Mobilní YouTube už nebude takový mišmaš. Shorts míří jinam

Používáte mobilní aplikaci YouTube? A nepatříte přitom zrovna k velkým fanouškům nového formátu Shorts neboli krátkých videí natáčených na výšku? Pak pro vás máme jednu milou zprávu. Jelikož evidentně není zrovna málo uživatelů, kterým vadí mimo jiné Shorts zobrazovaná v klasickém kanálu jinak běžných videí, rozhodli se vývojáři věnovat tomuto a několika dalším formátům vlastní prostory.

“Na základě vaší zpětné vazby začínáme na všech stránkách kanálů zavádět samostatné karty pro Shorts, živé přenosy a dlouhá videa. Slyšeli jsme, že to divákům usnadní objevování oblíbených druhů obsahu,” píše Google v oficiální nápovědě. Přístup na zmíněné karty bude přes horní menu s filtry, které by se měly všem uživatelům objevit maximálně do několika týdnů v rámci aktualizace aplikace YouTube.

Tato změna fakticky znamená, že se populární (a pro hodně lidí dost otravné) Shorts a další zmíněné formy obsahu přestanou zobrazovat v hlavním proudu příspěvků. Divák se tak může nerušeně věnovat klasickým videím, případně přejít na jiný formát jednoduchým klepnutím. Za nás jde rozhodně o dobrý krok.

Jak vnímáte YouTube formát Shorts?