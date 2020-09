Mi 8 Lite a jeden ještě starší Xiaomi telefon dostávají globálně MIUI 12

Společnost Xiaomi nadále pokračuje ve vydávání poslední dvanácté verze nadstavby MIUI do jednotlivých telefonů. K radosti uživatelů se tak děje i u poměrně starých mobilů, které by už u jiných výrobců dost možná tratily zájem vývojářů. Některé se v současné vlně dočkávají příjemné třetí systémové aktualizace. To platí i pro modely Xiaomi Mi 8 Lite a Mi Note 3, do kterých v těchto hodinách putuje globální verze MIUI 12.

Oba přístroje už dostaly poslední verzi Xiaomi nadstavby před několika týdny v Číně. Vylepšeného prostředí MIUI se teď konečně dočkají i majitelé těchto telefonů ve světě. Model Mi 8 Lite je z roku 2018, druhý jmenovaný dokonce z roku 2017. Oba mobily přišly na trh s nadstavbou MIUI 9 a čeká je tedy skutečně třetí významný update. Pokud se neobjeví nějaká komplikace, v telefonech Xiaomi Mi 8 Lite a Mi Note 3 se co nevidět objeví MIUI 12 i v ČR. U prvního jmenovaného by mělo jít o verzi V12.0.3.0.QDTMIXM, u druhého pak V12.0.1.0.PCHMIXM.

Zdroj: Gizmo