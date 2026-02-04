Famózní 4K projektor XGIMI HORIZON Ultra v Česku zase zlevnil! Má Dolby Vision a zvuk Harman Kardon Hlavní stránka Zprávičky XGIMI HORIZON Ultra je 4K projektor s hybridní technologií Dual Light (laser + LED) Má svítivost 2875 ANSI lumenů, Dolby Vision a reproduktory Harman Kardon S kódem ALZADNY40 stojí 26 994 Kč místo původních 44 990 Kč Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 4.2.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Domácí kino s až 200″ úhlopříčkou? XGIMI HORIZON Ultra patří mezi nejlepší 4K projektory vůbec. Hybridní technologie Dual Light kombinuje laser a LED pro vysoký jas i přirozené barvy, nyní tento kousek podstatně zlevnil. 4K obraz, který funguje i za dne Svítivost 2875 ANSI lumenů umožňuje použití i v částečně osvětlených místnostech – stačí zatáhnout šedé závěsy. Projektor podporuje Dolby Vision, HDR10 i HLG s barevným gamutem DCI-P3 95,5 %. Systém ISA 3.0 automaticky zaostřuje, koriguje lichoběžníkové zkreslení a přizpůsobuje obraz plátnu nebo překážkám na stěně. Dva 12W reproduktory Harman Kardon s podporou Dolby Atmos poskytují překvapivě dobrý zvuk na projektor – recenzenti chválí i basy. Hlučnost pouhých 28 dB znamená, že ventilátor prakticky neslyšíte. Pro hráče je tu 60Hz panel s latencí 18 ms a HDMI 2.1. To není nic moc, ale pro single-playerové tituly to bohatě stačí. KOUPIT NA ALZE Netflix nefunguje nativně Na Alze má projektor 4,4 z 5 od 48 zákazníků, 85 % ho doporučuje. Chválí se obraz, automatické korekce, tichý provoz a kvalitní zpracování. Jeden recenzent napsal: „Za částku pod 30 tisíc neuvěřitelná cena.“ Hlavní kritika míří na absenci nativního Netflixu – aplikaci nelze stáhnout z Google Play a řešení přes sideload omezuje kvalitu na Full HD. Mnoho uživatelů problém řeší externím TV stickem nebo Apple TV. Android TV 11 je občas pomalejší a má méně aplikací než Google TV. Napájecí adaptér je obrovský – při stropní montáži ho musíte někam schovat. Reklamovanost je nízká (2,33 %), ale jeden uživatel hlásil tři opravy za 10 měsíců. Původní cena byla 44 990 Kč, nyní ho se slevovým kódem ALZADNY40 pořídíte za 26 994 Kč. Sleva 18 tisíc dělá z tohoto projektoru výjimečnou nabídku – jen počítejte s tím, že pro Netflix budete potřebovat externí řešení. Máte doma projektor, nebo vám stačí klasická televize? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza projektor slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025