Lokátor Xiaomi Tag bude stát méně než pět stovek. Víme, co všechno nabídne

Xiaomi Tag bude stát v Evropě méně než pět stovek za kus
Lokátor využívá Bluetooth 5.4 a NFC, podporuje Apple Find My i Google Find Hub
Novinka nabízí odolnost IP67 a výdrž baterie až 390 dní díky článku CR2032

Adam Kurfürst
Publikováno: 12.2.2026 12:00
Žádné komentáře

Bluetooth lokátory zažívají v posledních letech velký boom, a to především díky AirTagu od Applu, který v podstatě definoval standard pro celou tuto kategorii produktů. Xiaomi se nyní chystá vstoupit do tohoto segmentu s vlastním řešením nazvaným Xiaomi Tag, které má nabídnout podobně zamýšlené funkce za zlomek ceny. Díky sérii úniků, které pochází i z oficiálních zdrojů, nyní víme prakticky vše, co novinka nabídne.

Kompletní specifikace díky dánskému prodejci

Jako první o chystaném lokátoru informoval leaker Roland Quandt v článku pro německý server WinFuture. Podrobné specifikace zařízení se nám podařilo dohledat u dánského prodejce Mistore, který na svém webu zveřejnil kompletní produktovou stránku včetně všech parametrů.

Xiaomi Tag s modelovým označením BHR08SPGL bude hračka o rozměrech 46,5 × 31 × 7,2 mm hmotností pouze 10 gramů. O konektivitu se postará Bluetooth 5.4 v kombinaci s NFC a podporován je jak Google Find Hub, tak i ekosystém Apple Find My. Lokátor tedy bude vhodný nejen pro majitele Android telefonů.

Zajímavé je, že aktuálně unikající verze Xiaomi Tagu nepodporuje UltraWideBand (UWB), které umožňuje přesnější lokalizaci na krátkou vzdálenost. V kódu systému HyperOS se přitom dříve objevily zmínky o jeho podpoře, takže je možné, že Xiaomi časem uvede i vylepšenou variantu s touto technologií.

Za zmínku stojí odolnost IP67 proti prachu a vodě, díky níž by měl lokátor fungovat spolehlivě i ve ztížených podmínkách. Baterie typu CR2032 má podle výrobce vydržet až 390 dní, což je více než rok provozu na jedno nabití. K výměně baterie přitom údajně nebudou potřeba žádné nástroje.

Chytré funkce pro vyhledávání ztracených věcí

Xiaomi Tag nabídne několik užitečných funkcí pro lokalizaci ztracených předmětů. Light Detection Mode automaticky aktivuje vestavěnou LED v noci, což usnadní vyhledávání klíčů nebo peněženky ve tmě. Režim Lost Mode pak umožní zobrazit kontaktní údaje majitele komukoliv, kdo ztracený předmět naskenuje telefonem.

Praktická je také možnost nastavit známá místa – pokud lokátor opustí definovanou oblast, telefon automaticky upozorní majitele. Veškerá lokalizační data jsou šifrována a k dispozici je i ochrana proti nežádoucímu sledování neznámými zařízeními.

Ceny, které potěší

Xiaomi na oficiálních webech v některých evropských zemích (například ve Francii či Itálii) již zveřejnilo ceny. Jeden kus vyjde na 17,99 eur (cirka 450 Kč), balení po čtyřech pak vyjde na 59,99 eur (asi 1 500 Kč). Pro srovnání: Apple AirTag stojí v Česku 790 Kč za kus, čtyřbalení pak 2 690 Kč. Xiaomi Tag je tedy přibližně dvakrát levnější.

Kdy bude produkt oficiálně uveden pro náš trh, zatím není jasné.

Pořídili byste si Xiaomi Tag jako alternativu k AirTagu?

Zdroje: Mistore.dk, Xiaomi, WinFuture

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi