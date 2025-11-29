Zapomeňte na venkovní kamery. Novinka od Wyze se lepí na okno, má vysokou světelnost a Wi-Fi 6 Hlavní stránka Zprávičky Wyze představuje Window Cam, bezpečnostní kameru montovanou zevnitř na okno za cenu 35 dolarů Speciální konstrukce bez IR LED eliminuje odlesky a umožňuje barevné noční vidění díky cloně f/1,0 Kamera nabízí 1080p rozlišení, WiFi 6, AI detekci pohybu a lokální nahrávání na microSD kartu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 29.11.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Americká značka Wyze přišla s neotřelým řešením pro ty, kteří chtějí monitorovat okolí svého domu, ale nechtějí instalovat kameru ven. Novinka s názvem Window Cam se totiž přilepí zevnitř přímo na okno a sleduje dění venku. Odpadá tak několik potenciálních problémů, jako třeba odolnost proti povětrnostním vlivům, venkovní zásuvku nebo dosah Wi-Fi signálu. Chytrý trik proti odleskům Jak připomíná server The Verge, Wyze sice již dříve nabízel držáky na okno pro své běžné interiérové kamery, ale Window Cam je pro tento účel speciálně navržená od základu. Výrobce kompletně odstranil infračervené i LED přisvícení, které by se odráželo od skla a znehodnocovalo obraz. Místo toho kamera spoléhá na velmi světelnou optiku s clonou f/1,0 a citlivý BSI senzor, díky čemuž dokáže zachytit barevný obraz i za šera pouze s pomocí pouličního osvětlení nebo měsíčního svitu. Samotné tělo kamery obklopuje široký černý rámeček, který brání pronikání světla z interiéru a minimalizuje tak odlesky. K oknu se zařízení připevňuje pomocí lepicí nálepky a suchého zipu – montáž tedy nevyžaduje žádné vrtání ani speciální nástroje. Wyze nicméně upozorňuje, že nálepka není určená k opakovanému použití a její odstranění vyžaduje fén a škrabku. Specifikace a funkce Window Cam disponuje 1080p snímačem s horizontálním zorným polem 101 stupňů, vertikálně pak pokrývá 53,9 stupně. K napájení slouží třímetrový microUSB kabel s příchytkami pro vedení podél rámu okna – absence USB-C může někoho zklamat, ale jde o kompromis v zájmu nízké ceny. Kamera podporuje nepřetržité lokální nahrávání na microSD karty s kapacitou až 512 GB, takže se obejdete bez cloudového předplatného. Nechybí ani WiFi 6 pro stabilní připojení, Bluetooth pro snadné párování, vestavěný mikrofon s reproduktorem pro obousměrnou komunikaci a režim timelapse. AI detekce pohybu umí rozpoznávat osoby a posílat upozornění, přičemž podrobnější popisy událostí generované umělou inteligencí jsou součástí placeného tarifu Cam Unlimited Pro za 20 dolarů měsíčně. Nová kamera Xiaomi bude levná a nabídne několik zajímavých vychytávek. Umí vaše současná zakrýt objektiv v požadovaný čas? Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Za zmínku stojí kompatibilita s hlasovými asistenty od Googlu a Amazonu i platformou IFTTT pro pokročilou automatizaci. Cena a dostupnost Wyze Window Cam se v USA prodává za 34,98 dolaru (přibližně 730 Kč v přepočtu), balení se dvěma kusy pak vyjde na 59,98 dolaru (zhruba 1 250 Kč). Bohužel je spíše nepravděpodobné, že by se novinka někdy v budoucnu dostala na náš trh. Co říkáte na koncept kamery montované zevnitř na okno? Zdroje: Wyze, The Verge O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář bezpečnostní kamera Chytrá domácnost Kamera Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 LIDL má zase skladem extra levný Wi-Fi zesilovač Xiaomi. Moc dlouho nečekejte, zájem je vysoký Adam Kurfürst 13.12.2024