4K projektor XGIMI Horizon Pro zlevnil o 10 tisíc. Má zvuk Harman Kardon, Android TV a vysoký jas Hlavní stránka Zprávičky XGIMI HORIZON Pro je prémiový DLP projektor s nativním 4K rozlišením, reproduktory Harman Kardon a Android TV Aktuálně stojí 22 690 Kč místo 32 842 Kč (sleva 30 %, tedy 10 152 Kč) Jde o jeden z nejlépe vybavených kompaktních 4K projektorů na trhu s automatickým ostřením a korekcí obrazu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 12.3.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Láká vás myšlenka mít doma kvalitní projektor s nativním 4K rozlišením? XGIMI HORIZON Pro je ale teď k mání za 22 690 Kč místo původních 32 842 Kč, což představuje úsporu přes 10 000 Kč. Pyšní se mimo jiné zvukem Harman Kardon a systémem Android TV. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete opravdové domácí kino s nativním 4K, kvalitním zvukem a automatickými funkcemi bez složitého nastavování.⚠️ Zvažte, pokud vyžadujete nativní aplikaci Netflix bez workaroundů nebo potřebujete absolutně nejlepší kontrast.💡 Za 22 690 Kč dostáváte 4K projektor s reproduktory Harman Kardon, životností LED až 25 000 hodin a tichým provozem pod 30 dB. OBJEDNAT PROJEKTOR XGIMI Proč je tento projektor zajímavý XGIMI HORIZON Pro cílí na uživatele, kteří chtějí skutečné domácí kino bez kompromisů v kvalitě obrazu. Hlavním tahákem je nativní rozlišení 4K (3840 × 2160) – to není jen upscalované Full HD, ale skutečných 8,29 milionu pixelů přímo z čipu. Chloubou je mu i svítivost 1875 ANSI lumenů. Druhým silným argumentem jsou inteligentní automatické funkce. Projektor se po zapnutí sám zaostří, automaticky zkoriguje lichoběžníkové zkreslení (±40° vertikálně i horizontálně) a dokonce detekuje překážky v obraze. Stačí ho postavit a během několika vteřin máte perfektní obraz. Obraz a technologie Projektor využívá DLP technologii s 0,47″ DMD čipem a LED světelný zdroj s životností až 25 000 hodin. To odpovídá přibližně 17 letům při 4 hodinách denního používání – žádná výměna lampy. Podpora HDR10 a HLG zajišťuje lepší kontrast a barevné podání u kompatibilního obsahu. Technologie MEMC (kompenzace pohybu) interpoluje snímky na 60 Hz, což oceníte u sportovních přenosů a akčních filmů. Projekční vzdálenost 0,8 až 7,93 metru umožňuje vytvořit obraz o úhlopříčce 76 až 762 cm. Podporuje i 3D projekci s aktivními brýlemi. Zvuk Harman Kardon HORIZON Pro má vestavěné dva 8W reproduktory od Harman Kardon s podporou DTS-HD, DTS Studio Sound a Dolby Audio. V praxi to znamená, že pro běžné sledování filmů nepotřebujete externí ozvučení – zvuk je plný, dynamický a s překvapivě slušnými basy. Samozřejmě soundbar nebo domácí kino přidají další rozměr, ale integrované reproduktory rozhodně nejsou jen do počtu. Díky Bluetooth můžete projektor používat i jako samostatný bezdrátový reproduktor pro poslech hudby z telefonu. KOUPIT PROJEKTOR V AKCI Systém a konektivita Projektor běží na Android TV 11 s přístupem do Google Play Store a více než 5 000 aplikací. Vestavěný Chromecast umožňuje zrcadlení z telefonu nebo tabletu a Google Assistant reaguje na hlasové příkazy přes mikrofon v ovladači. Hardware tvoří 2 GB RAM a 32 GB úložiště. Konektivita zahrnuje 2× HDMI (1× s ARC), 2× USB, LAN port pro stabilní připojení k síti, Wi-Fi 2,4/5 GHz a Bluetooth 5.0. Pro připojení soundbaru je k dispozici optický výstup a 3,5mm jack. Co říkají uživatelé Na Alze má HORIZON Pro hodnocení 4,5 z 5 (42 hodnocení) a 88 % zákazníků ho doporučuje. Prodalo se přes 1 000 kusů. Nejčastěji lidé chválí vynikající kvalitu obrazu, špičkový zvuk Harman Kardon a extrémně tichý provoz – jeden recenzent píše, že i 50 cm nad hlavou je „neuvěřitelně tichý“. Oceňují také automatické funkce a fakt, že obraz je čitelný i za dne. Opakovaně se ale objevuje jeden problém: Netflix nefunguje nativně. Aplikace není v Google Play dostupná a pro 4K přehrávání je potřeba externí TV stick nebo workaround přes Desktop Manager. Někteří uživatelé zmiňují slabší kontrast oproti konkurenci (obraz prý připomíná IPS panel) a jeden recenzent hlásil poruchu těsně po záruce bez možnosti opravy kvůli nedostupnosti náhradních dílů. Objevuje se i kritika krátkého napájecího kabelu. Kdy to smysl nedává Pokud je pro vás nativní Netflix bez workaroundů zásadní, HORIZON Pro vás bude frustrovat. Rovněž pokud vyžadujete absolutně nejlepší kontrast a černou srovnatelnou s OLED televizí, DLP technologie má své limity. A pokud hrajete kompetitivní FPS hry, latence (i v herním režimu) nemusí vyhovovat náročným hráčům. Verdikt: pro koho se to vyplatí XGIMI HORIZON Pro za 22 690 Kč je solidní volba pro ty, kdo chtějí prémiové domácí kino s nativním 4K, kvalitním zvukem a automatickými funkcemi bez složitého nastavování. LED lampa s životností 25 000 hodin, tichý provoz a kompaktní rozměry (2,9 kg) z něj dělají univerzální projektor na filmy, seriály i hry. Počítejte ale s tím, že Netflix vyžaduje externí řešení a kontrast není na úrovni těch nejdražších modelů. VYUŽÍT SLEVU 10 000 KČ Máte doma projektor, nebo stále preferujete klasickou televizi? Co by vás přesvědčilo k přechodu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce projektor Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024