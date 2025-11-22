TOPlist

Jeden z nejzajímavějších letošních mobilů zlevnil! Tenká Nubia Air má krásný displej a certifikaci IP69K

  • ZTE Nubia Air 5G spadla z 5 990 na 4 390 Kč – sleva 27 %
  • Jde o extrémně tenký telefon (6,7 mm) s voděodolností IP69K
  • Má ale špatný mono reproduktor a slabý zadní fotoaparát

Jakub Kárník
Jakub Kárník
22.11.2025 06:00
nubia air jpg

Black Friday přináší zajímavou slevu na čínský telefon ZTE Nubia Air 5G, který spadl z původních 5 990 Kč na 4 390 korun. Jde o extrémně tenké zařízení s voděodolností a slušnou výbavou. Jenže než vyrazíte k objednávce, měli byste vědět, že má několik zásadních slabin – hlavně mono reproduktor.

Tenký jak papír, lehký jako pírko

Nubia Air je součástí letošního trendu ultra tenkých telefonů. S tloušťkou pouhých 6,7 milimetru a hmotností 172 gramů patří mezi nejtenčí zařízení na trhu. V ruce je to příjemné, telefon působí elegantně a dobře se drží i přes větší úhlopříčku displeje. V balení navíc najdete kryt a ochrannou fólii, což u čtyřtisícových telefonů není samozřejmost.

nubia air na pozadi s kanonem pri zapadu

Výbava na papíře vypadá slušně: 6,78″ AMOLED displej se 120Hz obnovovací frekvencí a nadstandardním rozlišením 2912 × 1224, 8 GB RAM, 256GB úložiště, 5 000mAh baterii s rychlým nabíjením (33W) a voděodolnost IP69K, což teoreticky zvládne i tlakové proudy horké vody. Procesor Unisoc T8300 není žádný zázrak, ale na běžné používání stačí – telefon běhá plynule, bez větších záseků.

Mono reproduktor je katastrofa

Největší problém Nubie Air je mono reproduktor, který zní hůř než telefony staré patnáct let. Uživatelé to popisují jako příšerné nebo horší než rádio z devadesátek. Pokud sledujete videa na YouTube, posloucháte hudbu nebo voláte na hlasitý odposlech, připravte se na to. Absence stereo reproduktorů je u telefonu za čtyři tisíce pochopitelná, ale kvalita toho jednoho měla být aspoň použitelná.

Druhý problém je zadní fotoaparát. Má sice 50 megapixelů, ale v praxi nefotí nejlépe. Paradoxně přední selfie kamerka funguje slušně, takže pokud fotíte hlavně sebe, máte štěstí. Chybí taky širokoúhlý objektiv a možnost rozdělit obrazovku na víc aplikací, což některým uživatelům vadí.

Pro koho to dává smysl

Nubia Air dává smysl hlavně pro lidi, kteří hledají tenký a lehký telefon s voděodolností a nepotřebují kvalitní reproduktor ani foťák. Pokud používáte sluchátka na hudbu a video, telefonujete přes drátová sluchátka nebo jen občas fotíte dokumenty, reproduktor a foťák vám nebudou vadit. Displej je výborný, výdrž baterie dobrá, telefon běhá svižně a voděodolnost je bonus.

Co říkáte na tuto slevu?

