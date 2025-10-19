Výkon jako vlajková loď, cena jako střední třída. Xiaomi 15T Pro láme všechna pravidla Hlavní stránka Články Xiaomi 15T Pro běží na čipsetu Dimensity 9400+, který se výkonem blíží vlajkovým lodím s dvojnásobnou cenou V benchmarcích telefon atakuje špičkové modely, v reálném použití zvládá vše plynule a bez zadrhávání Akční cena 15 499 Kč platí jen do 21. října, pak stoupne na 18 990 Kč – ušetříte přes 3 tisíce Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 19.10.2025 12:00 2 komentáře 2 Xiaomi si za poslední roky vybudovalo pověst firmy, která dokáže nabídnout prémiový výkon za zlomek ceny konkurence. Série T vždy cílila na zákazníky, kteří chtějí téměř vlajkovou výbavu, ale bez vlajkové ceny. Letošní Xiaomi 15T Pro tento princip posouvá ještě dál – nabízí MediaTek Dimensity 9400+, tedy čipset z loňské vlajkové generace, a přitom stojí v akci jen 15 499 Kč. Od 21. října však cena skočí na 18 990 Kč, takže kdo váhá, měl by se rozhodnout rychle. Dimensity 9400+ se blíží vlajkovým lodím Paměť a úložiště bez kompromisů Hry běží hladce, ale telefon se zahřívá Střih videa a náročné aplikace? Žádný problém Baterie vydrží dva dny, nabíjení je bleskové Skvělý poměr cena/výkon, ale musíte si pospíšit Dimensity 9400+ se blíží vlajkovým lodím Pod kapotou Xiaomi 15T Pro tepe MediaTek Dimensity 9400+, což je vylepšená varianta loňského vlajkového čipsetu. Jde o 3nm čip s osmi jádry – jedno výkonné Cortex-X925 na 3,63 GHz, tři Cortex-X4 na 3,3 GHz a čtyři úsporná Cortex-A720 na 2,4 GHz. Grafiku má na starosti Immortalis-G925, která v testech atakuje Adreno 830 ze Snapdragonu 8 Elite. V benchmarku Geekbench 6 dosáhl telefon skóre 2 630 bodů v single-core a 7 998 bodů v multi-core testu. To ho řadí těsně pod úroveň vlajek se Snapdragonem 8 Elite, ale zároveň výrazně před loňský model 14T Pro s Dimensity 9300+. V grafickém testu 3DMark Wild Life Extreme pak telefon nasbíral 5 953 bodů, což je opět velmi slušný výsledek – blízko Xiaomi 15 Ultra s čipem od Qualcommu. KOUPIT XIAOMI 15T PRO Paměť a úložiště bez kompromisů Xiaomi se u 15T Pro rozhodlo nešetřit. Všechny varianty nabízejí 12 GB RAM typu LPDDR5X, což je nejrychlejší aktuálně dostupná paměť. Na výběr jsou tři kapacity úložiště: 256 GB, 512 GB a dokonce 1 TB, vždy typu UFS 4.1. To znamená rychlé načítání her, hladké přepínání mezi aplikacemi a žádné čekání při instalaci velkých souborů. Hry běží hladce, ale telefon se zahřívá Během dvoutýdenního testování jsem na Xiaomi 15T Pro hrál Genshin Impact, BGMI a Call of Duty: Warzone. Všechny tituly běžely na vysokých grafických nastaveních bez zadrhávání nebo poklesu snímkové frekvence. Call of Duty: Mobile dokonce podporuje režim 120 Hz / 120 fps, což na displeji se 144Hz obnovovací frekvencí vypadá skvěle. Menší komplikace nastává po delší hraní. Telefon se citelně zahřívá zejména kolem hliníkového rámečku a v oblasti fotoaparátu. Po hodinové herní session v Genshin Impactu jsem naměřil teplotu kolem 45 °C, což už je na hraně komfortu. Xiaomi sice integroval větší parní komoru 3D IceLoop (o 12 % větší než u 14T Pro), ale při dlouhodobé zátěži se telefon stále zahřívá. Mně osobně to příliš nevadí, ale je potřeba, aby to tu zaznělo. Na druhou stranu, pro běžné hraní na 30–45 minut je to naprosto v pohodě. Telefon nezpomaluje, hra se neseká a zážitek je opravdu dobrý. Teplo se projevuje hlavně při benchmarcích nebo extrémně dlouhých herních maratonech, což většina uživatelů nejspíš nikdy nezažije. Střih videa a náročné aplikace? Žádný problém Xiaomi 15T Pro není jen o hraní. Vyzkoušel jsem na něm i střih 4K videa v CapCutu a telefon si s tím poradil bez problémů. Export dvouminutového videa s přechody, texty a efekty zabral přibližně 2 minuty a 20 sekund, což je velmi slušný čas, plně srovnatelný s mým iPhonem 17 Pro. Při samotné editaci se telefon choval plynule, náhled běžel v reálném čase a žádné lagy nebo zpomalení jsem nezaznamenal. Podobně dobře si telefon vedl při práci s fotografiemi. AI nástroje v galerii umožňují odstraňování objektů, rozmazání pozadí nebo změnu nebe. Není to sice tak dokonalé jako u Samsungu, ale pro většinu scénářů to stačí. Výhodou je, že zpracování probíhá přímo v telefonu, takže nepotřebujete internetové připojení. Baterie vydrží dva dny, nabíjení je bleskové Kapacita 5 500 mAh je na střední třídu (i když 15T Pro je spíš vlajková loď za cenu střední třídy) mírný nadprůměr. V testech přesto dosáhl telefon přes 24 hodin kontinuálního procházení webu, což je brutální výsledek. Přehrávání videa zvládl telefon téměř 13 hodin a hraní her přes 12 hodin. V reálném použití to znamená výdrž dva dny při běžném používání, což v mém případě znamená používání sociálních sítí, focení a procházení webu. KOUPIT XIAOMI 15T PRO Při intenzivnějším nasazení – streamování, focení, hraní – telefon bez problémů vydržel celý den s rezervou. Screen-on time se u mě pohyboval kolem 10,5 hodiny, což je výborný výsledek. A když dojde šťáva, 90W rychlonabíjení vám vrátí telefon k životu za necelých 45 minut. Z nuly na 50 % to trvá jen 21 minut. Oproti loňskému modelu sice Xiaomi snížilo nabíjecí výkon ze 120 W na 90 W, ale to je stále výrazně rychlejší než iPhone 17 nebo Galaxy S25. Navíc telefon podporuje i 50W bezdrátové nabíjení, i když k dosažení maximálního výkonu potřebujete proprietární nabíječku od Xiaomi. V balení žádná nabíječka není, což je škoda, ale dnes už to bohužel není výjimkou. Skvělý poměr cena/výkon, ale musíte si pospíšit Xiaomi 15T Pro je vynikající telefon za rozumnou cenu. Pokud stihnete akční nabídku do 21. října, získáte zařízení s vlajkovým výkonem za 15 499 Kč. To je skutečně férová cena za to, co telefon nabízí. KOUPIT XIAOMI 15T PRO Co říkáte na nové Xiaomi 15T Pro? 