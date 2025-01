Konečně! WhatsApp se propojí s Facebookem a Instagramem

Reklama

Společnost Meta začínala s jedinou sociální sítí – Facebookem. Posléze k němu ale Mark Zuckerberg přidal další sociální sítě a aplikace, které buď koupil, nebo založil. Pokud ovšem chcete něco sdílet z jedné na druhou, je to někdy docela komplikované, protože nejsou zcela propojené. Teď ale Meta chystá novinku v podobě napojení WhatsAppu na Instagram a Facebook.

Pokud byste už nyní chtěli svůj uživatelský účet používat pro více sítí od Mety, můžete to udělat prostřednictvím nástroje s názvem Accounts Center. Ten funguje už od roku 2020, jenže na WhatsApp se zatím nevztahuje. Takže když chcete cokoliv z WhatsAppu přenést na svůj profil na „sockách“, musíte to zdlouhavě stahovat, přepisovat nebo kopírovat. To se ale má změnit.

Sdílení bude snadné a rychlé

WhatsApp bude nově integrován přímo do tohoto nástroje, takže uživatelé budou moci nejen snadněji spravovat své účty, ale snazší bude i samotné sdílení. Pokud si například vytvoříte na WhatsAppu status, můžete ho obratem překlopit do Příběhu na Facebooku nebo Instagramu.

Jednotné přihlašování do různých aplikací a sociálních sítí od Mety pak zajistí funkce Single Sign-On. A pokud o to vůbec nestojíte? Nikdo vás nutit nebude, protože tato nová funkcionalita bude přednastavena jakožto vypnutá a musíte ji zapnout manuálně.

Meta zároveň ujišťuje, že současné end-to-end šifrování na WhatsAppu dál zůstane, takže uživatelé nemusejí mít strach o bezpečnost svých konverzací. Novinka se má v podobě aktualizace dostávat k uživatelům v příštích měsících.

Zdroj: TechCrunch, Meta, Freepik