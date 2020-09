Známe specifikace TicWatch Pro 3. Zejména procesor nejspíš potěší

Na malajsijském e-shopu Shopee se na pár okamžiků omylem objevily propagační obrázky a texty k chystaným hodinkám TicWatch Pro 3 od společnosti Mobvoi. D9ky tomu máme nyní možnost posoudit téměř všechny detailní specifikace této novinky. Oproti starší generaci pochopitelně dojde k několika upgradům. Potěšující je asi hlavně zařazení “wearable” procesoru Snapdragon 4100, kterému mají sekundovat 1 GB RAM a 8GB úložiště. Samotný čipset by měl být o 85 % výkonnější na operace a o 150 % výkonnější z hlediska grafiky než ten v minulém modelu. Únik k TicWatch Pro 3 obsahuje také informace o baterii, hmotnosti a funkcích.

Baterie by měla mít kapacitu 595 mAh. Tento samotný údaj moc nenapoví, ale podle propagačních materiálů by měly hodinky zvládnout 75 hodin běžného provozu. Váha hodinek bude 42 gramů. Únik potvrzuje očekávaný fakt, že TicWatch Pro 3 poběží na WearOS. Z hlediska funkcí se můžeme těšit na novinky jako TicOxygen (měření okysličení), TicZen (analýza stresu) a zajímavé TicHearing pro měření hluku v okolí uživatele. Hodinky by se měly objevit oficiálně 24. září za zatím neznámou globální cenu.

Zajímáte se o hodinky od Mobvoi? Které se vám líbí?

Zdroj: 9to5