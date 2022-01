✌️ tipy na weby a aplikace, které najdou nejlevnější benzín

Patříte mezi spořivce a ohlížíte se mimo jiné i na to, jaká suma svítí na stojanu u ceny benzínu, nafty či jiných pohonných hmot u čerpací stanice? V takovém případě by se vám jistě hodily tipy na mobilní aplikace či specializované weby, které si kladou za cíl najít ty nejlevnější “pumpy”. My vám v tomto článku přinášíme dva vyloženě mobilní a dva webové nástroje, které můžete k tomuto účelu snadno využít.

Kde je nejlevnější benzín, nafta a jiné palivo?

1) Aplikace Pumpdroid

Velmi populární stálice mezi aplikacemi, které poskytují informace pro motoristy. Jejím primárním účelem je informování o čerpacích stanicích včetně jejich aktuálních cen. V tomto oboru je o míle dál než ostatní konkurence. Pumpy můžete přidávat i do oblíbených, najdete u nich například zprávy o tom, zda nebyly pokutovány ČOI a třídit se dají i podle provozovatelů. Funguje i napojení na přímou navigaci.

2) Aplikace Mapy.cz

Když je řeč o navigaci, tak tady jednu plnokrevnou máme. Oblíbená česká apka od Seznamu uměla zobrazovat informace o čerpacích stanicích již dříve, celkem nedávno se ale naučila ve vlastním vyhledávání reagovat na pojmy jako jsou právě “nejlevnější benzín”, “nejlevnější nafta” nebo “nejlevnější LPG / CNG”. Po zadání některého ze zmíněných výrazů aplikace (ale umí to i web) skutečně vyhledá stanice v nejbližším okolí (pár desítek km) a ve výsledcích je seřadí podle cen.

Velmi užitečný a dobře vypadající magazín, který kromě řazení nejbližších a nejlevnějších čerpacích stanic nabízí také různé rady pro motoristy. Rovněž upozorňuje na problematická místa z pohledu ČOI a má také srovnávač STK. Taktéž umí spouštět navigaci.

Není tak hezký a k mobilům vstřícný jako konkurenční mBenzin, ale má své exkluzivní výhody. Sice je také závislý na datech od uživatelů, ale poskytuje například i grafické vyjádření růstu či poklesu cen u jednotlivých stanic a lépe pracuje s hledáním v mapách. Jeho seznamy jsou navíc o dost jednodušší, takže se v nich lépe orientuje.

Které aplikace nebo weby používáte k tomuto účelu vy?