TOPlist

Zprávy Google slaví 10 miliard instalací. Významný milník překonal i Telefon

  • Aplikace Zprávy Google překonala na Play Store hranici 10 miliard stažení
  • Telefon Google mezitím dosáhl 5 miliard stažení a patří mezi nejpoužívanější dialery
  • K růstu přispěl přechod Samsungu i operátorů na Zprávy Google jako výchozí aplikaci

Sdílejte:
Adam Kurfürst
28.3.2026 12:00
Ikona komentáře 0
zpravy google telefon google instalace ilustrativni

Když Google před lety sjednotil své chaotické messengery do jediné aplikace Zprávy, málokdo čekal, že se z ní stane jeden z největších komunikačních nástrojů na světě. Nyní se ukazuje, že tato sázka vyšla – aplikace právě překročila hranici 10 miliard stažení na Google Play.

Raketový růst díky partnerstvím

Zprávy Google dosáhly 1 miliardy stažení v květnu 2020 a 5 miliard v září 2023. K současnému zdvojnásobení výrazně přispěl Samsung, který začal na svých telefonech Galaxy upřednostňovat Zprávy Google před vlastní aplikací. Podobně se zachoval i americký operátor Verizon.

zpravy google 10 miliard stazeni

Důležitým milníkem bylo také přijetí RCS ze strany Applu v září 2024, což dále podpořilo relevanci Zpráv Google jako výchozího RCS klienta na Androidu. Na konferenci I/O 2025 Google prozradil, že jen v USA se denně odešle přes 1 miliardu RCS zpráv.

Telefon Google v těsném závěsu

Společně se Zprávami slaví úspěch i aplikace Telefon Google, která nedávno překročila 5 miliard stažení. Ačkoliv nejnovější funkce jsou často exkluzivní pro telefony Pixel, všichni uživatelé mohou využívat například vizitky volajících nebo nový design v Material 3 Expressive.

telefon google 5 miliard stazeni

Obě aplikace se tak řadí mezi absolutní špičku Play Storu. V kategorii 10 miliard stažení najdeme například YouTube, Gmail, Chrome, Mapy Google nebo Google Fotky.

Používáte Zprávy Google jako hlavní messenger?

Zdroj: 9to5Google

O autorovi

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Sdílejte:

