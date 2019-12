10 nejstahovanějších aplikací a her roku 2019

Analytická společnost App Annie zveřejnila statistiky nejstahovanějších aplikací a her roku 2019 na Androidu a iOS. Uživatelé v tomto roce stáhli rekordních 120 miliard aplikací, oproti minulému roku se jedná o pětiprocentní nárůst. Rekordní byla i útrata za aplikace a hry. Lidé utratili za rok 2019 více než 90 miliard dolarů. Zde je dokonce meziroční nárůst 15 procent. A jaké hry a aplikace byly nejoblíbenější?

Žebříček nejstahovanějších aplikací a her roku 2019

Nejvíce lidé utráceli za mobilní hry, aplikace na úpravu fotografií/videi a aplikace, které zajišťují zábavu, jako je třeba Netflix. V příštím roce se očekává nárůst právě „zábavních aplikací“. A to díky novým streamovacím službám jako je třeba Disney Plus. Pokud jde o samotné nejstahovanější aplikace roku, vítězem je opět společnost Facebook, která si odnáší první tři místa.

Nejstahovanější aplikace roku 2019

Facebook Messenger Facebook WhatsApp Messenger TikTok Instagram SHAREit Likee Snapchat Netflix Spotify

Nejvíce lidé využívají Facebook Messenger, na druhém místě je přímo Facebook aplikace a třetí místo WhatsApp. Čtvrté místo může být pro někoho překvapením – TikTok, sociální síť zaměřená na videa. Páté místo obsadil Instagram. Šesté místo si připisuje aplikace SHAREit. Na sedmém je Likee, opět sociální síť se zaměřením na videa. Poslední tři místa už jsou „známé“ aplikace Snapchat, Netflix a Spotify.

Nejstahovanější hry roku 2019

Free Fire PUBG Mobile Subway Surfers Color Bump 3D Fun Race 3D Run Race 3D My Talking Tom 2 Homescapes Stack Ball Call of Duty: Mobile

Mezi hrami zvítězilo Free Fire, následované PUBG Mobile. Třetí pozice obsadila hra Subway Surfers. Poté je trio „3D her“ – Color Bump 3D, Fun Race 3D, Run Race 3D. Sedmou příčku obsadila hra My Talking Tom 2. Dále to je hra Homescapes a Stack Balls. Zajímavé je, že se mezi nejstahovanější hry dostalo i Call of Duty: Mobile, i když vyšlo poměrně nedávno. Agentura App Annie ještě na závěr zveřejnila deset nejstahovanějších aplikací tohoto desetiletí, i tomuto žebříčku vévodil Facebook.

Hry roku 2019: Český mega úspěch a očekávaný vítěz mobilní kategorie čtení: 3 minuty ( uložit na později ) čtení: 3 min. uloženo uložit na později 3 min. uloženo

Nejstavovanější aplikace desetiletí

Facebook Facebook Messenger WhatsApp Messenger Instagram Snapchat Skype TikTok UC Browser YouTube Twitter

Překvapila vás některá hra či aplikace v žebříčku?

Zdroj: cnet.com