jasné, na který konkrétní telefon odkazoval, nebo kdy se ho zhruba dočkáme.

Stejně tak není jasné, jestli by 20GB RAM byla plnohodnotně tvořena jednotkami operační paměti, nebo by byla částečně zařazena i tzv. virtuální. Nechejme se překvapit. Zároveň vůbec není vyloučeno, že se s touto kapacitou vytasí o něco dřív ještě i jiný výrobce.

Kolik má váš telefon RAM? A dostačuje?

Zdroj: Gizmo