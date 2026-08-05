Tohle ocení snad každý! Zprávy Google dostávají hodně užitečné vylepšení

  • V testovací verzi aplikace Zprávy se objevil přepracovaný režim vyhledávání
  • Vyhledávací pole se stěhuje z horního okraje obrazovky dolů, tedy na dosah palce
  • Místo úzkých štítků nabídne velké náhledové oblasti s obrázky a videi

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Jakub Kárník
Jakub Kárník
5.8.2026 20:00
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zpravy google webp
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Zkoušeli jste někdy v aplikaci Zprávy najít fotku, kterou vám někdo poslal před půl rokem? Pak víte, že současné vyhledávání je spíš loterie než nástroj. Google na tom podle všeho pracuje – v testovací verzi se povedlo odhalit úplně nové rozhraní.

Pole putuje dolů

První a nejnápadnější změna je čistě ergonomická. Vyhledávací pole se přesouvá z horní hrany obrazovky na spodní, kam palcem dosáhnete bez toho, abyste telefon v ruce přehmatávali. U dnešních telefonů s úhlopříčkou přes šest a půl palce to není kosmetika, ale docela zásadní rozdíl v použitelnosti.

messages search current scaled.png
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Druhá změna se týká toho, co uvidíte, než začnete psát. Současná verze nabízí u horního okraje řadu úzkých štítků s kategoriemi. Ty mají nahradit velké náhledové plochy zobrazující obrázky a videa přímo z vašich konverzací. Místo abyste hledali podle slova, můžete se rovnou dívat.

Zatím se na to nespoléhejte

Nové rozhraní se podařilo aktivovat v testovacím sestavení aplikace, ale běžným uživatelům se nezobrazuje a Google o něm zatím nic neřekl. Neznáme termín ani to, jestli funkce vůbec dorazí v této podobě – u skrytých voleb v beta verzích platí, že část z nich skončí v koši.

Zapadá to nicméně do širšího trendu. Zprávy Google si za poslední rok prošly kompletním předěláním vzhledu podle jazyka Material 3 Expressive a vyhledávání zůstávalo jednou z posledních částí, kterých se změna nedotkla. Že na něj přijde řada, se dalo čekat. Že to bude užitečná změna a ne jen jiné odstíny a zaoblení, je milé překvapení.

Používáte vůbec vyhledávání ve zprávách, nebo starou konverzaci raději prostě odscrollujete?

Zdroj: Android Authority

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O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
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