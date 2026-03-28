Zprávy Google slaví 10 miliard instalací. Významný milník překonal i Telefon

Zprávy Google překonala na Play Store hranici 10 miliard stažení Telefon Google mezitím dosáhl 5 miliard stažení a patří mezi nejpoužívanější dialery K růstu přispěl přechod Samsungu i operátorů na Zprávy Google jako výchozí aplikaci Adam Kurfürst Publikováno: 28.3.2026 12:00 Když Google před lety sjednotil své chaotické messengery do jediné aplikace Zprávy, málokdo čekal, že se z ní stane jeden z největších komunikačních nástrojů na světě. Nyní se ukazuje, že tato sázka vyšla – aplikace právě překročila hranici 10 miliard stažení na Google Play. Raketový růst díky partnerstvím Telefon Google v těsném závěsu Raketový růst díky partnerstvím Zprávy Google dosáhly 1 miliardy stažení v květnu 2020 a 5 miliard v září 2023. K současnému zdvojnásobení výrazně přispěl Samsung, který začal na svých telefonech Galaxy upřednostňovat Zprávy Google před vlastní aplikací. Podobně se zachoval i americký operátor Verizon. Důležitým milníkem bylo také přijetí RCS ze strany Applu v září 2024, což dále podpořilo relevanci Zpráv Google jako výchozího RCS klienta na Androidu. Na konferenci I/O 2025 Google prozradil, že jen v USA se denně odešle přes 1 miliardu RCS zpráv. Telefon Google v těsném závěsu Společně se Zprávami slaví úspěch i aplikace Telefon Google, která nedávno překročila 5 miliard stažení. Ačkoliv nejnovější funkce jsou často exkluzivní pro telefony Pixel, všichni uživatelé mohou využívat například vizitky volajících nebo nový design v Material 3 Expressive. Obě aplikace se tak řadí mezi absolutní špičku Play Storu. V kategorii 10 miliard stažení najdeme například YouTube, Gmail, Chrome, Mapy Google nebo Google Fotky. Zdroj: 9to5Google