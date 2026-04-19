Mechanická klávesnice Yenkee ODYSSEY zlevnila o 840 Kč. Má prémiové spínače a hotswap sockety Hlavní stránka Zprávičky Yenkee YKB 31 ODYSSEY Hotswap je bezdrátová mechanická klávesnice s hotswap sockety a prémiovými spínači Gateron G Pro 2.0 Yellow S kódem ALZADNY20 stojí 2 159 Kč místo 2 999 Kč (sleva 840 Kč, tedy 28 %) Za tuto cenu dostáváte klávesnici s pre-lubed switchi, tlumicí pěnou a trojím připojením — vlastnosti typické pro modely za 4 000+ Kč Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 19.4.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Mechanické klávesnice s hotswap sockety a prémiovými Gateron spínači se obvykle pohybují kolem 3 500–5 000 Kč. Yenkee YKB 31 ODYSSEY ale nyní s kódem ALZADNY20 koupíte za 2 159 Kč místo 2 999 Kč. Jedná se o bílou 75% variantu s anglickým US/US INTL rozložením — pokud preferujete české rozložení, je tato klávesnice méně vhodná. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete vstup do světa mechanických klávesnic s možností customizace — hotswap umožňuje měnit spínače bez pájení.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete české rozložení s háčky a čárkami — jde o anglickou US INTL variantu.💡 Za 2 159 Kč dostáváte pre-lubed Gateron switche a tlumicí pěnu. Většina klávesnic v této cenové hladině tyto vlastnosti nemá. KOUPIT ZA 2 159 KČ Proč je tahle klávesnice zajímavá Yenkee ODYSSEY cílí na uživatele, kteří chtějí ochutnat svět „custom“ mechanických klávesnic bez nutnosti stavby od nuly. Klíčem je funkce hotswap — spínače lze měnit bez pájení, jen je vytáhnete pinzetou a nacvaknete nové. Pokud vás za půl roku omrzí lineární spínače a chcete klikací, vyměnit je otázka 10 minut. Druhou výhodou jsou osazené spínače Gateron G Pro 2.0 Yellow. Jde o pre-lubed switche — výrobcem namazané ještě před osazením. Výsledkem je znatelně plynulejší chod a tišší zvuk oproti běžným mechanikám. V recenzích to uživatelé opakovaně potvrzují: „Pocit i zvuk ze psaní se vyrovná mnohonásobně dražším ručně stavěným klávesnicím.“ Spínače Gateron G Pro 2.0 Yellow v praxi Yellow switche jsou lineární spínače s aktivační silou 50 gf (±15 gf), celkovou dráhou 4,0 mm a aktivační dráhou 2,0 mm. To znamená plynulý stisk bez hmatového bodu — ideální pro rychlé hraní i dlouhé psaní. Životnost 80 milionů úhozů znamená, že klávesnice přežije roky intenzivního používání. Konstrukce dále obsahuje tlumicí pěnu, která redukuje rezonanci těla klávesnice a zlepšuje akustický profil stisku. To je vlastnost, kterou u klávesnic pod 3 tisíce najdete jen výjimečně — výrobci ji typicky přidávají až u vyšších řad. 75% formát a rotační knob ODYSSEY má 75% layout s 82 klávesami — zachovává funkční řadu F1–F12 a šipky, ale ruší číselnou klávesnici vpravo. V praxi je to nejlepší kompromis mezi úsporou místa a zachovanou funkčností. Rozměry 330 × 138 × 41 mm a hmotnost 922 g znamenají stabilní klávesnici, která se nehýbe po stole. V pravém horním rohu najdete perforované kovové rotační kolečko (knob), které ovládá hlasitost a pauzu/spuštění média. Praktické při hraní nebo poslechu hudby. Jeden detail, který uživatelé v recenzích kritizují: knob není programovatelný. Funkci jste odkázáni na ovládání hlasitosti. Trojí připojení a baterie Klávesnice nabízí tři způsoby připojení: USB-C drátově, 2,4GHz bezdrátově přes dongle (schovaný ve spodní části klávesnice), a Bluetooth 5.0. Integrovaná baterie 4 000 mAh podle výrobce vydrží až 240 hodin bez podsvícení, s RGB se tato hodnota výrazně zkracuje. Pro typické pracovní využití to znamená 5–10 dní mezi nabíjeními. Jeden uživatel v recenzích ale upozorňuje: přepínání mezi způsoby připojení není plynulé — musíte překlopit fyzický přepínač ve spodní části klávesnice. Pokud často přepínáte mezi více zařízeními, je to drobná nepříjemnost. Pro stálé použití s jedním zařízením (např. Bluetooth k iPadu) je to bezproblém. OBJEDNAT KLÁVESNICI V AKCI RGB podsvícení a software ODYSSEY má plné RGB podsvícení (16,8 milionu barev) s prosvícením pod klávesami i podél poloprůhledného těla klávesnice. Pudding keycaps (s průhlednou spodní částí) zesilují RGB efekt. Pokud jste typ uživatele, který si libuje v barevných světelných efektech, tohle dodá vašemu stolu patřičný vzhled. Ovládání efektů probíhá buď klávesovými zkratkami přímo na klávesnici, nebo přes dedikovaný software pro Windows. V softwaru můžete vytvářet makra, ukládat profily a nastavovat podsvícení do detailu. Kritika uživatelů směřuje na nerovnoměrný potisk pudding keycaps — popisky někde prosvítají lépe než jinde. Detail, ale stojí za zmínku. Co říkají uživatelé Na Alze má Yenkee ODYSSEY hodnocení 4,5 z 5 (11 hodnocení) a 91 % zákazníků produkt doporučuje. Prodalo se přes 200 kusů. Pozor ale na údaj o vyšší reklamovanosti 5,59 %, která je v kategorii klávesnic nadprůměrná. Jedna z recenzí toto vysvětluje: uživateli během roku dvakrát přestala fungovat klávesa Windows a Alza reklamaci v obou případech vyřešila (výměna + vrácení peněz). Pozitivní hlasy se shodují na několika bodech: zvuk kláves na úrovni dražších ručně stavěných klávesnic, kvalitní zpracování a materiály, funkčnost hotswap a RGB efekty. Jeden recenzent to shrnuje: „Za takovou cenu lze těžko chtít něco víc. Skvělá první klávesnice pro levný vstup ke koníčku stavby vlastních mechanik.“ Negativa, která se opakují: absence podpory jiných systémů než Windows (částečně), neprogramovatelný knob, nerovnoměrný potisk pudding keycaps, a již zmíněná nutnost přepínání připojení fyzickým přepínačem. Reklamovatelnost klávesy Win je důvod zvažovat prodlouženou záruku. Kdy to smysl nedává Pokud píšete primárně česky s háčky a čárkami, US INTL rozložení vám bude komplikovat práci — musíte si zvyknout na dead keys pro diakritiku. V tom případě sáhněte po české variantě, například Rapture FOXTROT s Gateron G Pro 3.0 Red za 1 999 Kč. Rovněž pokud hledáte klávesnici s aktivní podporou makra i na otočném knobu nebo plnou kompatibilitu s macOS, ODYSSEY není ideální. V takovém případě zvažte Keychron V6 Max za 2 990 Kč, který nabízí podporu VIA/QMK pro pokročilé úpravy. Verdikt: pro koho se to vyplatí Za 2 159 Kč dostáváte bezdrátovou mechanickou klávesnici s pre-lubed Gateron spínači, hotswap sockety, tlumicí pěnou a trojím připojením. Pro uživatele, kteří chtějí vstup do světa custom mechanik bez komplikované stavby od nuly, je to jeden z nejlepších poměrů cena/výkon na českém trhu. Customizace skrz výměnu spínačů vám dává prostor pro postupné doladění klávesnice podle vašich preferencí. Pokud vás konkrétně tento model nezaujal, ale mechanickou klávesnici ve slevě hledáte, můžete si projít i aktuální Alza Dny, kde se průběžně objevují další zlevněné klávesnice, myši a herní periferie. 