Skvělá funkce YouTube Music nyní vyžaduje předplatné. Pokud rádi zpíváte, bude vám chybět Hlavní stránka Zprávičky YouTube Music začíná schovávat texty písniček za paywall pro předplatitele Premium Uživatelé bez předplatného dostanou pouze pět bezplatných zobrazení textů V Česku stojí předplatné YouTube Music Premium 169 Kč měsíčně Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 8.2.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Oblíbená funkce zobrazování textů písniček v aplikaci YouTube Music už nebude pro všechny. Google po několikaměsíčním testování začal plošně zavádět změnu, která texty písniček zamyká za předplatné Premium. Na novinku upozornil server 9to5Google. Pokud tedy rádi zpíváte a nechcete si službu předplácet, budete muset pro vyhledávání textů použít jiné zdroje. Pět zobrazení a dost Uživatelé bez předplatného nyní v přehrávači uvidí upozornění „Zbývá vám X zobrazení“ spolu s výzvou k předplacení. Po vyčerpání pěti bezplatných zobrazení se texty rozostří a zobrazí se pouze prvních několik řádků. Zbytek pak zůstane nečitelný a nepůjde scrollovat. V Česku vychází předplatné YouTube Music Premium na 169 Kč měsíčně (k dispozici však je i výhodnější rodinný a studentský tarif). Součástí je přehrávání bez reklam, poslech na pozadí, offline stahování a nově také přístup k AI funkcím včetně Ask Music. Širší balíček YouTube Premium, který odstraňuje reklamy i z videoplatformy YouTube, stojí 219 Kč měsíčně. Google nedávno oznámil, že má přes 325 milionů placených předplatitelů napříč svými službami, připomíná web 9to5Google. Omezení textů písniček je zřejmě dalším krokem, jak toto číslo navýšit. Jak se na tuto změnu díváte vy? Zdroj: 9to5Google O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Google předplatné YouTube YouTube Music Mohlo by vás zajímat Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1.2025 Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1.2025 Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024 Pixel 9 Pro má problém! Některým mobilům prý odpadává fotoaparát Jana Skálová 7.1.2025 Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma Jakub Kárník 6.12.2024 Android Auto dostává nový hudební přehrávač. Mrkněte, jak vypadá Adam Kurfürst 29.12.2024