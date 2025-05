Takhle vypadá Wear OS 6! Ucelenější, s delší výdrží a praktickými novinkami

Google na konferenci I/O odhalil šestou generaci svého operačního systému pro chytré hodinky. Wear OS 6 se zaměřuje na dvě klíčové oblasti – úsporu energie a výraznější personalizaci. Výrobce slibuje až desetiprocentní zlepšení výdrže oproti předchůdci, zároveň se díváme na možná největší designovou změnu tohoto systému v historii.

Material 3 Expressive míří i na zápěstí

Největší vizuální změnou je implementace designového jazyku Material 3 Expressive, který Google upravil speciálně pro kulaté displeje hodinek. Na rozdíl od telefonu, kde má Material 3 spíše jemné změny, na hodinkách je posun výraznější. Systém dokáže automaticky přizpůsobit barvy celého rozhraní podle ciferníku, podobně jako to známe z Androidu na telefonech.

Zvláště zajímavé je, jak Google pracoval s omezeními kruhového displeje. Místo toho, aby je skrýval, udělal z nich přednost. Komponenty se při rolování plynule zmenšují a zvětšují podle toho, jak se blíží k okrajům obrazovky. Nové tlačítko označované jako EdgeButton využívá každý pixel kulatého displeje a „objímá“ jeho okraj.

Dlaždice dostávají jednotný vzhled

Dlaždice ve Wear OS patří mezi nejužitečnější funkce, ale jejich dosavadní podoba byla hodně chaotická. Každý vývojář si dělal, co chtěl. Wear OS 6 zavádí třísložkové rozložení s pevně danou strukturou – nahoře název aplikace, uprostřed hlavní obsah a dole tlačítko pro další akce.

Výsledkem by měla být mnohem větší přehlednost. Uživatelé se nebudou muset učit ovládání každé dlaždice zvlášť, protože budou všechny fungovat podobně. Google také slibuje, že dlaždice budou obsahovat více informací najednou, takže se k nim budete vracet častěji než k samotným aplikacím.

Vývojáři už mohou testovat

Pro vývojáře je od dnešního dne k dispozici Developer Preview Wear OS 6 založený na Androidu 16. Google současně vydal nové knihovny Wear Compose Material 3 a Wear ProtoLayout Material 3, které umožňují implementovat nové designové prvky.

Existující aplikace by měly fungovat bez problémů, ale aby využily všechny nové možnosti, budou potřebovat aktualizaci. Výrobce také představil nové API pro obchod s ciferníky a rozšířil možnosti jejich přizpůsobení včetně podpory fotografií.

Kdy se dočkáme ostrého spuštění?

Google zatím uvádí pouze vágní „konec roku 2025“. Podle tradičních harmonogramů by to mělo znamenat říjen nebo listopad současně s uvedením Pixel Watch 4. Starší modely Pixel Watch se aktualizace pravděpodobně dočkají o něco později.

Otázkou zůstává, jak rychle budou následovat ostatní výrobci. Samsung obvykle implementuje nové verze Wear OS do svého One UI Watch s několikaměsíčním zpožděním, takže majitelé Galaxy Watch si možná počkají až do příštího roku.

Wear OS 6 vypadá jako nejambicióznější aktualizace za poslední roky. Pokud Google splní sliby ohledně výdrže a nový design skutečně zjednoduší používání, mohlo by to konečně přesvědčit více lidí, aby si chytré hodinky pořídili. Zásadní ale bude, jak rychle se nové funkce dostanou k běžným uživatelům.

Co říkáte na nový Wear OS 6?

Zdroj: Android Developers