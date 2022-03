1920.in: Chcete Rusům posílat SMSky s informacemi o válce?

Stupňující se válečná vřava na území Ukrajiny mimo jiné způsobuje také významné změny v prostředí online komunikace a dostupnosti obsahu z médií. Ruská federace svým narychlo schváleným represivním zákonem v podstatě zamezila šíření jakéhokoli objektivního zpravodajství a současně se zablokováním všech velkých sociálních sítí uzavřela občany do ještě pevnější propagandistické bubliny. Pro okolní svět už tedy nezbývá moc možností, jak se pokusit Rusy hromadně informovat o tom, co se na Ukrajině skutečně děje. Jednu z posledních cest se ale pokouší zužitkovat nově vytvořený web s jednoduchým názvem “1920”.

Let Russians know what happens in #Ukraine 🇺🇦. Send them text message via https://t.co/r5hckOEpZL Tear down the wall of Russian propaganda and censorship! Let them know the truth. Let them know the power of the free world! #FightForUkraine #FreeUkraine pic.twitter.com/y4qSfLGjyO

Stránka, která svým názvem odkazuje na historicky významnou bitvu u Varšavy, a jejíž autoři z uskupení squad303 připomínají i 303. stíhací peruť Královského letectva, má po technické stránce velmi jednoduchý účel. V horní části se nachází náhodný generátor telefonních čísel s ruskou předvolbou a o něco níže do ruštiny přeložený varovný text. Úkolem zájemců pak je kopírování telefonních čísel i textu a odesílání SMS náhodným občanům Ruské federace.

“Téměř 150 milionů Rusů nezná pravdu o příčinách a průběhu války na Ukrajině. Je krmen lžemi kremelské propagandy. V Rusku neexistují svobodná média a internet je cenzurován. Každý z nás má možnost předat obyvatelům této zotročené země přímý vzkaz. Nabízíme nástroj, který vám umožní posílat textové zprávy z vašich telefonů přímo náhodně vybraným Rusům. Dejte jim vědět pravdu. Dejte jim poznat sílu svobodného světa!” motivuje text na pár hodin staré stránce.

Within next 24hrs the source code of the site will be available on @github . This an open source, non violent action. Replicate the site to protect it against Russian DDoS. We need thousands of such communication gateways to tear down the wall of Russian censorship!

— squad303 (@squad3o3) March 4, 2022