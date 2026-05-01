Nové Zenbooky od ASUSu míří do Česka! Menší varianta neváží ani kilogram a má brutální výkon Nová generace Asus Zenbook A14 a A16 dorazila do Česka v šesti variantách s procesory Qualcomm Snapdragon X2 Elite a X2 Elite Extreme Ceny začínají na 38 990 Kč za základní A14 s 16 GB RAM a sahají až k 51 490 Kč za top model ARM Windows laptopy konečně umí všechno — i hraní; Snapdragon X2 Elite Extreme v testech přepsal benchmarky všech intelovských konkurentů Jakub Kárník Publikováno: 1.5.2026 12:00 Když Qualcomm před dvěma lety uvedl první generaci Snapdragon X pro Windows laptopy, výsledek byl vlažný. Výkon ucházející, na hraní to nebylo, kompatibilita aplikací občas zlobila. Druhá generace ale podle prvních testů změnila pravidla — a Asus s ní právě přivezl do Česka kompletní řadu nových Zenbooků. Na Alze najdete šest variant od 38 990 do 51 490 Kč, takže rozhodování bude o tom, kolik jste za ARM laptop ochotní dát. Co Snapdragon X2 Elite skutečně přinesl Šest variant na Alze, ceny od 39 do 52 tisíc Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud potřebujete tenký a lehký laptop s extrémní výdrží baterie a bez kompromisů ve výkonu. Snapdragon X2 Elite Extreme v testech porazil Intel Core Ultra 9 285H i Core Ultra X9 388H.⚠️ Zvažte, že stále existují aplikace, které mají problém s překladovou vrstvou ARM — zejména profesionální CAD nástroje a některé kreativní softwary. Pro hraní AAA titulů to není ideální stroj, i když Cyberpunk 2077 v 1080p Steam Deck módu zvládne kolem 60 fps.💡 Ceny od 38 990 Kč dostáváte 14″ nebo 16″ OLED, 16 až 48 GB RAM, 512 GB až 1 TB SSD, USB4, Wi-Fi 7 a hmotnost od 0,99 kg (A14) nebo 1,2 kg (A16). Co Snapdragon X2 Elite skutečně přinesl Hlavní rozdíl proti loňské generaci je grafika. Adreno X2-90 v X2 Elite Extreme je první ARM GPU pro Windows, která dokáže rozumně spustit hry — na Zenbooku A16 rozjedete Cyberpunk 2077 v 1080p kolem 60 fps. Procesorová část je ještě působivější: v testu Geekbench 6 single-core dosáhl X2 Elite Extreme na 3 500 bodů, multi-core 23 000. Druhý velký posun je výdrž baterie. Asus se chlubí vícedenním provozem a recenzenti naměřili přes 25 hodin přehrávání videa. K tomu rychlé OLED displeje — 14″ s rozlišením 1920 × 1200 u Zenbook A14 a 16″ panel 2880 × 1800 se 120 Hz a špičkovým jasem až 1 100 nitů u A16. Šest variant na Alze, ceny od 39 do 52 tisíc Alza aktuálně nabízí kompletní paletu nových Zenbooků. Nejlevnější je Zenbook A14 OLED216W (Iceland Gray) za 38 990 Kč — 16 GB RAM, 512 GB SSD, ale bez adaptéru. Stejnou výbavu se zdrojem v balení dostanete za 40 990 Kč. Zenbook A14 s 32 GB RAM stojí 45 990 Kč, vrcholná A14 varianta s 1TB SSD a Windows 11 Pro v zaváděcí ceně 51 490 Kč. Pokud potřebujete větší úhlopříčku, je tu Zenbook A16 OLED077W s procesorem Snapdragon X2 Elite Extreme, 48 GB RAM, 512 GB SSD a 16″ OLED za 46 490 Kč. Vyměnili byste svůj intelovský laptop za ARM Snapdragon, pokud by vám výrazně prodloužil výdrž baterie?