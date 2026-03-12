TOPlist

4K projektor XGIMI Horizon Pro zlevnil o 10 tisíc. Má zvuk Harman Kardon, Android TV a vysoký jas

Adam Kurfürst
12.3.2026 08:00
xgimi horizon pro na stole

Láká vás myšlenka mít doma kvalitní projektor s nativním 4K rozlišením? XGIMI HORIZON Pro je ale teď k mání za 22 690 Kč místo původních 32 842 Kč, což představuje úsporu přes 10 000 Kč. Pyšní se mimo jiné zvukem Harman Kardon a systémem Android TV.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud chcete opravdové domácí kino s nativním 4K, kvalitním zvukem a automatickými funkcemi bez složitého nastavování.
⚠️ Zvažte, pokud vyžadujete nativní aplikaci Netflix bez workaroundů nebo potřebujete absolutně nejlepší kontrast.
💡 Za 22 690 Kč dostáváte 4K projektor s reproduktory Harman Kardon, životností LED až 25 000 hodin a tichým provozem pod 30 dB.

Proč je tento projektor zajímavý

XGIMI HORIZON Pro cílí na uživatele, kteří chtějí skutečné domácí kino bez kompromisů v kvalitě obrazu. Hlavním tahákem je nativní rozlišení 4K (3840 × 2160) – to není jen upscalované Full HD, ale skutečných 8,29 milionu pixelů přímo z čipu. Chloubou je mu i svítivost 1875 ANSI lumenů.

xgimi horizon pro render zepredu

Druhým silným argumentem jsou inteligentní automatické funkce. Projektor se po zapnutí sám zaostří, automaticky zkoriguje lichoběžníkové zkreslení (±40° vertikálně i horizontálně) a dokonce detekuje překážky v obraze. Stačí ho postavit a během několika vteřin máte perfektní obraz.

Obraz a technologie

Projektor využívá DLP technologii s 0,47″ DMD čipem a LED světelný zdroj s životností až 25 000 hodin. To odpovídá přibližně 17 letům při 4 hodinách denního používání – žádná výměna lampy. Podpora HDR10 a HLG zajišťuje lepší kontrast a barevné podání u kompatibilního obsahu.

Technologie MEMC (kompenzace pohybu) interpoluje snímky na 60 Hz, což oceníte u sportovních přenosů a akčních filmů. Projekční vzdálenost 0,8 až 7,93 metru umožňuje vytvořit obraz o úhlopříčce 76 až 762 cm. Podporuje i 3D projekci s aktivními brýlemi.

Zvuk Harman Kardon

HORIZON Pro má vestavěné dva 8W reproduktory od Harman Kardon s podporou DTS-HD, DTS Studio Sound a Dolby Audio. V praxi to znamená, že pro běžné sledování filmů nepotřebujete externí ozvučení – zvuk je plný, dynamický a s překvapivě slušnými basy. Samozřejmě soundbar nebo domácí kino přidají další rozměr, ale integrované reproduktory rozhodně nejsou jen do počtu.

Díky Bluetooth můžete projektor používat i jako samostatný bezdrátový reproduktor pro poslech hudby z telefonu.

Systém a konektivita

Projektor běží na Android TV 11 s přístupem do Google Play Store a více než 5 000 aplikací. Vestavěný Chromecast umožňuje zrcadlení z telefonu nebo tabletu a Google Assistant reaguje na hlasové příkazy přes mikrofon v ovladači. Hardware tvoří 2 GB RAM a 32 GB úložiště.

Konektivita zahrnuje 2× HDMI (1× s ARC), 2× USB, LAN port pro stabilní připojení k síti, Wi-Fi 2,4/5 GHz a Bluetooth 5.0. Pro připojení soundbaru je k dispozici optický výstup a 3,5mm jack.

Co říkají uživatelé

Na Alze má HORIZON Pro hodnocení 4,5 z 5 (42 hodnocení) a 88 % zákazníků ho doporučuje. Prodalo se přes 1 000 kusů. Nejčastěji lidé chválí vynikající kvalitu obrazu, špičkový zvuk Harman Kardon a extrémně tichý provoz – jeden recenzent píše, že i 50 cm nad hlavou je „neuvěřitelně tichý“. Oceňují také automatické funkce a fakt, že obraz je čitelný i za dne.

Opakovaně se ale objevuje jeden problém: Netflix nefunguje nativně. Aplikace není v Google Play dostupná a pro 4K přehrávání je potřeba externí TV stick nebo workaround přes Desktop Manager. Někteří uživatelé zmiňují slabší kontrast oproti konkurenci (obraz prý připomíná IPS panel) a jeden recenzent hlásil poruchu těsně po záruce bez možnosti opravy kvůli nedostupnosti náhradních dílů. Objevuje se i kritika krátkého napájecího kabelu.

Kdy to smysl nedává

Pokud je pro vás nativní Netflix bez workaroundů zásadní, HORIZON Pro vás bude frustrovat. Rovněž pokud vyžadujete absolutně nejlepší kontrast a černou srovnatelnou s OLED televizí, DLP technologie má své limity. A pokud hrajete kompetitivní FPS hry, latence (i v herním režimu) nemusí vyhovovat náročným hráčům.

xgimi horizon pro render ze strany

Verdikt: pro koho se to vyplatí

XGIMI HORIZON Pro za 22 690 Kč je solidní volba pro ty, kdo chtějí prémiové domácí kino s nativním 4K, kvalitním zvukem a automatickými funkcemi bez složitého nastavování. LED lampa s životností 25 000 hodin, tichý provoz a kompaktní rozměry (2,9 kg) z něj dělají univerzální projektor na filmy, seriály i hry. Počítejte ale s tím, že Netflix vyžaduje externí řešení a kontrast není na úrovni těch nejdražších modelů.

Máte doma projektor, nebo stále preferujete klasickou televizi? Co by vás přesvědčilo k přechodu?

