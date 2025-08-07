Redmi Note 15 Pro opět vyjde i v osekané levnější verzi! Představení je na spadnutí Hlavní stránka Zprávičky Redmi Note 15 Pro bude nabízet i verzi bez 5G konektivity Zatím není jasné, zda zařízení s kódovým označením 25100RA69G zamíří i do Česka Série Redmi Note 15 pravděpodobně dorazí na trh v říjnu 2025 Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 7.8.2025 16:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi připravuje novou generaci své populární série Note a vypadá to, že i nadále bude nabízet varianty pouze s 4G připojením. Jak naznačují nejnovější certifikace, mezi připravovanými modely bude i Redmi Note 15 Pro 4G, což potvrzuje, že výrobce stále vidí potenciál v telefonech bez podpory 5G sítí. Zařízení se nedávno objevilo v databázi EEC (Eurasian Economic Commission), což naznačuje, že se jeho uvedení na trh blíží. Pro které trhy je určen model bez 5G? Podle předchozích úniků informací je Redmi Note 15 Pro 4G označen kódovým číslem 25100RA69G a měl by být prodáván především v Turecku, Indonésii a Rusku. Jedná se o trhy, kde buď není 5G infrastruktura dostatečně rozšířená, nebo kde zákazníci stále upřednostňují cenově dostupnější modely bez této technologie. Certifikace EEC potvrzuje, že zařízení skutečně míří minimálně na ruský trh. Nelze však vyloučit ani příchod na český trh, jelikož aktuální Redmi Note 14 Pro (4G) se u nás prodává. Kromě modelu 25100RA69G se v databázi EEC objevily také další modely s označením 2510DRA23E a 2510DRA23G. Konkrétní informace o tom, jaké varianty série Redmi Note 15 tato označení představují, zatím nejsou k dispozici. Nicméně čísla „2510“ v kódovém označení naznačují, že by telefony mohly být uvedeny na trh v říjnu 2025. Co víme o specifikacích nové generace? Zatímco certifikace bohužel neodhaluje technické specifikace, z nedávného úniku informací o vyšším modelu Redmi Note 15 Pro+ víme, že by měl přijít s displejem s rozlišením „1.5K“, symetrickými tenkými rámečky kolem displeje, 50MP hlavním fotoaparátem, 50MP teleobjektivem a baterií s kapacitou mezi 7 000 a 8 000 mAh. Výkon by měl zajišťovat dosud neoznámený čipset Snapdragon 7s Gen 4. KOUPIT REDMI NA ALZA.CZ U modelu Redmi Note 15 Pro 4G můžeme očekávat podobné specifikace jako u 5G varianty, pravděpodobně však s jiným procesorem. Xiaomi obvykle u 4G modelů používá buď starší generace čipsetů Snapdragon nebo alternativní řešení od MediaTeku. Kdy se dočkáme oficiálního představení? Redmi Note 14 byl v Číně představen v září minulého roku a na globální trh dorazil v lednu. Podle informací od spolehlivých zdrojů by série Redmi Note 15 mohla následovat podobný harmonogram. První informace od leakerů naznačují, že by se modely Redmi Note 15 Pro a Pro+ mohly objevit jako první, následovány základními modely série. Jak se těšíte na nové telefony Redmi Note 15? Zdroj: Xpertpick O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Mohlo by vás zajímat PixWords - nápověda pro 5200 obrázků s odpověďmi Jan Tipmann 27.3.2017 Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1. Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024