Hledáte někdy staré zprávy na WhatsAppu? Brzy to má být o dost snazší

Komunikační nástroj WhatsApp by měl v následujících týdnech či měsících přijít s novou funkcí pro vyhledávání starých konverzací. Přímo v okně konkrétní komunikace by se měla objevit ikona kalendáře, skrze kterou půjde vybrat konkrétní období. Současně půjde jednoduše rolovat i do sousedních dní, aby se hledalo snadno i v dalších časech, pokud si nebudeme jistí. Novinka rozšíří současnou funkci pro hledání, která je ovšem založená jen na vyhledávání podle frází. Nové vyhledávání zpráv podle data pomůže uživatelům komunikátoru WhatsApp v případech, kdy nechtějí nebo nemohou pátrat pomocí klíčových slov, ale jde jim o konkrétní období.

Novinka je nyní údajně v rané fázi vývoje, ale přesto existují ukázkové snímky obrazovky. Má je na svědomí web WABetaInfo. Kromě vyhledávání zpráv podle data prý WhatsApp čekají ještě i změny ve správě ukládaných souborů. Nově budeme schopní zobrazit velké soubory a samostatně i ty přeposlané. Pro konkrétní komunikaci půjdou obrázky a jiné přílohy seřadit podle data i podle velikosti. Zdá se, že obě nové funkce patří do jedné vlny úprav a dočkáme se jich ve WhatsAppu možná současně.

Jak se vám nyní vyhledává na WhatsAppu?

Zdroj: acentral