Alzácké hodinky s AMOLEDem a GPS zlevnily na 995 Kč. Loni stály třikrát tolik Hlavní stránka Zprávičky WOWME Nexus jsou lehké chytré hodinky s 1,43" AMOLED displejem, vestavěnou GPS a Bluetooth voláním Aktuálně stojí 995 Kč, loni na podzim se přitom dostaly na trh za 2 990 Kč Za tuto cenu dostanete samostatnou GPS a AMOLED displej s Always On, což levné hodinky obvykle nemají Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 17.7.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Chytré hodinky s vlastní GPS a AMOLED displejem se pod tisícovku dostávají jen zřídka. WOWME Nexus teď klesly na 995 Kč, přestože se loni na podzim uváděly za 2 990 Kč. I v poslední akci stály 1 399 Kč, takže aktuální cena je znatelně níž než dřív. Cenu a skladovou dostupnost (u takhle výrazných slev se stav rychle mění) si ověříte přímo v detailu produktu na Alze. CHCI HODINKY V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete levné hodinky s vlastní GPS, AMOLED displejem a sledováním sportu i spánku.⚠️ Zvažte, pokud čekáte přesnost a ekosystém úrovně Garminu nebo Applu; tohle je hodinka nižší třídy s aplikací VeryFit.💡 Za 995 Kč jde o citelně nižší cenu než při uvedení, kdy stály 2 990 Kč. Proč jsou tyhle hodinky zajímavé Levné chytré hodinky obvykle šetří na dvou věcech: displeji a GPS. WOWME Nexus mají obojí: 1,43″ AMOLED displej s funkcí Always On Display a vestavěnou GPS, která měří trasu i vzdálenost bez telefonu. K tomu přidávají barometr a kompas, takže na běžný trénink i turistiku poskytnou víc dat než většina konkurentů v této cenové hladině. Druhá věc je cena v kontextu. Při uvedení loni na podzim se hodinky prodávaly za 2 990 Kč, v poslední akci klesly na 1 399 Kč a teď jsou za 995 Kč nejlevněji. Pro člověka, který chce vyzkoušet sporttester s displejem a GPS a nechce dávat tisíce za Garmin nebo Apple Watch, je to nízkonákladový vstup s tříletou zárukou. Klíčové parametry lidsky Displej je 1,43″ AMOLED s vysokým jasem a Always On, což je na tuhle cenu nadstandard, protože levné hodinky často jedou na tmavších LCD panelech. Tělo je z lehkého plastu o hmotnosti 45,3 g, takže je pohodlné i na celodenní nošení a na spaní. Nabízí 110 sportovních režimů a zdravotní monitoring, který sleduje srdeční tep, okysličení krve (SpO₂), stres i spánek. Data se ukládají do aplikace VeryFit a synchronizují se s Apple Health i Strava. Je ale férové říct, že VeryFit je univerzální aplikace používaná řadou levnějších hodinek, takže čekejte přehledné statistiky, ne analytickou hloubku sportovních značek. Hodinky zvládnou i Bluetooth hovory přes spárovaný telefon, notifikace, ovládání hudby a foťáku nebo funkci Najít telefon. KOUPIT ZA 995 KČ Praktická stránka: výdrž, odolnost, řemínek Výdrž baterie je potřeba brát střízlivě. Výrobce uvádí až týden běžného provozu, ale reálná výdrž závisí na tom, jak často používáte Always On Display a GPS, které patří mezi největší žrouty energie. Pokud tyhle funkce zapnete naplno, počítejte spíš s několika dny. Dobíjí se pohodlně přes magnetický nabíjecí kabel v balení a pro delší provoz nabízí úsporný režim. Odolnost kryje certifikace IP68 proti prachu a vodě, takže hodinkám neublíží pot ani déšť. Berte to ale jako ochranu pro sport a běžné nošení, ne jako plavecké hodinky na potápění. Řemínek je silikonový se standardem 22mm Quick Release, takže ho snadno vyměníte za jiný a nejste odkázáni na drahé originály. Na co si dát pozor Před koupí je dobré srovnat očekávání. WOWME Nexus jsou hodinky nižší cenové třídy, takže přesnost GPS a měření tepu bude orientační, ne na úrovni sportovních značek za mnohonásobek. Volání funguje jen přes telefon spárovaný přes Bluetooth, nejde o samostatné volání s vlastní SIM. Tělo je z plastu, byť lehkého a pohodlného, takže nečekejte pocit z kovu nebo titanu. Za pozornost stojí i konkurence ve stejné hladině. Za podobné peníze koupíte třeba fitness náramek s dlouhou výdrží, který ale nemá AMOLED ani vlastní GPS. Hlavní argument Nexusů je právě kombinace AMOLED displeje a samostatné GPS pod tisícovku, takže pokud tyhle dvě věci nepotřebujete, vyplatí se zvážit i jednodušší a výdrží delší alternativy. OBJEDNAT NA ALZE Kdy to smysl nedává Pokud potřebujete přesná sportovní data pro vážný trénink, tyhle hodinky vás neuspokojí a vyplatí se připlatit za značku s propracovanějším měřením. Nesednou ani lidem, kteří chtějí volat samostatně bez telefonu, protože hovory jedou jen přes spárovaný mobil. A jestli od hodinek čekáte prémiový pocit z kovového těla, počítejte s tím, že Nexus sází na lehký plast, ne na luxusní materiály. Verdikt: pro koho se to vyplatí WOWME Nexus jsou rozumný vstup do světa chytrých hodinek za 995 Kč, hlavně pro toho, kdo chce AMOLED displej a vlastní GPS bez velké investice. Dostanete lehké tělo, Always On Display, 110 sportovních režimů a tříletou záruku. Berte ale realisticky, že jde o hodinky nižší třídy s orientační přesností a aplikací VeryFit. Pokud vám tyhle kompromisy nevadí, je pokles z podzimních 2 990 Kč na 995 Kč dobrým důvodem pořídit je právě teď. KOUPIT HODINKY WOWME Je pro vás u levných hodinek důležitější vlastní GPS, nebo co nejdelší výdrž baterie? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza hodinky Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024