Levná alternativa k Philips Hue dorazila do Česka! Tahle stojací lampa stojí dva tisíce a funguje skvěle Hlavní stránka Zprávičky Značka WiZ patřící pod Philips Hue vstoupila v roce 2025 na český trh s cenově dostupným chytrým osvětlením Stojací lampa WiZ Gradient Floor Light stojí kolem 2 000 Kč, zatímco Philips Hue Signe vyjde na trojnásobek Nabízí RGBIC technologii se sedmi barevnými zónami, Matter podporu a synchronizaci s hudbou Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 11.10.2025 18:00 Žádné komentáře 0 Pokud máte rádi atmosférické osvětlení, ale Philips Hue vám přijde finančně nedostupný, máme pro vás dobrou zprávu. Značka WiZ, která patří pod stejnou mateřskou společnost Signify jako Philips Hue, letos oficiálně vstoupila na český trh. A mezi prvními produkty, které u nás začala prodávat, je zajímavá stojací lampa WiZ Gradient Floor Light. Levná alternativa k Philips Hue Signe Co všechno lampa umí Synchronizace s televizí i hudbou Plastová konstrukce, ale funkčně v pohodě Kolik světla vlastně dává? Verdikt: skvělý poměr cena/výkon Levná alternativa k Philips Hue Signe WiZ Gradient Floor Light je 140 cm vysoká stojací lampa s RGBIC technologií, která dokáže zobrazit sedm barevných zón najednou. Právě díky tomu umí vytvořit plynulý barevný přechod – například od teplé oranžové po studenou modrou. Výsledkem je atmosférický světelný efekt, který se rozlije po stěně pod úhlem 110 stupňů. Cena? Kolem 2 000 Kč. Pro srovnání: Philips Hue Gradient Signe stojí okolo 6 000 Kč a nabízí v podstatě stejnou funkčnost. Ano, Signe má kovovou konstrukci a o něco vyšší svítivost (2 500 vs. 1 080 lumenů), ale u lampy určené primárně k atmosférickému nasvícení rohu místnosti tento rozdíl v praxi téměř nepoznáte. Co všechno lampa umí WiZ Gradient Floor Light se připojuje přes Wi-Fi 2.4 GHz a nevyžaduje žádný hub ani centrální jednotku. Stačí ji zapojit do zásuvky, stáhnout si aplikaci WiZ a během pár minut máte funkční chytré osvětlení. Aplikace je podle zahraničních recenzí překvapivě přehledná – bez otravných reklam nebo nátlaku na nákup dalších produktů. Lampa podporuje hlasové ovládání přes Google Assistant a Amazon Alexa, což oceníte hlavně večer, když se vám nechce vstávat z gauče. Ještě zajímavější je však podpora standardu Matter, díky níž můžete lampu integrovat prakticky do jakéhokoli chytrého ekosystému – ať už používáte Google Home, Apple Home nebo jinou platformu. Synchronizace s televizí i hudbou Pokud si pořídíte také WiZ HDMI Sync Box (samostatný produkt, který se připojuje mezi set-top box a televizi), můžete nechat lampu reagovat na to, co se právě děje na obrazovce. Princip je stejný jako u Philips Hue Play či Govee produktů, osvětlení mění barvy podle dominantních tónů na displeji. KOUPIT LAMPU WIZ Druhá zábavná funkce je synchronizace s hudbou. Ta má ale háček: lampa nemá vlastní mikrofon, takže musíte otevřít aplikaci ve svém telefonu a ten použít jako „ucho“. Hudba přitom musí hrát z jiného zdroje – třeba z reproduktoru. Je to trochu krkolomné řešení, které působí spíš jako nouzovka pro občasnou párty než něco, co budete používat denně. Plastová konstrukce, ale funkčně v pohodě Hlavní kompromis se týká kvality zpracování. Celá lampa včetně podstavce je vyrobená z plastu, což na první dotek může působit lacině. Pokud máte domácí mazlíčka nebo malé děti, lampu je lepší postavit někam, kde nehrozí převrhnutí. Další drobnost: podstavec nemá gumové nožičky, takže na nerovném povrchu nebo koberci může lampa mírně klouzat. Ideální je tedy hladká, rovná podlaha – například dřevěná nebo dlažba. Kolik světla vlastně dává? WiZ Gradient Floor Light má světelný tok 1 080 lumenů, což je výrazně méně než u konkurence (Govee Floor Lamp Pro má 2 100 lumenů, Philips Hue Signe 2 500). Zní to jako nevýhoda, ale v praxi to není velký problém. Lampa není určená k tomu, aby nahradila hlavní světlo v místnosti – má vytvářet atmosférické nasvícení stěny nebo rohu. A na to těch 1 080 lumenů bohatě stačí. Pro představu: taková intenzita dokáže osvětlit středně velkou místnost natolik, abyste v ní mohli pohodlně číst. Jenže vy ji asi nebudete používat ke čtení, ale spíš k tomu, abyste si pustili film a vytvořili si kolem sebe příjemnou atmosféru. A na to je perfektní. Verdikt: skvělý poměr cena/výkon WiZ Gradient Floor Light je chytrá volba pro všechny, kdo chtějí atmosférické osvětlení, ale nechtějí utrácet šest tisíc za Philips Hue Signe. Ano, plastová konstrukce není prémiová, ale funkčně lampa odvádí skvělou práci. Barevné přechody jsou plynulé, aplikace funguje spolehlivě a integrace do chytrých domácností díky Matter probíhá bez problémů. Pokud plánujete si pořídit i HDMI Sync Box a chcete si vytvořit ambientní osvětlení kolem televize, WiZ nabízí podstatně levnější vstup do světa synchronizovaného osvětlení než prémiová konkurence. A i když si vystačíte jen s lampou samotnou a základními funkcemi přes aplikaci, za dva tisíce dostanete víc, než byste čekali. WiZ Gradient Floor Light je v Česku k dostání za 2 054 Kč (akční cena, běžně 2 239 Kč). Najdete ji například na Alze. Jak se vám líbí WiZ Gradient Floor Light? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytrá domácnost Chytré osvětlení Philips Hue 