Skvěle hodnocený 4K projektor XGIMI opět koupíte v akci. Láká na vysoký jas a reproduktory Harman Kardon

Projektor XGIMI HORIZON Pro je nyní na Alze k dispozici za 19 890 Kč po zadání slevového kódu

4K DLP projektor nabízí svítivost 1 875 ANSI lumenů a reproduktory Harman Kardon

Uživatelé chválí kvalitu obrazu a tichý provoz, kritizují absenci oficiální podpory Netflixu

Adam Kurfürst
Publikováno: 4.12.2025 14:00

Oblíbený 4K projektor XGIMI HORIZON Pro se opět dostal pod magickou hranici 20 tisíc korun. Na Alze jej nyní pořídíte za 19 890 Kč po automatickém uplatnění kódu ALZADNY40, což představuje výraznou úsporu oproti běžné ceně přesahující 33 tisíc korun. Jde o zajímavou příležitost pro ty, kteří touží po domácím kině s velkým plátnem.

Nativní 4K rozlišení a vysoká svítivost

Chytré funkce a integrovaný Android TV

Zvuk od Harman Kardon

Co říkají uživatelé

Pro koho je projektor vhodný?

Nativní 4K rozlišení a vysoká svítivost

XGIMI HORIZON Pro patří mezi prémiové DLP projektory s nativním rozlišením 3840 × 2160 pixelů. LED zdroj světla dosahuje svítivosti 1 875 ANSI lumenů, což umožňuje sledování i v částečně osvětlené místnosti bez nutnosti úplného zatemnění. Projektor zvládne zobrazit obraz s úhlopříčkou až 300 palců (762 cm) při projekční vzdálenosti od 0,8 do 7,93 metru.

Za zmínku stojí podpora HDR10 a HLG pro lepší kontrast a barevné podání. Technologie MEMC pak zajišťuje interpolaci snímků, která přijde vhod zejména při sledování sportovních přenosů nebo akčních filmů. LED lampa má udávanou životnost 25 000 hodin, což při čtyřhodinovém denním používání odpovídá přibližně 17 letům provozu.

Chytré funkce a integrovaný Android TV

Projektor běží na operačním systému Android TV, díky čemuž máte přístup k aplikacím z Google Play včetně YouTube, HBO Max, Disney+ nebo Prime Video. Součástí je také vestavěný Chromecast pro snadné zrcadlení obsahu z telefonu či tabletu. Hlasové ovládání zajišťuje Google Assistant dostupný přes tlačítko na dálkovém ovladači.

XGIMI vsadilo na technologii ISA (Intelligent Screen Adaption), která zahrnuje automatické ostření, korekci lichoběžníkového zkreslení v rozsahu ±40° a inteligentní detekci překážek. Projektor také sám přizpůsobuje jas podle okolního osvětlení díky vestavěnému optickému snímači.

Zvuk od Harman Kardon

O ozvučení se starají dva 8W reproduktory Harman Kardon s podporou DTS Studio Sound a Dolby Audio. Projektor tak může sloužit i jako samostatný Bluetooth reproduktor.

Co říkají uživatelé

Projektor má na Alze hodnocení 4,6 z 5 hvězdiček od 39 zákazníků, přičemž 90 % z nich jej doporučuje. Mezi nejčastěji zmiňované klady patří kvalitní 4K obraz, výborný zvuk a tichý provoz. Uživatelé oceňují také spolehlivé automatické ostření a korekci obrazu.

Opakovaně se však objevuje kritika absence oficiální podpory Netflixu – aplikace na projektoru nefunguje v plné kvalitě a je nutné ji řešit externím TV stickem nebo alternativními metodami instalace. Někteří uživatelé také zmiňují kratší napájecí kabel, který může komplikovat stropní instalaci, a slabší kontrast v porovnání s některými konkurenčními modely.

Pro koho je projektor vhodný?

XGIMI HORIZON Pro ocení především ti, kteří hledají kompaktní 4K projektor s integrovaným systémem Android TV a nechtějí řešit externí zařízení. Hodí se pro domácí kino, sledování filmů a seriálů nebo hraní her v singleplayerových titulech. Pro kompetitivní hraní stříleček nebo závodních her není kvůli mírné odezvě ideální volbou.

Uvažujete o pořízení projektoru pro domácí kino?