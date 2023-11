Phoscon právě oficiálně uvedl na trh dlouho očekávanou ConBee III, nejnovější přírůstek do jejich řady inteligentních domácích brán. Nová brána je založena na moderním SiLabs EFR32MG21 a je vybavena nejnovějším firmwarem podporujícím Zigbee 3.0 a Zigbee Green Power a zajišťuje kompatibilitu se širokou škálou inteligentních zařízení.

ConBee III funguje jako centrální jednotka či komunikační uzel v inteligentní domácnosti, který spojuje a koordinuje různé zařízení – od osvětlení, senzorů po spínače nebo termostaty. Tato technologie umožňuje uživatelům snadno ovládat a automatizovat jejich domácnosti bez nutnosti připojení ke cloudovým službám, tím zajišťuje větší bezpečnost a soukromí.

Oproti svému předchůdci, ConBee III přináší zlepšení ve výkonu a dosahu, s možností přímého připojení až 200 zařízení a možností rozšíření sítě použitím routerů. Díky větší paměti a podpoře novějších protokolů je flexibilnějším řešením pro současné i budoucí potřeby chytré domácnosti, včetně připravované podpory pro rozhraní aplikace Thread a Matter. Dle diskuzí druhá verze po přidání více než 20-25 zařízení začala vykazovat známky mírného zpoždění, poklesu konektivity nebo dokonce hlásila špatnou kvalitu signálu. Na všechny tyto problémy se vývojáři zaměřili a odstranili je.

ConBee III přináší svižnější výkon a širší dosah, což ho odlišuje od konkurence, jako je například SkyConnect. Díky silnějšímu hardwaru a chystaným aktualizacím je ideální volbou pro ty, kteří hledají spolehlivou centrální jednotku pro chytrou domácnost. Je kompatibilní s Windows 10/11, MacOS, Ubuntu Linux, Raspberry Pi OS, Debian, Docker a je ideální pro použití s PC, notebookem, Raspberry Pi, nebo mini PC.

K zakoupení by měl být na německém Amazonu, ačkoliv momentálně je nedostupný.

