Elegantní chytré hodinky pro muže za 1 323 Kč. Alza o třetinu zlevnila horkou novinku s AMOLED displejem Hlavní stránka Zprávičky WowME Spectre jsou pánské chytré hodinky s 1,43" AMOLED displejem (Always-On), Bluetooth telefonováním a tělem i řemínkem z chirurgické oceli S kódem ALZADNY30 stojí 1 323 Kč místo 1 999 Kč (ušetříte 676 Kč) Jde o čerstvou novinku z června 2026, která už stihla zlevnit, a Alza na ni dává tříletou záruku Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 22.6.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Elegantně působící chytré hodinky s AMOLED displejem obvykle stojí výrazně víc. Čerstvě uvedený model WowME Spectre teď ale s kódem ALZADNY30 koupíte za 1 323 Kč místo 1 999 Kč, což je u kovových hodinek s Bluetooth voláním příjemně nízká částka. Jsou navrženy primárně pro muže a hodí se i k formálnějším oděvům. CHCI HODINKY V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete elegantní hodinky s AMOLED a voláním z hodinek za málo peněz a líbí se vám kovový vzhled.⚠️ Zvažte, pokud spoléháte na přesné měření, plavání nebo vlastní GPS — 3 ATM není na plavání a hodinky mají zatím jediné hodnocení.💡 Za 1 323 Kč dostanete prémiově působící ocel a AMOLED, ale jde o novou značku bez delší historie. Proč jsou tyhle hodinky zajímavé Hlavní devíza WowME Spectre je poměr vzhled versus cena. Tělo i řemínek z chirurgické oceli a motýlková spona dávají hodinkám vzhled, který by se nestyděl ani u dražších modelů, a sednou k obleku i ke sportovnímu oblečení. K tomu tyhle chytré hodinky nabízejí 1,43″ AMOLED displej s Always-On, takže čas a notifikace vidíte i bez zvednutí zápěstí. Za 1 323 Kč je to kombinace, která v této cenové hladině není běžná. Druhý důvod k pozornosti je načasování. Jde o horkou novinku uvedenou v červnu 2026, která přitom už teď stihla spadnout pod dva tisíce. Pokud sledujete nové modely a nechcete čekat měsíce, než se cena srovná, je tahle úvodní sleva slušná příležitost dostat se k čerstvému kousku levně. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Displej je 1,43″ AMOLED chráněný sklem Panda Glass proti poškrábání — není to safírové sklo jako u prémiových hodinek, ale na běžné nošení dostačuje. O propojení se stará Bluetooth 5.3 a hodinky umí volání přímo ze zápěstí díky vestavěnému mikrofonu a reproduktoru. Tady ale pozor: hovory jdou přes telefon spárovaný přes Bluetooth, nejde o samostatné volání bez telefonu. Hudbu si můžete nahrát do 1GB interní paměti a poslouchat ji i bez mobilu. Ze zdravotních funkcí nechybí měření tepu, okysličení krve (SpO₂), úrovně stresu i kvality spánku, dechové cvičení a počítání kroků. Sportovních režimů je přes 110. Berte ale na vědomí, že u hodinek v této ceně jsou tyhle hodnoty spíš orientační než lékařsky přesné — dobře poslouží na sledování trendů, ne jako diagnostický nástroj. KOUPIT ZA 1 323 KČ Výdrž a každodenní použití Výrobce uvádí výdrž až 8 dní běžného používání a až 30 dní v pohotovostním režimu. Realisticky počítejte s tím, že zapnutý Always-On displej a Bluetooth volání výdrž citelně zkrátí — osm dní platí spíš pro střídmé používání s vypnutým trvalým displejem. I tak je to ale slušné číslo, které vás neodsoudí k nabíjení každý druhý den. Z praktických funkcí pak oceníte Najít telefon, dálkovou spoušť fotoaparátu, počasí, budík, stopky i ovládání hudby. Hodinky jsou kompatibilní s Androidem i iOS přes aplikaci VeryFit. Jde o běžnou aplikaci pro dostupné chytré hodinky — funkční, ale nečekejte propracovaný ekosystém jako u dražších značek. Odolnost IP68 zvládne prach i déšť bez problémů. Na co si dát pozor Buďme féroví: hodinky jsou úplná novinka a mají zatím jediné hodnocení (5 z 5). To je hezké, ale z jedné recenze se nedá nic spolehlivě vyčíst — kupujete tak trochu nezmapovanou kartu od značky bez tak známého jména. Tříletá záruka tohle riziko aspoň částečně vyvažuje. Doporučujeme počkat na víc recenzí, pokud chcete jistotu. Druhá věc je vodotěsnost. Přestože je u hodinek uvedeno „30 m“, jde o 3 ATM, což je odolnost proti potu, dešti a mytí rukou — ne na plavání ani sprchování. Marketingové číslo tady mate, do bazénu si je neberte. A do třetice: v parametrech není uvedena vlastní GPS, takže přesnější trasu běhu nebo procházky podle všeho změříte jen s telefonem po ruce. KOUPIT HODINKY Kdy to smysl nedává Pokud chcete hodinky na plavání, přesné sportovní měření s vlastní GPS nebo lékařsky věrohodná data, sáhněte po vyšší třídě od zavedené značky. Stejně tak pokud potřebujete ověřený produkt s desítkami recenzí, je rozumné na WowME Spectre ještě počkat. Pro koho ale sedí role elegantních hodinek za málo peněz s notifikacemi, voláním a základním sledováním zdraví, ten za 1 323 Kč chybu neudělá. Verdikt: pro koho se to vyplatí WowME Spectre jsou sázka na vzhled a cenu. Za 1 323 Kč dostanete ocelové hodinky s AMOLED displejem, Bluetooth voláním a slušnou výbavou, které vypadají dráž, než stojí. Hlavní rezerva je nulová historie hodnocení a typické limity dostupných hodinek (orientační měření, 3 ATM, žádná vlastní GPS). Pokud jdete primárně po stylu a nevadí vám, že jsou hodinky od méně známého výrobce a svou zkušenost s nimi nesdílelo mnoho uživatelů, zdají se být ideální volbou. Kdo chce jistotu, počká si na recenze. CHCI VYUŽÍT KÓD ALZADNY30 Lákají vás levné chytré hodinky s prémiovým vzhledem, nebo dáte radši na ověřenou značku? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Chytré hodinky hodinky Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Amazfit Active 2 nejsou drahé a mají čím překvapit. Skvěle vypadají, mají super jas a nabízí offline mapy Adam Kurfürst 8.1.2025