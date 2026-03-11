Projektor s Androidem za méně než 5 tisíc! Tenhle pěkně zlevnil, umí Netflix i Disney+ Hlavní stránka Zprávičky WANBO T2 Ultra je Full HD projektor s nativním rozlišením 1080p, Android TV 11 a přímou podporou Netflixu, Disney+ a YouTube Aktuálně stojí 4 590 Kč místo 5 790 Kč (sleva 20 %, tedy 1 200 Kč) Při uvedení před rokem stál 6 990 Kč – aktuální cena je historicky nejnižší Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 11.3.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Projektory s Androidem a streamovacími službami obvykle začínají na vyšších částkách. WANBO T2 Ultra je ale teď na Alze k mání za 4 590 Kč místo původních 5 790 Kč a nabízí nativní Full HD, Android TV s Netflixem a automatické ostření. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete levný a kompaktní projektor na filmy v zatemněné místnosti s přímým přístupem ke streamovacím službám.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete projektor do světlé místnosti nebo vyžadujete svižný systém bez občasného sekání.💡 Za 4 590 Kč dostáváte nativní Full HD, Android TV s Netflixem a automatickou kalibraci – to je v této cenové kategorii výjimečné. OBJEDNAT PROJEKTOR V AKCI Proč je tento projektor zajímavý WANBO T2 Ultra cílí na lidi, kteří chtějí domácí kino bez složitého nastavování a externích zařízení. Hlavním tahákem je vestavěná Android TV 11 s přímou podporou Netflixu, Disney+ a YouTube – není potřeba připojovat žádný další box nebo Fire Stick. Prostě zapnete, přihlásíte se a sledujete. Druhým argumentem je nativní rozlišení Full HD 1080p, což není u projektorů pod 5 000 Kč samozřejmost. Mnohé levné projektory uvádějí „podporu 1080p“, ale nativně mají třeba jen 720p nebo méně. Tady dostanete skutečné Full HD přímo z čipu. Obraz a svítivost Projektor nabízí svítivost 500 ANSI lumenů a kontrast 2500:1. V praxi to znamená, že pro kvalitní obraz potřebujete zatemněnou místnost – za denního světla nebo v jasně osvětleném prostoru bude obraz vybledlý. Večer nebo při zatažených roletách ale funguje dobře. Projekční vzdálenost se pohybuje od 1,2 do 3,8 metru, což umožňuje vytvořit obraz o úhlopříčce 114 až 356 cm. Technologie AI Color Accuracy se stará o věrné podání barev a vestavěná redukce šumu eliminuje rušivé artefakty v obraze. Automatické funkce a praktické využití WANBO T2 Ultra má automatické ostření a digitální korekci lichoběžníkového zkreslení. Při zapnutí nebo přesunutí se projektor sám zkalibruje během několika vteřin. Některé recenze ale upozorňují, že automatika nefunguje vždy perfektně – občas je potřeba doladit manuálně, zejména při velmi šikmém promítání. Zajímavostí je 120° otočný design, který umožňuje promítat i na strop – ideální pro sledování filmů z postele. Projektor navíc umí detekovat překážky na zdi a vyhnout se jim při nastavování obrazu. KOUPIT PROJEKTOR WANBO Zvuk a konektivita Vestavěné duální reproduktory s basovou membránou překvapí – několik recenzentů zmiňuje, že zvuk je na integrované řešení nadprůměrný a na běžné domácí sledování postačí. Samozřejmě ale nepřekonají externí soundbar nebo reproduktory. Konektivita zahrnuje Wi-Fi (včetně 5GHz!, i když to není v oficiálních parametrech), Bluetooth pro bezdrátové připojení reproduktorů a HDMI port pro herní konzole nebo notebook. Integrovaný Chromecast umožňuje zrcadlení obrazovky z telefonu bez kabelů. Jeden recenzent ale upozorňuje, že Bluetooth připojení k externím reproduktorům může po chvíli sekat. Co říkají uživatelé Na Alze má projektor hodnocení 4,4 z 5 (25 hodnocení) a 84 % zákazníků ho doporučuje. Prodalo se přes 500 kusů. Nejčastěji lidé chválí poměr cena/výkon, kvalitu obrazu v dané cenové kategorii a fakt, že Netflix a další služby fungují přímo bez externích zařízení. Pozitivně hodnotí i slušný vestavěný zvuk a kompaktní rozměry (1,2 kg). Objevují se ale i výhrady. Opakovaně se zmiňuje pomalé CPU a pouze 1 GB RAM – systém občas zamrzne na pár vteřin nebo aplikace spadne. Někteří uživatelé upozorňují, že autofocus a autokorekce nefungují vždy spolehlivě a je potřeba ruční doladění. Při šikmém promítání mohou být okraje obrazu neostré. A samozřejmě platí, že projektor vyžaduje dostatečné zatemnění místnosti. Kdy to smysl nedává Pokud potřebujete projektor do světlé místnosti bez možnosti zatemnění, 500 ANSI lumenů nebude stačit. Rovněž pokud vyžadujete absolutně svižný systém bez občasného sekání, 1 GB RAM vás bude frustrovat – v tom případě se podívejte po dražších modelech s lepším hardwarem. A pokud jste zvyklí na kvalitu profesionálních lampových projektorů, budete muset slevit z očekávání. Pokud vás konkrétně tento model nezaujal, ale hledáte projektor ve slevě, můžete si projít aktuální Alza Dny, kde se průběžně objevují další zlevněné modely. Verdikt: pro koho se to vyplatí WANBO T2 Ultra za 4 590 Kč je rozumná volba pro ty, kdo chtějí jednoduchý domácí projektor na filmy a seriály ve zatemněné místnosti. Nativní Full HD, Android TV s Netflixem a kompaktní rozměry dělají z tohoto projektoru solidní vstup do světa domácího kina. Počítejte ale s tím, že systém není nejsvižnější a pro kvalitní obraz potřebujete tmu. VYUŽÍT SLEVU 20 % Máte doma projektor? Používáte ho hlavně na filmy, nebo i na hry či prezentace? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce česko projektor Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! 