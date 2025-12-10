WELOCK PCB51: Chytrý zámek, který nainstalujete za deset minut Hlavní stránka Články WELOCK PCB51 je chytrý zámek s klávesnicí, který se instaluje za 10 minut bez vrtání Nabízí 5 způsobů odemknutí včetně RFID karet – ideální pro seniory i děti S příslušenstvím WIFIBOX3 zvládne i vzdálené ovládání a hlasové příkazy přes Alexu Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 10.12.2025 08:00 2 komentáře 2 Klíče jsou relikt minulosti. Ztrácejí se, kopírují se a v kapse zabírají místo, které by lépe využil telefon. Jenže vyměnit celé dveře nebo bezpečnostní zámek kvůli chytré domácnosti? To zní jako víkendový projekt s rozpočtem malého auta. WELOCK PCB51 jde na věc jinak – nasadíte ho na stávající cylindr a za deset minut máte dveře, které se odemykají kódem, kartou nebo mobilem. Pět způsobů, jak se dostat domů Pro koho to dává smysl Instalace bez vrtačky Příslušenství pro vzdálený přístup Cena a dostupnost Verdikt Pět způsobů, jak se dostat domů WELOCK PCB51 patří mezi takzvané retrofit zámky. Nenahrazuje celý zámek, pouze cylindrickou vložku – tu část, do které normálně strkáte klíč. Kompatibilní je s euro profil cylindry a tloušťkou dveří 30–70 mm, což pokryje většinu bytových dveří v Česku. Odemknout můžete pěti způsoby: přes aplikaci WELOCK pro iOS a Android, zadáním kódu na klávesnici, RFID kartou, vzdáleně přes WiFi (s příslušenstvím WIFIBOX3), nebo hlasem přes Amazon Alexu. Klasický nouzový klíč v balení není – což může být pro někoho dealbreaker, pro jiné výhoda. Pro koho to dává smysl Hlavní cílovka jsou majitelé Airbnb a krátkodobých pronájmů. Místo předávání klíčů pošlete hostovi kód, který po odjezdu jednoduše smažete. Přímo na zámku lze uložit 10 kódů (1 administrátorský + 9 uživatelských), přes aplikaci jich přidáte víc. KOUPIT WELOCK PCB51 Druhá skupina jsou rodiny se seniory nebo dětmi. Otisky prstů u starších lidí často nefungují spolehlivě – kůže je tenčí, rýhy méně výrazné. Klávesnice nebo RFID karta tento problém elegantně obchází. Dítěti prostě dáte kartičku na krk a nemusíte řešit ztracené klíče. A pak jsou tu malé firmy a kanceláře, kde se střídá více lidí a evidence přístupů dává smysl. Aplikace WELOCK loguje, kdo a kdy dveře otevřel. Instalace bez vrtačky WELOCK slibuje instalaci do 10 minut bez vrtání. V praxi to znamená vyšroubovat stávající cylindr, zasunout nový a utáhnout. Potřebujete jen šroubovák. Pokud jste někdy měnili vložku u dveří, zvládnete to. Zámek napájí 3× AAA baterie, které podle výrobce vydrží zhruba rok běžného používání. Až se začnou vybíjet, aplikace vás upozorní. Konstrukce má krytí IP65 (odolnost proti prachu a stříkající vodě) a funguje v rozmezí -25 až +60 °C – takže je vhodný i na venkovní dveře chaty v Krkonoších. Příslušenství pro vzdálený přístup Samotný PCB51 komunikuje přes Bluetooth, takže ovládání z aplikace funguje jen v dosahu. Pro vzdálené odemykání odkudkoli potřebujete dokoupit WIFIBOX3 – malou krabičku, která zámek připojí do domácí WiFi sítě. S ní pak funguje i ovládání hlasem přes Amazon Alexu. KOUPIT WELOCK PCB51 Další volitelné příslušenství je Door Sense – senzor, který hlídá, jestli jsou dveře skutečně zavřené. Kombinace obou doplňků dává smysl hlavně pro vzdálenou správu nemovitostí, kde chcete mít přehled v reálném čase. Cena a dostupnost WELOCK PCB51 stojí 4 174 Kč a posílá se z evropského skladu, takže bez cel a dlouhého čekání. K tomu výrobce nabízí 30denní záruku vrácení peněz, dvouletou záruku a podle svých slov i celoživotní zákaznickou podporu. Verdikt WELOCK PCB51 není zámek pro každého. Pokud máte rádi fyzické klíče jako zálohu, hledejte jinde. Ale pro Airbnb hosty, správce nemovitostí nebo rodiny, kde klasické klíče působí víc problémů než užitku, je to praktické řešení za rozumnou cenu. Instalace bez vrtání a kompatibilita s většinou českých dveří jsou příjemný bonus. Uvažujete o chytrém zámku? Nebo vám klasické klíče stále vyhovují? Zdroj: WELOCK O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: 2 komentáře Vložit komentář Chytrá domácnost chytrý zámek Zabezpečení Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 LIDL má zase skladem extra levný Wi-Fi zesilovač Xiaomi. Moc dlouho nečekejte, zájem je vysoký Adam Kurfürst 13.12.2024