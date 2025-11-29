Výborný 4K projektor zlevnil na minimum! XGIMI HORIZON Ultra nabízí jasný obraz a Harman Kardon reproduktory Hlavní stránka Zprávičky XGIMI HORIZON Ultra má nyní nejnižší cenu: z původních 45 990 Kč na 27 190 Kč Jedná se o 4K projektor s hybridní LED+Laser technologií, 2300 ISO lumenů a Android TV 11 Vyniká jasem a barvami, ale kontrast je slabý a Android TV má softwarové mouchy Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 29.11.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Čínský výrobce XGIMI přinesl před dvěma lety na trh projektor, který má ambice nahradit televizi. HORIZON Ultra kombinuje LED a laserové podsvícení, nabízí nativní 4K rozlišení, 2300 ISO lumenů jasu a vestavěný Android TV 11 s reproduktory od Harman Kardon. Původně se prodával za 45 990 Kč, nyní klesá na 27 190 Kč, což je historicky nejnižší cena. Dual Light: LED + Laser = jasný obraz Největší trumf XGIMI HORIZON Ultra je hybridní technologie Dual Light, která kombinuje výhody LED (přirozené barvy) a laseru (vysoký jas). Výsledkem je 2300 ISO lumenů (respektive 2875 ANSI lumenů v režimu High Power), což je skutečně hodně. V praxi to znamená, že projektor funguje i za denního světla se zataženými závěsy. Uživatelé potvrzují, že při úhlopříčce 80-100″ (200-250 cm) je obraz čitelný i během dne, pokud není přímé sluneční světlo. Večer pak XGIMI září – barvy jsou živé, obraz ostrý a detaily viditelné i na velkých plátnech až do 200″ úhlopříčky. CHCI PROJEKTOR V AKCI Projektor podporuje Dolby Vision, HDR10 a HLG, což znamená větší rozsah barev a kontrastu u kompatibilního obsahu. Barevný gamut DCI-P3 pokrývá 95,5 % a Rec.709 dokonce 99,9 %, takže barvy jsou přesné a saturované. Kontrast: největší slabina Tady přichází problém. Nativní kontrast je jen 316:1, což je u projektoru za téměř třicet tisíc velmi slabý výsledek. V praxi to znamená, že černá není skutečně černá, ale šedá. Při sledování filmů s tmavými scénami obraz působí vypláchle a bez hloubky. Uživatelé také upozorňují, že pokud nemáte kvalitní projekční plátno (nejlépe ALR – Ambient Light Rejecting), jen bílá stěna nestačí. Odraz okolního světla problém ještě zhoršuje. Automatické funkce ISA 3.0: fungují skvěle XGIMI vsadilo na inteligentní systém ISA 3.0, který automaticky zaostřuje, vyrovnává lichoběžníkové zkreslení a přizpůsobuje obraz prostoru. V praxi to funguje překvapivě dobře – postavíte projektor kamkoliv, zapnete ho a za pár vteřin máte perfektně rovný a ostrý obraz. Projektor umí také automaticky obejít překážky – pokud na stěně visí obraz nebo zásuvka, systém obraz přizpůsobí tak, aby je obešel. Je tu i optický zoom, který zachovává ostrost obrazu i při změně velikosti. CHCI PROJEKTOR V AKCI Funkce ochrany očí detekuje, když se někdo pohybuje před projektorem, a automaticky ztlumí laser. Problém je, že někdy detekuje i oči lidí na obrazovce a vypne projekci. Android TV 11: Netflix problém a pomalý systém Tady začíná největší komplikace XGIMI HORIZON Ultra. Projektor běží na Android TV 11, což znamená přístup k tisícům aplikací přes Google Play. Problém je, že Netflix není oficiálně dostupný – musíte ho stahovat přes Desktop Manager nebo používat externí zařízení jako Apple TV nebo Xiaomi TV Box. Uživatelé hlásí, že systém je pomalý a má softwarové mouchy. Například při sledování HBO Max se obraz rozpadá na kousky, streamovací služby ve 4K se sekají (funguje jen Full HD). Jeden uživatel napsal: „Bez vhodného softwaru je projektor jen drahý kus železa.“ Novější řada XGIMI Horizon 20 má už Google TV, což je lepší implementace, ale HORIZON Ultra zůstává na starším Android TV s jeho problémy. Pokud plánujete používat projektor hlavně se streamovacími službami, budete potřebovat externí zařízení typu Apple TV nebo Chromecast. Harman Kardon reproduktory: překvapivě dobré XGIMI HORIZON Ultra má dva 12W reproduktory od Harman Kardon s podporou Dolby Audio. Zvuk je překvapivě kvalitní – více basů, než byste čekali od takto malého zařízení, a celkově čistý zvuk i při vyšších hlasitostech. Recenzenti se shodují, že pro běžné sledování filmů v menší místnosti (do 20 m²) reproduktory stačí. Pokud ale chcete skutečný kinosál zážitek, soundbar nebo domácí kino budou znatelně lepší. Projektor má optický výstup a 3,5mm jack, takže připojení externího zvuku není problém. Tichý provoz a stylový design Jednou z největších výhod HORIZON Ultra je extrémně tichý provoz. Při běžném použití je ventilátor téměř neslyšitelný – recenzenti píšou, že i když mají projektor metr od hlavy, téměř ho neslyší. Pouze v režimu High Power (maximální jas) se ventilátor rozjede naplno a může rušit. Design je retro-elegantní s posuvnými dvířky před objektivem, které se automaticky otevírají při zapnutí. Dálkový ovladač je kvalitně zpracovaný, ale chybí tlačítko pro přepínání vstupů, což je u projektoru za téměř třicet tisíc překvapivé opomenutí. Konektivita a hraní her XGIMI nabízí 2× HDMI 2.1 (jeden s eARC), 2× USB, LAN port, optický výstup a 3,5mm jack. Připojení k internetu zajišťuje Wi-Fi 6 (2,4/5 GHz) a Bluetooth 5.2. Pro hráče je dobrou zprávou input lag 18 ms při 60 Hz, což je použitelné pro většinu her. Jeden uživatel píše, že hraní na Xbox Series X nebo PS5 funguje bez problémů – závody, FIFA, NHL, singleplayerové hry jsou v pohodě. Pro kompetitivní střílečky to ale není ideální řešení, tam potřebujete televizor nebo monitor se 120 Hz. CHCI PROJEKTOR V AKCI Verdikt: skvělý obraz za světla, slabý kontrast a softwarové mouchy Za 27 190 Kč dostáváte projektor, který vyniká v jasných scénách s pestrými barvami. Jas 2300 lumenů, přesné barvy, automatické funkce a tichý provoz – to všechno je špičkové. Problém je, že kontrast 316:1 je pro tuto cenovou kategorii horší a tmavé scény vypadají vybledle. Android TV 11 má softwarové mouchy – chybějící oficiální Netflix, sekání 4K obsahu, pomalé menu. Pokud chcete plnohodnotný zážitek, budete potřebovat Apple TV nebo jiné externí zařízení, což znamená další výdaje. CHCI PROJEKTOR V AKCI Co říkáte na tuto slevu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Black Friday projektor Projektor s Androidem slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024