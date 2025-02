Zapomínáte, co vám kdo psal? Zprávy Google přinesou skvělé novinky, které si zamilujete

Ve Zprávách Google se neustále něco děje. Tentokrát byla serverem Android Authority v chystané beta verzi s označením messages.android_20250218_01_RC00.phone.openbeta_dynamic odhalena celá řada změn, které spolu ale hodně souvisí. A uživatelům dost možná zjednoduší život.

Při vyhledávání v odeslaných nebo přijatých zprávách budeme mít k dispozici více různých a především větších tlačítek, která proces filtrování učiní snazším a intuitivnějším. Všechny výsledky vyhledávání ve Zprávách Google pak budou zobrazeny pod sebou v jednotlivých blocích, což bude přehlednější – a navíc ihned uvidíte, jestli je to přesně to, co jste potřebovali.

Snazší bude i dohledávání odkazů, které vám někdo poslal nebo jste je naopak poslali vy někomu. Výsledky se budou zobrazovat v uživatelsky příjemnějších boxech se zakulacenými rohy, budou přehlednější a rychle se v nich zorientujete.

V neposlední řadě má přibýt barevné zvýraznění jednotlivých druhů zpráv a také nově podbarvené vyhledávací políčko, které už nebude tak výrazné. A i když půjde jen o drobnosti a často spíš kosmetické změny, uživatelský zážitek díky nim může být o dost příjemnější.

K uživatelům by tyto změny měly dorazit pravděpodobně v nejbližších týdnech. A pokud ve Zprávách Google pořád hledáte, co vám kdo psal a jestli vám dotyčný člověk poslal očekávané informace, bude pro vás tato aktualizace jistě příjemná.

