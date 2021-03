Konečně známe parametry OnePlus Watch. Čím vas překvapí?

Uvedení OnePlus Watch je konečně na spadnutí a díky nejnovějšímu úniku už známe jejich výbavu. Hodinky nezklamou fanoušky značky a přinesou i nečekané vychytávky jako podporu firemního Warp Charge. Jaké jsou kompletní parametry OnePlus Watch?

OnePlus Watch budou pravděpodobně uvedeny už 23. března spolu as novými telefony téže značky. Hodiny od oblíbeného výrobce v byly v průběhu let několikrát odloženy, takže bude jejich uvedení velkým zadostiučiněním pro všechny fanoušky značky. Na nové svoje letošní smartphone OnePlus aktivně láká uživatel různými úniky, ale o OnePlus Watch se dnes dozvídáme detaily poprvé díky uniku jejich parametrů.

Podle aktuálního úniku přijdou OnePlus Watch v černé a stříbrné barvě s velikostí „ciferníku“ 46mm. Zatím není jasné, jestli bude existovat i menší model. Nebudou chybět kvalitní funkční základy jako fitness módy, sledování spánku, monitorování srdečního tepu a sledování úrovně stresu. Přítomný bude i senzor SpO2 pro měření okysličení krve. OnePlus Watch budou také odolné proti prachu a vodě s certifikací IP68. Hodinky budou zvládat i měřit vaše výkony v plavání.

You asked for it. You're getting it.

— OnePlus 2 (@oneplus) March 12, 2021