Veselé Vánoce: Office 2021 za 30,25€ a Windows 11 Pro za 12,25€! Doživotní licence bez předplatného

Jakub Kárník
18.12.2025 14:00
Pokud se vám vaše starší verze Office zdá pomalá, neaktuální nebo už prostě nevyhovuje, právě teď je ideální čas na upgrade – a to bez nutnosti předplatného. Godeal24 nabízí v rámci vánoční slevové akce Microsoft Office 2021 Professional za neuvěřitelných 30,25 € (cca 735 Kč) a Windows 11 Pro za 12,25 € (cca 298 Kč), a to jako doživotní licence.

Office 2021 Pro: výhodná alternativa k Office 2024

Zatímco Microsoft už sice uvedl na trh Office 2024, jeho cena je stále poměrně vysoká a nová verze může být méně stabilní nebo neznámá pro uživatele zvyklé na Office 2021. Verze Office 2024 Home vyjde i po slevě u Godeal24 na 139,99 € (cca 3 406 Kč), tedy téměř pětinásobek ceny Office 2021 Pro.

Office 2021 Professional zahrnuje všechny klíčové aplikace: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher, Access a Teams (ve free verzi). Vše běží plně lokálně – není potřeba internetové připojení k práci, takže výpadek Wi-Fi vás nezastaví. A co víc, licence je doživotní, bez nutnosti platit měsíční či roční poplatky.

Verze pro macOS? I na vás Godeal24 myslí

Uživatelé macOS nepřijdou zkrátka. Pro ně je k dispozici Office 2021 Home and Business za 49,99 € (cca 1 215 Kč). Tato jednorázová koupě přináší stejnou výhodu – trvalé vlastnictví bez předplatného, přístup ke klíčovým aplikacím a jistotu, že software bude fungovat spolehlivě a legálně.

100% autentické licence Office za neuvěřitelně nízkou cenu!

Vánoce přicházejí dříve! Skutečná výhra za cenu, které uvěříte!

Kromě Office nabízí Godeal24 i Windows 11 Pro za pouhých 12,25 € (cca 298 Kč). Pokud stavíte nový počítač, nebo chcete přejít na moderní operační systém s podporou nejnovějších funkcí a zabezpečení, jde o mimořádně výhodnou nabídku.

Originální Office a Win za sníženou cenu. (Kód kupónu „SGO62″)

Originální balíky. Nejvýhodnější nabídka roku!

Praktický software pro váš počítač

>> Více nástrojů

Jak využít slevový kód?

Na stránkách Godeal24 stačí přidat vybrané produkty do košíku a při platbě zadat příslušný slevový kód. Tím okamžitě uplatníte nabízené slevy.

Kdo je Godeal24?

Godeal24 je globální distributor počítačového softwaru s velmi atraktivní cenovou politikou. Ať už jste nezávislý tvůrce obsahu, nebo potřebujete software pro úpravu videa a obrázků, nebo prostě chcete jen posílit zabezpečení svého počítače antivirovým softwarem, zveme vás k prohlédnutí všech nabídek od Godeal24, určitě najdete to, co hledáte.

Na Godeal24 je software garantován jako 100% originální. Stránka je 100% bezpečná a klíč obdržíte okamžitě e-mailem po zaplacení. Godeal24 slibuje, že nabízí 24/7 profesionální technickou podporu a doživotní poprodejní servis a že můžete produkt používat bez problémů!

Kontakt Godeal24: service@godeal24.com

Poznámka redakce

Komerční články nepíše redakce Svět Androida, ale pouze poskytuje prostor pro zveřejnění článku od partnera.

O autorovi

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

