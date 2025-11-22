Jeden z nejzajímavějších letošních mobilů zlevnil! Tenká Nubia Air má krásný displej a certifikaci IP69K Hlavní stránka Zprávičky ZTE Nubia Air 5G spadla z 5 990 na 4 390 Kč – sleva 27 % Jde o extrémně tenký telefon (6,7 mm) s voděodolností IP69K Má ale špatný mono reproduktor a slabý zadní fotoaparát Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 22.11.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Black Friday přináší zajímavou slevu na čínský telefon ZTE Nubia Air 5G, který spadl z původních 5 990 Kč na 4 390 korun. Jde o extrémně tenké zařízení s voděodolností a slušnou výbavou. Jenže než vyrazíte k objednávce, měli byste vědět, že má několik zásadních slabin – hlavně mono reproduktor. Tenký jak papír, lehký jako pírko Mono reproduktor je katastrofa Pro koho to dává smysl Tenký jak papír, lehký jako pírko Nubia Air je součástí letošního trendu ultra tenkých telefonů. S tloušťkou pouhých 6,7 milimetru a hmotností 172 gramů patří mezi nejtenčí zařízení na trhu. V ruce je to příjemné, telefon působí elegantně a dobře se drží i přes větší úhlopříčku displeje. V balení navíc najdete kryt a ochrannou fólii, což u čtyřtisícových telefonů není samozřejmost. Výbava na papíře vypadá slušně: 6,78″ AMOLED displej se 120Hz obnovovací frekvencí a nadstandardním rozlišením 2912 × 1224, 8 GB RAM, 256GB úložiště, 5 000mAh baterii s rychlým nabíjením (33W) a voděodolnost IP69K, což teoreticky zvládne i tlakové proudy horké vody. Procesor Unisoc T8300 není žádný zázrak, ale na běžné používání stačí – telefon běhá plynule, bez větších záseků. Mono reproduktor je katastrofa Největší problém Nubie Air je mono reproduktor, který zní hůř než telefony staré patnáct let. Uživatelé to popisují jako příšerné nebo horší než rádio z devadesátek. Pokud sledujete videa na YouTube, posloucháte hudbu nebo voláte na hlasitý odposlech, připravte se na to. Absence stereo reproduktorů je u telefonu za čtyři tisíce pochopitelná, ale kvalita toho jednoho měla být aspoň použitelná. KOUPIT NUBIA AIR V AKCI Druhý problém je zadní fotoaparát. Má sice 50 megapixelů, ale v praxi nefotí nejlépe. Paradoxně přední selfie kamerka funguje slušně, takže pokud fotíte hlavně sebe, máte štěstí. Chybí taky širokoúhlý objektiv a možnost rozdělit obrazovku na víc aplikací, což některým uživatelům vadí. Pro koho to dává smysl Nubia Air dává smysl hlavně pro lidi, kteří hledají tenký a lehký telefon s voděodolností a nepotřebují kvalitní reproduktor ani foťák. Pokud používáte sluchátka na hudbu a video, telefonujete přes drátová sluchátka nebo jen občas fotíte dokumenty, reproduktor a foťák vám nebudou vadit. Displej je výborný, výdrž baterie dobrá, telefon běhá svižně a voděodolnost je bonus. KOUPIT NUBIA AIR V AKCI Co říkáte na tuto slevu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Mohlo by vás zajímat PixWords - nápověda pro 5200 obrázků s odpověďmi Jan Tipmann 27.3.2017 Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1. Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024