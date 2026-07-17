Alzácké hodinky s AMOLEDem a GPS zlevnily na 995 Kč. Loni stály třikrát tolik

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
17.7.2026 06:00
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wowme nexus na sveltem pozadi
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Chytré hodinky s vlastní GPS a AMOLED displejem se pod tisícovku dostávají jen zřídka. WOWME Nexus teď klesly na 995 Kč, přestože se loni na podzim uváděly za 2 990 Kč. I v poslední akci stály 1 399 Kč, takže aktuální cena je znatelně níž než dřív. Cenu a skladovou dostupnost (u takhle výrazných slev se stav rychle mění) si ověříte přímo v detailu produktu na Alze.

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Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud chcete levné hodinky s vlastní GPS, AMOLED displejem a sledováním sportu i spánku.
⚠️ Zvažte, pokud čekáte přesnost a ekosystém úrovně Garminu nebo Applu; tohle je hodinka nižší třídy s aplikací VeryFit.
💡 Za 995 Kč jde o citelně nižší cenu než při uvedení, kdy stály 2 990 Kč.

Proč jsou tyhle hodinky zajímavé

Levné chytré hodinky obvykle šetří na dvou věcech: displeji a GPS. WOWME Nexus mají obojí: 1,43″ AMOLED displej s funkcí Always On Display a vestavěnou GPS, která měří trasu i vzdálenost bez telefonu. K tomu přidávají barometr a kompas, takže na běžný trénink i turistiku poskytnou víc dat než většina konkurentů v této cenové hladině.

wowme nexus render zepredu sport

Druhá věc je cena v kontextu. Při uvedení loni na podzim se hodinky prodávaly za 2 990 Kč, v poslední akci klesly na 1 399 Kč a teď jsou za 995 Kč nejlevněji. Pro člověka, který chce vyzkoušet sporttester s displejem a GPS a nechce dávat tisíce za Garmin nebo Apple Watch, je to nízkonákladový vstup s tříletou zárukou.

Klíčové parametry lidsky

Displej je 1,43″ AMOLED s vysokým jasem a Always On, což je na tuhle cenu nadstandard, protože levné hodinky často jedou na tmavších LCD panelech. Tělo je z lehkého plastu o hmotnosti 45,3 g, takže je pohodlné i na celodenní nošení a na spaní. Nabízí 110 sportovních režimů a zdravotní monitoring, který sleduje srdeční tep, okysličení krve (SpO₂), stres i spánek.

Data se ukládají do aplikace VeryFit a synchronizují se s Apple Health i Strava. Je ale férové říct, že VeryFit je univerzální aplikace používaná řadou levnějších hodinek, takže čekejte přehledné statistiky, ne analytickou hloubku sportovních značek. Hodinky zvládnou i Bluetooth hovory přes spárovaný telefon, notifikace, ovládání hudby a foťáku nebo funkci Najít telefon.

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Praktická stránka: výdrž, odolnost, řemínek

Výdrž baterie je potřeba brát střízlivě. Výrobce uvádí až týden běžného provozu, ale reálná výdrž závisí na tom, jak často používáte Always On Display a GPS, které patří mezi největší žrouty energie. Pokud tyhle funkce zapnete naplno, počítejte spíš s několika dny. Dobíjí se pohodlně přes magnetický nabíjecí kabel v balení a pro delší provoz nabízí úsporný režim.

Odolnost kryje certifikace IP68 proti prachu a vodě, takže hodinkám neublíží pot ani déšť. Berte to ale jako ochranu pro sport a běžné nošení, ne jako plavecké hodinky na potápění. Řemínek je silikonový se standardem 22mm Quick Release, takže ho snadno vyměníte za jiný a nejste odkázáni na drahé originály.

Na co si dát pozor

Před koupí je dobré srovnat očekávání. WOWME Nexus jsou hodinky nižší cenové třídy, takže přesnost GPS a měření tepu bude orientační, ne na úrovni sportovních značek za mnohonásobek. Volání funguje jen přes telefon spárovaný přes Bluetooth, nejde o samostatné volání s vlastní SIM. Tělo je z plastu, byť lehkého a pohodlného, takže nečekejte pocit z kovu nebo titanu.

Za pozornost stojí i konkurence ve stejné hladině. Za podobné peníze koupíte třeba fitness náramek s dlouhou výdrží, který ale nemá AMOLED ani vlastní GPS. Hlavní argument Nexusů je právě kombinace AMOLED displeje a samostatné GPS pod tisícovku, takže pokud tyhle dvě věci nepotřebujete, vyplatí se zvážit i jednodušší a výdrží delší alternativy.

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Kdy to smysl nedává

Pokud potřebujete přesná sportovní data pro vážný trénink, tyhle hodinky vás neuspokojí a vyplatí se připlatit za značku s propracovanějším měřením. Nesednou ani lidem, kteří chtějí volat samostatně bez telefonu, protože hovory jedou jen přes spárovaný mobil. A jestli od hodinek čekáte prémiový pocit z kovového těla, počítejte s tím, že Nexus sází na lehký plast, ne na luxusní materiály.

Verdikt: pro koho se to vyplatí

WOWME Nexus jsou rozumný vstup do světa chytrých hodinek za 995 Kč, hlavně pro toho, kdo chce AMOLED displej a vlastní GPS bez velké investice. Dostanete lehké tělo, Always On Display, 110 sportovních režimů a tříletou záruku. Berte ale realisticky, že jde o hodinky nižší třídy s orientační přesností a aplikací VeryFit. Pokud vám tyhle kompromisy nevadí, je pokles z podzimních 2 990 Kč na 995 Kč dobrým důvodem pořídit je právě teď.

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Je pro vás u levných hodinek důležitější vlastní GPS, nebo co nejdelší výdrž baterie?

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O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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