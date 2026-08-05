Tohle ocení snad každý! Zprávy Google dostávají hodně užitečné vylepšení Hlavní stránka Zprávičky V testovací verzi aplikace Zprávy se objevil přepracovaný režim vyhledávání Vyhledávací pole se stěhuje z horního okraje obrazovky dolů, tedy na dosah palce Místo úzkých štítků nabídne velké náhledové oblasti s obrázky a videi Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 5.8.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Zkoušeli jste někdy v aplikaci Zprávy najít fotku, kterou vám někdo poslal před půl rokem? Pak víte, že současné vyhledávání je spíš loterie než nástroj. Google na tom podle všeho pracuje – v testovací verzi se povedlo odhalit úplně nové rozhraní. Pole putuje dolů Zatím se na to nespoléhejte Pole putuje dolů První a nejnápadnější změna je čistě ergonomická. Vyhledávací pole se přesouvá z horní hrany obrazovky na spodní, kam palcem dosáhnete bez toho, abyste telefon v ruce přehmatávali. U dnešních telefonů s úhlopříčkou přes šest a půl palce to není kosmetika, ale docela zásadní rozdíl v použitelnosti. Druhá změna se týká toho, co uvidíte, než začnete psát. Současná verze nabízí u horního okraje řadu úzkých štítků s kategoriemi. Ty mají nahradit velké náhledové plochy zobrazující obrázky a videa přímo z vašich konverzací. Místo abyste hledali podle slova, můžete se rovnou dívat. Zatím se na to nespoléhejte Nové rozhraní se podařilo aktivovat v testovacím sestavení aplikace, ale běžným uživatelům se nezobrazuje a Google o něm zatím nic neřekl. Neznáme termín ani to, jestli funkce vůbec dorazí v této podobě – u skrytých voleb v beta verzích platí, že část z nich skončí v koši. Zapadá to nicméně do širšího trendu. Zprávy Google si za poslední rok prošly kompletním předěláním vzhledu podle jazyka Material 3 Expressive a vyhledávání zůstávalo jednou z posledních částí, kterých se změna nedotkla. Že na něj přijde řada, se dalo čekat. Že to bude užitečná změna a ne jen jiné odstíny a zaoblení, je milé překvapení. Používáte vůbec vyhledávání ve zprávách, nebo starou konverzaci raději prostě odscrollujete? Zdroj: Android Authority Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Google Zprávy Google Mohlo by vás zajímat Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1.2025 Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1.2025 Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024 Pixel 9 Pro má problém! Některým mobilům prý odpadává fotoaparát Jana Skálová 7.1.2025 Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma Jakub Kárník 6.12.2024 Android Auto dostává nový hudební přehrávač. Mrkněte, jak vypadá Adam Kurfürst 29.12.2024