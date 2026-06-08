Nejvýhodnější grafika do 10 tisíc? Vychvalovaný model RX 9060 XT s 16GB VRAM je teď v akci Hlavní stránka Zprávičky XFX Swift Radeon RX 9060 XT OC White je grafická karta nové generace (RDNA 4) s 16 GB GDDR6, tichým tříventilátorovým chlazením a podporou FSR 4, ray tracingu i AV1 S kódem ALZADNY10 ji teď koupíte za 9 449 Kč místo původních 10 499 Kč – sleva 1 050 Kč Aktuálně vůbec nejlevnější RX 9060 XT s 16 GB v ČR; je to ale karta na 1080p/1440p, ne na 4K Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 8.6.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Stavíte nebo upgradujete herní PC na Full HD či 1440p? XFX RX 9060 XT 16G White teď s kódem ALZADNY10 stojí 9 449 Kč místo 10 499 Kč – a podle aktuálních cen je to nejlevnější 16GB verze této karty u nás. CHCI GRAFIKU ZA 9 449 KČ Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete tichou a úspornou kartu nové generace na svižné 1080p/1440p hraní s rezervou 16 GB paměti.⚠️ Zvažte, že je to karta na Full HD/1440p (ne na 4K), využívá PCIe 5.0 ×8 a je dlouhá 290 mm – ověřte si místo ve skříni.💡 Za 9 449 Kč s kódem ALZADNY10 jde aktuálně o nejlevnější 16GB RX 9060 XT na trhu. Proč je 16GB verze ta správná volba Klíčová věc: 16 GB paměti dává kartě rezervu na textury a delší životnost – levnější 8GB varianty dnešních karet při vyšších detailech a v nových hrách rychleji narážejí na strop. K tomu architektura RDNA 4 s ray tracingem, AI akcelerací a moderními technologiemi FSR 4 a HYPR-RX pro plynulejší obraz. Pro tvůrce a streamery je tu plné kódování AV1 a výstupy DisplayPort 2.1a / HDMI 2.1b. Karta je navíc úsporná – stačí jí jeden 8pin a zdroj 550 W – a podle prvních majitelů běží tiše a chladně i při zátěži. Bílé tříventilátorové provedení se navíc hodí do světlých sestav. KOUPIT S KÓDEM ALZADNY10 Na co myslet Pár věcí na rovinu. Je to karta na 1080p a 1440p – na 4K sice stačí, ale budete muset ubrat detaily a 16 GB tu pomáhá spíš s rezervou na textury než s hrubým výkonem. Karta využívá rozhraní PCIe 5.0 ×8: na moderních deskách žádný problém, na starších systémech s PCIe 3.0 by ale mohla mírně ztrácet. Je také poměrně dlouhá (290 mm), takže si ověřte místo ve skříni, a k plnému využití jí dopřejte rozumný procesor. Pro výkonné a tiché 1080p/1440p hraní s rezervou do budoucna je to za 9 449 Kč skvělá koupě, navíc nejlevnější 16GB varianta na trhu. Kdo cílí na 4K nebo maximální výkon, ať počítá s dražší kartou. CHCI UŠETŘIT 1 050 KČ Hrajete spíš na 1080p/1440p, nebo míříte rovnou na 4K? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza amd grafická karta slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025