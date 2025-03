YouTube představil levnější tarif Premium Lite. Je tak osekaný, že je otázka, zda se vůbec vyplatí

Reklama

Po mnoha spekulacích se populární platforma pro sdílení video obsahu YouTube dočkává oficiálního spuštění předplatného Premium Lite. Jak vyplývá ze samotného názvu, oproti dosud nabízenému tarifu je cenově dostupnější, ale s tím se pochopitelně pojí absence řady funkcí. Nový balíček je vlastně tak osekaný, až se nabízí otázka, zda se vůbec vyplatí.

YouTube Premium Lite je zatím k dispozici pouze ve Spojených státech. S cenou 7,99 dolaru měsíčně je o skoro polovinu levnější než standardní předplatné, jež vychází na 13,99 dolaru. Zásadní rozdíl však představuje přítomnost reklam při poslechu hudby a absence podpory pro stahování obsahu za účelem přehrávání v režimu offline. Stejně tak nelze videa přehrávat na pozadí.

Jak navíc vyplývá z podrobností v oficiálním blogovém příspěvku, zcela bez reklam nejsou ani všechna standardní videa, nýbrž pouze jejich většina. „Testovali jsme Premium Lite, abychom se ujistili, že máme správnou rovnováhu funkcí a výhod pro ty diváky, kteří chtějí sledovat většinu videí bez reklam – ať už jde o hry, komedie, vaření nebo učení,“ uvádí konkrétně YouTube.

YouTube Premium Lite se v následujících týdnech začne dostávat také k uživatelům v Thajsku, Austrálii, a dokonce i sousedním Německu. O další země by se měl seznam rozšířit v průběhu tohoto roku.

Kdy přesně tarif dorazí do Česka, a zda vůbec, momentálně není jasné. Pokud by se YouTube držel stejné cenové politiky jako v USA, mohlo by předplatné vyjít na přibližně 120 Kč měsíčně. Bylo by tedy podobně drahé jako balíček Premium se studentskou slevou).

Zdroj: YouTube