Veselé Vánoce: Office 2021 za 30,25€ a Windows 11 Pro za 12,25€! Doživotní licence bez předplatného Hlavní stránka Články Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 18.12.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Komerční článek Pokud se vám vaše starší verze Office zdá pomalá, neaktuální nebo už prostě nevyhovuje, právě teď je ideální čas na upgrade – a to bez nutnosti předplatného. Godeal24 nabízí v rámci vánoční slevové akce Microsoft Office 2021 Professional za neuvěřitelných 30,25 € (cca 735 Kč) a Windows 11 Pro za 12,25 € (cca 298 Kč), a to jako doživotní licence. Office 2021 Pro: výhodná alternativa k Office 2024 Zatímco Microsoft už sice uvedl na trh Office 2024, jeho cena je stále poměrně vysoká a nová verze může být méně stabilní nebo neznámá pro uživatele zvyklé na Office 2021. Verze Office 2024 Home vyjde i po slevě u Godeal24 na 139,99 € (cca 3 406 Kč), tedy téměř pětinásobek ceny Office 2021 Pro. Office 2021 Professional zahrnuje všechny klíčové aplikace: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher, Access a Teams (ve free verzi). Vše běží plně lokálně – není potřeba internetové připojení k práci, takže výpadek Wi-Fi vás nezastaví. A co víc, licence je doživotní, bez nutnosti platit měsíční či roční poplatky. Verze pro macOS? I na vás Godeal24 myslí Uživatelé macOS nepřijdou zkrátka. Pro ně je k dispozici Office 2021 Home and Business za 49,99 € (cca 1 215 Kč). Tato jednorázová koupě přináší stejnou výhodu – trvalé vlastnictví bez předplatného, přístup ke klíčovým aplikacím a jistotu, že software bude fungovat spolehlivě a legálně. 100% autentické licence Office za neuvěřitelně nízkou cenu! Office 2021 Pro Plus Key – 1 PC – 30,25 € Office 2021 Home and Business for Mac – 49,99 € Office 2021 Pro Plus Key – 2 Keys – 58,5 € (pouze 29,25 € /klíč) Office 2021 Pro Plus Key – 3 Keys – 79,25 € (pouze 26,42 € /klíč) Office 2021 Pro Plus Key – 5 PCs – 127,25 € (pouze 25,45 € /PC) Office 2019 Pro Plus Key – 1 PC – 24,75 € Office 2019 Home and Business for Mac – 39,29 € Office 2024 Home for PC/Mac – 139,99 € Office 2024 Home and Business for PC/Mac – 149 € Vánoce přicházejí dříve! Skutečná výhra za cenu, které uvěříte! Kromě Office nabízí Godeal24 i Windows 11 Pro za pouhých 12,25 € (cca 298 Kč). Pokud stavíte nový počítač, nebo chcete přejít na moderní operační systém s podporou nejnovějších funkcí a zabezpečení, jde o mimořádně výhodnou nabídku. Win 11 Professional Key – 12,25 € Win 11 Enterprise 2024 LTSC – 1 PC – 12,8 € Win 11 Professional – 2 Keys – 24,25 € (pouze 12,13 € /klíč) Win 11 Professional – 3 Keys – 35,25 € (pouze 11,75 € /klíč) Win 11 Professional – 5 Keys – 53,25 € (pouze 10,65 € /klíč) Win 11 Home Key – 12,15 € Win 11 Home – 2 Keys – 24,05 € (pouze 12,03 € /klíč) Win 10 Professional Key – 8,25 € Win 10 Home Key – 8,15 € Win 10 Enterprise 2021 LTSC – 1 PC – 12,25 € Originální Office a Win za sníženou cenu. (Kód kupónu „SGO62″) Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle – 41,29 € Win 11 Pro + Office 2019 Pro Plus Bundle – 36,54 € Win 11 Home + Office 2021 Pro Plus Bundle – 40,99 € Win 11 Home + Office 2019 Pro Plus Bundle – 36,24 € Visio Professional 2021 – 1 PC – 22,97 € Project Professional 2021 – 1 PC – 25,70 € Originální balíky. Nejvýhodnější nabídka roku! Office 2021 Pro – 50 Keys – 1250 € (pouze 25 € /klíč) Office 2021 Pro – 100 Keys – 2400 € (pouze 24 € /klíč) Win 11 Pro – 50 keys – 400 € (pouze 8 € /klíč) Win 11 Pro – 100 keys – 750 € (pouze 7,5 € /klíč) Win 11 Home – 50 keys – 389 € (pouze 7,59 € /klíč) Win 11 Home – 100 Keys – 699 € (pouze 6,99 € /klíč) Praktický software pro váš počítač Ashampoo PDF Pro 5 – 29,99 € Ashampoo Backup Pro 26 – 9,99 € IObit Driver Booster 13 – 17,69 € Adguard – 3 zařízení – Lifetime – 32,74 € Internet Download Manager – 1 PC / Lifetime – 21,99 € >> Více nástrojů Jak využít slevový kód? Na stránkách Godeal24 stačí přidat vybrané produkty do košíku a při platbě zadat příslušný slevový kód. Tím okamžitě uplatníte nabízené slevy. Kdo je Godeal24? Godeal24 je globální distributor počítačového softwaru s velmi atraktivní cenovou politikou. Ať už jste nezávislý tvůrce obsahu, nebo potřebujete software pro úpravu videa a obrázků, nebo prostě chcete jen posílit zabezpečení svého počítače antivirovým softwarem, zveme vás k prohlédnutí všech nabídek od Godeal24, určitě najdete to, co hledáte. Na Godeal24 je software garantován jako 100% originální. Stránka je 100% bezpečná a klíč obdržíte okamžitě e-mailem po zaplacení. Godeal24 slibuje, že nabízí 24/7 profesionální technickou podporu a doživotní poprodejní servis a že můžete produkt používat bez problémů! Kontakt Godeal24: service@godeal24.com Poznámka redakce Komerční články nepíše redakce Svět Androida, ale pouze poskytuje prostor pro zveřejnění článku od partnera. O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. 