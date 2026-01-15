Xiaomi poprvé přiváží do Česka chytré brýle! Mají integrované reproduktory a vydrží celý den Hlavní stránka Zprávičky Mijia Smart Audio Glasses oficiálně dorazily na český trh za cenu 3 999 Kč Audio brýle s integrovanými reproduktory nabízejí otevřený zvuk bez sluchátek v uších Lehký design 27,6 gramů, výdrž až 13 hodin přehrávání, tři styly obrouček a funkce nahrávání s 4 mikrofony Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 15.1.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Audio brýle nejsou úplnou novinkou na trhu, ale v Česku jsme se s nimi dosud moc často nesetkali. Xiaomi teď představilo svou verzi pod značkou Mijia Smart Audio Glasses – chytré brýle s integrovanými reproduktory, mikrofony a funkcí diktafonu. Žádné kamery, žádné AR – jen čistý zvuk místo sluchátek v uších. Otevřený zvuk: nic v uchu, všechno slyšíte Diktafon a hlasový asistent: hands-free práce Design: tři styly, ultra lehká konstrukce Výdrž a nabíjení: celý den bez dobíjení Čtyři mikrofony a režim soukromí Aplikace a funkce: dvojité připojení, gesta, oznámení Cena a dostupnost Pro koho jsou audio brýle? Otevřený zvuk: nic v uchu, všechno slyšíte Základní koncept je jednoduchý: místo sluchátek v uších máte reproduktory zabudované přímo v nožičkách brýlí. Zvuk směřuje k vašim uším, ale netlačí vám nic do zvukovodu. Výhody? Celodenní pohodlí bez tlaku, současně vnímáte okolí v reálném čase – což je důležité pro bezpečnost při řízení auta nebo chůzi po městě. Xiaomi slibuje „zesílenou hlasitost, která prorazí hluk“ a „čistý dozvuk, jako byste byli přímo na místě“, což jsou spíš marketingové fráze, pod kterými upřímně moc nevím, co si mám představit. Optimalizovaná akustická struktura a pokročilé algoritmy mají prý zajistit pohlcující poslech, aniž by vám cokoli tlačilo do uší. Na to, jestli kvalita skutečně stačí na běžná sluchátka, si ale budeme muset počkat na test. Diktafon a hlasový asistent: hands-free práce Nejpraktičtější funkce brýlí není poslech hudby, ale integrovaný diktafon. Stiskněte a podržte dotykovou oblast na stranici brýlí a spustíte nahrávání – ať už okolního prostředí, nebo právě probíhajícího hovoru. Nahrávky se ukládají i bez odemknutí telefonu, což zjednodušuje zachycení důležitých informací. Během nahrávání se rozsvítí kontrolka, takže všichni okolo vědí, že nahráváte. Funkce podporuje také nahrávání online schůzek v reálném čase – během videohovoru jednoduše stisknete stranici brýlí a začnete nahrávat. Hlasový asistent se aktivuje klepnutím na dotykové plošky. Design: tři styly, ultra lehká konstrukce Mijia Smart Audio Glasses nabízejí tři styly obrouček: Pilot (klasické sluneční brýle se zlatým kovovým rámečkem), Browline (střízlivá elegance hodící se do práce i společnosti) a Titanium (unibody design pro byznys i volný čas). Nejtenčí část nožiček měří pouhých 5 mm – Xiaomi to srovnává s tloušťkou náplně do pera. Celkově brýle váží jen 27,6 gramů, což je fajn hodnota. Pant z klavírního drátu, který Xiaomi vyvíjelo 12 měsíců, nabízí vyváženou pružnost a vydrží přes 15 000 ohybů. Druhá generace rychloupínacího pantu umožňuje výměnu rámečků jednou rukou během několika vteřin – důležité pro ty, kdo chtějí měnit styl podle příležitosti. Jedinou výjimkou je model Titanium, který kvůli složité konstrukci unibody výměnu obrouček nepodporuje. Brýle disponují certifikací IP54 pro odolnost proti prachu a vodě, což znamená ochranu proti postříkání. Na plavání nebo vodní sporty to ale nestačí. Výdrž a nabíjení: celý den bez dobíjení Xiaomi slibuje až 13 hodin nepřetržitého poslechu při 50% hlasitosti, nebo 9 hodin hovoru. V pohotovostním režimu brýle vydrží až 12 dní. Speciální nekoaxiální baterie s ocelovým pouzdrem je údajně o 40 % menší než srovnatelné baterie, přičemž má vyšší kapacitu. Rychlé nabíjení přes magnetický 2C konektor umožňuje dobít brýle z 0 % na 100 % přibližně za hodinu. Zajímavější je ale rychlonabíjení: 10 minut nabíjení = 4 hodiny poslechu. To se hodí, když ráno zjistíte, že jste brýle zapomněli nabít přes noc. Čtyři mikrofony a režim soukromí Brýle disponují čtyřmi mikrofony s chytrými algoritmy pro potlačení šumu. Xiaomi uvádí odolnost proti větru až do rychlosti 4,5 m/s, což by mělo stačit na čistý záznam hlasu i venku. Nový režim soukromí kombinuje obrácené zvukové pole a membránu snižující únik zvuku, díky čemuž lidé okolo slyší podstatně méně. V aplikaci Xiaomi Glasses pak můžete aktivovat další ochranu soukromí jedním klepnutím. Aplikace a funkce: dvojité připojení, gesta, oznámení Brýle se ovládají přes aplikaci Xiaomi Glasses, kde najdete správu nahrávek, nastavení gest, předčítání oznámení nebo funkci vyhledání brýlí. Obě stranice brýlí jsou vybaveny dotykovými ploškami podporujícími přizpůsobitelná gesta – například dvojité klepnutí pro přehrání/pozastavení nebo ztlumení oznámení. Brýle podporují dvojité připojení zařízení, což znamená, že můžete být připojeni ke dvěma telefonům současně a plynule mezi nimi přepínat. Podporují také Google Fast Pair pro rychlé párování s Androidy. Zajímavá je funkce oznámení v reálném čase – brýle vám přečtou příchozí zprávy z aplikací, takže nemusíte vytahovat telefon. Pomůže to hlavně při řízení nebo když máte plné ruce. Zatím však není jasné, zda to funguje i v češtině. Cena a dostupnost Mijia Smart Audio Glasses se v Česku prodávají za 3 999 Kč. Jsou dostupné přes www.mi.com/cz a oficiální prodejní síť Xiaomi. Ve srovnání s běžnými sluchátky jde o vyšší cenu, ale za brýle s integrovaným audio systémem, diktafonem a čtyřmi mikrofony je to rozumná částka. Model Pilot obsahuje polarizované objektivy pro ochranu očí při řízení a venkovních aktivitách. Modely Browline a Titanium mají objektivy blokující modré světlo (filtrují 25 % modrého světla). Pokud potřebujete dioptrické brýle, můžete si nechat osadit vlastní čočky – jen u modelu Titanium pozor na bezobroučkové provedení a správný úhel nasazení. Pro koho jsou audio brýle? Mijia Smart Audio Glasses nejsou pro každého. Pokud posloucháte především hudbu a chcete kvalitní zvuk, klasická sluchátka budou lepší volba. Audio brýle dávají smysl pro specifické situace: Dlouhé hovory při řízení auta (hands-free, vnímáte okolí) Nahrávání poznámek a schůzek bez vytahování telefonu Online konference při chůzi nebo venku Situace, kdy potřebujete slyšet okolí (bezpečnost, práce) Celodenní nošení bez tlaku v uších Jde o nástroj pro lidi, kteří potřebují zůstat v kontaktu, ale nemůžou nebo nechtějí nosit sluchátka v uších po celý den. Za 3 999 Kč dostanete solidně zpracované brýle s praktickými funkcemi. Vyzkoušeli byste audio brýle místo klasických sluchátek? Zdroj: Xiaomi O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Mohlo by vás zajímat PixWords - nápověda pro 5200 obrázků s odpověďmi Jan Tipmann 27.3.2017 Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024