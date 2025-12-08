Jak vybrat chytrý zámek? Porovnali jsme čtyři modely WELOCK Hlavní stránka Články WELOCK nabízí čtyři modely chytrých zámků – od základního ToucA51 po prémiový U81 Klíčový rozdíl: jen U71 a U81 mají záložní mechanický klíč pro případ nouze Pro vzdálené ovládání a Alexu potřebujete dokoupit bránu WIFIBOX3 Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 8.12.2025 10:00 Žádné komentáře 0 Chytré zámky slibují konec éry klíčů. Jenže když zadáte „smart lock“ do vyhledávače, vyskočí na vás desítky modelů od desítek značek. A i v rámci jedné značky se můžete snadno ztratit. WELOCK aktuálně nabízí čtyři hlavní modely – Touch41, ToucA51, U71 a U81. Který z nich je pro vás? Pojďme si to rozebrat. Co zjistit před nákupem Než začnete porovnávat funkce, potřebujete znát dvě věci o svých dveřích: 1. Tloušťka dveří – změřte si ji metrem. Různé modely WELOCK podporují různé rozsahy: Touch41: 50–100 mm ToucA51: 55–95 mm U71: 60–90 mm U81: od 25 mm (ideální pro úzké dveře) 2. Typ cylindru – všechny modely WELOCK jsou určeny pro euro profil cylindry, což je v Česku nejběžnější standard. Pokud máte běžné bytové nebo vchodové dveře, pravděpodobně jste v pohodě. Přehled modelů: od základu po prémiovou třídu Všechny zámky WELOCK sdílejí společný základ: instalace bez vrtání za 10–15 minut, ovládání přes aplikaci, podpora RFID karet a PIN kódů. Liší se v detailech – a ty můžou být rozhodující. WELOCK ToucA51 – nejlepší poměr cena/výkon Nejlevnější model v nabídce, ale rozhodně ne ořezaný. Nabízí 6 způsobů odemknutí: otisk prstu (do 0,3 s), PIN kód s ochranou proti odpozorování, RFID kartu, Bluetooth přes aplikaci, nouzové USB napájení a hlasové ovládání přes Alexu (s WIFIBOX3). Pojme až 200 PIN kódů, což bohatě stačí i pro větší Airbnb provoz. Konstrukce vydrží od -25 do +60 °C a přes 100 000 cyklů zamykání. Co chybí? Mechanický klíč jako záloha. Cena: 2 690 Kč (se slevovým kódem VD60) WELOCK Touch41 – pro široké dveře Velmi podobný ToucA51, ale s širším rozsahem kompatibility – zvládne dveře od 50 do 100 mm. Má OLED displej pro zobrazení stavu baterie a nastavení, což je příjemný bonus. Ukládá až 100 otisků prstů a 20 RFID karet. Ideální volba, pokud máte masivnější vchodové dveře a nechcete řešit, jestli se zámek vejde. Cena: 2 940 Kč (se slevovým kódem VD70) WELOCK U71 – s mechanickým klíčem Pro ty, kdo nechtějí být stoprocentně závislí na elektronice. U71 má všechno, co ToucA51, plus záložní mechanický klíč. Když dojdou baterie a zapomenete USB powerbanku, prostě odemknete klasicky. Navíc podporuje Home Assistant (přes WIFIBOX3), což ocení uživatelé s propracovanou chytrou domácností. Automatické zamykání po 7–14 sekundách je příjemný bezpečnostní bonus. Cena: 3 680 Kč (se slevovým kódem VD50) WELOCK U81 – prémiová volba pro úzké dveře Nejnovější a nejlépe vybavený model. Hlavní výhoda? Funguje na dveřích s hranou od pouhých 25 mm, kde ostatní modely selhávají. Pokud máte starší byt s úzkými zárubněmi, tohle je pravděpodobně jediná možnost. Nabízí 200 PIN kódů, 100 otisků, 199 RFID karet a plnou integraci s Home Assistant a Alexou. Samozřejmě včetně mechanického klíče. Stříbrné provedení ladí s moderními interiéry. Cena: 6 150 Kč (aktuálně bez slevy) Potřebujete WIFIBOX3? Samotné zámky WELOCK komunikují přes Bluetooth, takže ovládání z aplikace funguje jen v dosahu. Pokud chcete: Odemykat vzdáleně odkudkoli Používat hlasové příkazy přes Alexu Integrovat zámek do Home Assistant Dostávat notifikace v reálném čase …potřebujete WIFIBOX3. Brána se připojí k domácí WiFi a zprostředkuje komunikaci. Jedna brána zvládne až 8 zámků v dosahu 10 metrů. Cena: 3 213 Kč (nebo v balíčku se zámkem za zvýhodněnou cenu) Který zámek pro koho? Pro Airbnb a pronájmy: ToucA51 – nejlepší poměr cena/výkon, 200 PIN kódů stačí i pro frekventovaný provoz. Pro Airbnb a pronájmy: ToucA51 – nejlepší poměr cena/výkon, 200 PIN kódů stačí i pro frekventovaný provoz. Pro rodiny s dětmi a seniory: Touch41 nebo U71 – RFID karty jsou jednodušší než kódy, U71 má navíc záložní klíč. Pro smart home nadšence: U71 nebo U81 s WIFIBOX3 – integrace s Home Assistant a Alexou. Pro úzké nebo nestandardní dveře: U81 – jediný model pro hrany od 25 mm. Pro ty, kdo nechtějí riskovat: U71 – mechanický klíč jako záloha znamená, že se nikdy nezamknete venku.

Shrnutí cen a slev

Všechny modely WELOCK se posílají zdarma z evropského skladu, takže žádné celní poplatky ani týdny čekání. K tomu dvouletá záruka a 30denní možnost vrácení.

ModelBěžná cenaSlevaKódToucA514 174 Kč2 690 KčVD60Touch414 668 Kč2 940 KčVD70U714 915 Kč3 680 KčVD50U816 150 Kč––WIFIBOX33 211 Kč2 445 Kč–

Přemýšlíte o chytrém zámku? Který model vás zaujal nejvíc?

Zdroj: WELOCK 