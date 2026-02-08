TOPlist

Skvělá funkce YouTube Music nyní vyžaduje předplatné. Pokud rádi zpíváte, bude vám chybět

  • YouTube Music začíná schovávat texty písniček za paywall pro předplatitele Premium
  • Uživatelé bez předplatného dostanou pouze pět bezplatných zobrazení textů
  • V Česku stojí předplatné YouTube Music Premium 169 Kč měsíčně

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
8.2.2026 22:00
Ikona komentáře 0
youtube music logo na pozadi s poletujicima penezma

Oblíbená funkce zobrazování textů písniček v aplikaci YouTube Music už nebude pro všechny. Google po několikaměsíčním testování začal plošně zavádět změnu, která texty písniček zamyká za předplatné Premium. Na novinku upozornil server 9to5Google. Pokud tedy rádi zpíváte a nechcete si službu předplácet, budete muset pro vyhledávání textů použít jiné zdroje.

Pět zobrazení a dost

Uživatelé bez předplatného nyní v přehrávači uvidí upozornění „Zbývá vám X zobrazení“ spolu s výzvou k předplacení. Po vyčerpání pěti bezplatných zobrazení se texty rozostří a zobrazí se pouze prvních několik řádků. Zbytek pak zůstane nečitelný a nepůjde scrollovat.

youtube music texty pisnicek zakryty
youtube music texty pisnicek predplatne

V Česku vychází předplatné YouTube Music Premium na 169 Kč měsíčně (k dispozici však je i výhodnější rodinný a studentský tarif). Součástí je přehrávání bez reklam, poslech na pozadí, offline stahování a nově také přístup k AI funkcím včetně Ask Music. Širší balíček YouTube Premium, který odstraňuje reklamy i z videoplatformy YouTube, stojí 219 Kč měsíčně.

Google nedávno oznámil, že má přes 325 milionů placených předplatitelů napříč svými službami, připomíná web 9to5Google. Omezení textů písniček je zřejmě dalším krokem, jak toto číslo navýšit.

Jak se na tuto změnu díváte vy?

Zdroj: 9to5Google

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Android Auto 13.5

Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového?

Adam Kurfürst
10.1.2025
Quick Share a QR kód

Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno

Libor Foltýnek
8.1.2025
žena v klobouku dělá selfie

Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili?

Jana Skálová
24.12.2024
Pixel 9 Pro

Pixel 9 Pro má problém! Některým mobilům prý odpadává fotoaparát

Jana Skálová
7.1.2025

Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma

Jakub Kárník
6.12.2024

Android Auto dostává nový hudební přehrávač. Mrkněte, jak vypadá

Adam Kurfürst
29.12.2024