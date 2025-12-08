TOPlist

Jak vybrat chytrý zámek? Porovnali jsme čtyři modely WELOCK

  • WELOCK nabízí čtyři modely chytrých zámků – od základního ToucA51 po prémiový U81
  • Klíčový rozdíl: jen U71 a U81 mají záložní mechanický klíč pro případ nouze
  • Pro vzdálené ovládání a Alexu potřebujete dokoupit bránu WIFIBOX3

8.12.2025 10:00
welock chytry zamek jpg

Chytré zámky slibují konec éry klíčů. Jenže když zadáte „smart lock“ do vyhledávače, vyskočí na vás desítky modelů od desítek značek. A i v rámci jedné značky se můžete snadno ztratit. WELOCK aktuálně nabízí čtyři hlavní modely – Touch41, ToucA51, U71 a U81. Který z nich je pro vás? Pojďme si to rozebrat.

Co zjistit před nákupem

Než začnete porovnávat funkce, potřebujete znát dvě věci o svých dveřích:

1. Tloušťka dveří – změřte si ji metrem. Různé modely WELOCK podporují různé rozsahy:

  • Touch41: 50–100 mm
  • ToucA51: 55–95 mm
  • U71: 60–90 mm
  • U81: od 25 mm (ideální pro úzké dveře)

2. Typ cylindru – všechny modely WELOCK jsou určeny pro euro profil cylindry, což je v Česku nejběžnější standard. Pokud máte běžné bytové nebo vchodové dveře, pravděpodobně jste v pohodě.

Přehled modelů: od základu po prémiovou třídu

Všechny zámky WELOCK sdílejí společný základ: instalace bez vrtání za 10–15 minut, ovládání přes aplikaci, podpora RFID karet a PIN kódů. Liší se v detailech – a ty můžou být rozhodující.

WELOCK ToucA51 – nejlepší poměr cena/výkon

Nejlevnější model v nabídce, ale rozhodně ne ořezaný. Nabízí 6 způsobů odemknutí: otisk prstu (do 0,3 s), PIN kód s ochranou proti odpozorování, RFID kartu, Bluetooth přes aplikaci, nouzové USB napájení a hlasové ovládání přes Alexu (s WIFIBOX3).

WELOCK smart lock installed on blue door with gold handle elegant and modern look
WELOCK illuminated keypad smart lock on wooden door with black handle
welock touca51 keyless door lock wooden panel door

Pojme až 200 PIN kódů, což bohatě stačí i pro větší Airbnb provoz. Konstrukce vydrží od -25 do +60 °C a přes 100 000 cyklů zamykání. Co chybí? Mechanický klíč jako záloha.

Cena: 2 690 Kč (se slevovým kódem VD60)

WELOCK Touch41 – pro široké dveře

Velmi podobný ToucA51, ale s širším rozsahem kompatibility – zvládne dveře od 50 do 100 mm. Má OLED displej pro zobrazení stavu baterie a nastavení, což je příjemný bonus. Ukládá až 100 otisků prstů a 20 RFID karet.

welock touch41 smart cylinder lock green wooden main door
welock touch41 keyless entry lock on apartment wooden door
welock touch41 fingerprint lock on vintage wooden door

Ideální volba, pokud máte masivnější vchodové dveře a nechcete řešit, jestli se zámek vejde.

Cena: 2 940 Kč (se slevovým kódem VD70)

WELOCK U71 – s mechanickým klíčem

Pro ty, kdo nechtějí být stoprocentně závislí na elektronice. U71 má všechno, co ToucA51, plus záložní mechanický klíč. Když dojdou baterie a zapomenete USB powerbanku, prostě odemknete klasicky.

10 d397bd78 859a 412e acc4 e64a630f91cd 1800x1800

Navíc podporuje Home Assistant (přes WIFIBOX3), což ocení uživatelé s propracovanou chytrou domácností. Automatické zamykání po 7–14 sekundách je příjemný bezpečnostní bonus.

Cena: 3 680 Kč (se slevovým kódem VD50)

WELOCK U81 – prémiová volba pro úzké dveře

Nejnovější a nejlépe vybavený model. Hlavní výhoda? Funguje na dveřích s hranou od pouhých 25 mm, kde ostatní modely selhávají. Pokud máte starší byt s úzkými zárubněmi, tohle je pravděpodobně jediná možnost.

WELOCK smart lock keypad model installed on white exterior door
WELOCK fingerprint smart lock installed on silver door with round
Finger unlocking WELOCK smart lock with illuminated touch keypad

Nabízí 200 PIN kódů, 100 otisků, 199 RFID karet a plnou integraci s Home Assistant a Alexou. Samozřejmě včetně mechanického klíče. Stříbrné provedení ladí s moderními interiéry.

Cena: 6 150 Kč (aktuálně bez slevy)

Potřebujete WIFIBOX3?

Samotné zámky WELOCK komunikují přes Bluetooth, takže ovládání z aplikace funguje jen v dosahu. Pokud chcete:

  • Odemykat vzdáleně odkudkoli
  • Používat hlasové příkazy přes Alexu
  • Integrovat zámek do Home Assistant
  • Dostávat notifikace v reálném čase

…potřebujete WIFIBOX3. Brána se připojí k domácí WiFi a zprostředkuje komunikaci. Jedna brána zvládne až 8 zámků v dosahu 10 metrů.

Cena: 3 213 Kč (nebo v balíčku se zámkem za zvýhodněnou cenu)

Který zámek pro koho?

Pro Airbnb a pronájmy: ToucA51 – nejlepší poměr cena/výkon, 200 PIN kódů stačí i pro frekventovaný provoz.

Pro rodiny s dětmi a seniory: Touch41 nebo U71 – RFID karty jsou jednodušší než kódy, U71 má navíc záložní klíč.

Pro smart home nadšence: U71 nebo U81 s WIFIBOX3 – integrace s Home Assistant a Alexou.

Pro úzké nebo nestandardní dveře: U81 – jediný model pro hrany od 25 mm.

Pro ty, kdo nechtějí riskovat: U71 – mechanický klíč jako záloha znamená, že se nikdy nezamknete venku.

Shrnutí cen a slev

Všechny modely WELOCK se posílají zdarma z evropského skladu, takže žádné celní poplatky ani týdny čekání. K tomu dvouletá záruka a 30denní možnost vrácení.

ModelBěžná cenaSlevaKód
ToucA514 174 Kč2 690 KčVD60
Touch414 668 Kč2 940 KčVD70
U714 915 Kč3 680 KčVD50
U816 150 Kč
WIFIBOX33 211 Kč2 445 Kč

Přemýšlíte o chytrém zámku? Který model vás zaujal nejvíc?

Zdroj: WELOCK

