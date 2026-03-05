TOPlist

Projektor s Google TV v akci: WANBO Mozart 1 Pro nestojí mnoho a má solidní reproduktory

Adam Kurfürst
5.3.2026 08:00
Ikona komentáře 0
WANBO Mozart 1 Pro na nocnim stolku

Domácí projektor nemusí být drahá záležitost, ale většina levnějších modelů má háček – slabou svítivost, chybějící smart funkce nebo mizerný zvuk. WANBO Mozart 1 Pro (new) se právě teď prodává za 8 990 Kč místo původních 9 990 Kč a nabízí kombinaci, která v této ceně není samozřejmostí: plnohodnotné Google TV, slušnou svítivost a překvapivě kvalitní reproduktory.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud hledáte kompaktní projektor s Google TV do ložnice, obýváku nebo na chatu – a nechcete řešit externí streaming zařízení.
⚠️ Zvažte, pokud máte hodně prosvětlenou místnost bez možnosti zatemnění, nebo pokud očekáváte plug-and-play bez jakéhokoliv ladění.
💡 Za 8 990 Kč dostanete projektor s Widevine L1 licencí (Netflix i Disney+ ve Full HD), automatickým ostřením a 20W reproduktory – to konkurence v této ceně často nenabízí.

Proč je tenhle projektor zajímavý

WANBO Mozart 1 Pro (new) cílí na lidi, kteří chtějí domácí kino bez velkých investic a bez nutnosti kupovat další krabičky. Projektor má integrované Google TV na bázi Android TV 11, což znamená přímý přístup k Netflixu, Disney+, HBO Max, YouTube a tisícům dalších aplikací z Google Play. Klíčové je, že podporuje Widevine L1 licenci – streamovací služby tak pustí obsah ve Full HD kvalitě, nikoliv v degradovaném rozlišení jako u levnějších projektorů.

WANBO Mozart 1 Pro render

Svítivost 1200 ANSI lumenů je na domácí projektor v této ceně solidní. Výrobce uvádí, že jde o 40% nárůst oproti předchozí generaci. V praxi to znamená, že obraz je použitelný i za denního světla (s přiměřeným stíněním), ale plný zážitek zažijete pochopitelně večer nebo v zatemněné místnosti.

Obraz a zvuk: co reálně čekat

Nativní rozlišení je 1920 × 1080 px (Full HD) s podporou online 4K obsahu – projektor umí dekódovat 4K stream a zobrazit ho v nativním rozlišení. LCD panel s kontrastem 3000:1 a HDR10 podporou nabízí slušné barvy, i když uživatelé doporučují vypnout HDR přímo v nastavení Google TV – v kombinaci s Wanbo nastavením prý vypadá obraz lépe bez něj.

Překvapením jsou integrované 20W reproduktory s basy až do 20 Hz. Na projektor v této cenové kategorii jde o nadstandard – většina konkurentů má reproduktory spíše pro nouzi. Zde můžete sledovat film bez externího ozvučení a zvuk bude přijatelný. Pro náročnější poslech samozřejmě doporučujeme připojit soundbar přes Bluetooth 5.0 nebo 3,5mm jack.

Chytré funkce: automatika, která (většinou) funguje

Projektor disponuje systémem ASA 3.0, který zahrnuje automatické ostření, automatickou korekci lichoběžníkového zkreslení, přizpůsobení obrazu plátnu a vyhýbání se překážkám. V ideálním světě to znamená: postavíte projektor, zapnete a obraz je rovný a ostrý. V praxi to funguje dobře, ale ne dokonale – několik uživatelů zmiňuje, že automatickou korekci je občas potřeba doladit ručně ovladačem.

Projekční vzdálenost 1,35 až 3,3 metru umožňuje úhlopříčku obrazu 55 až 120 palců. To je dost flexibility pro různé místnosti – od malé ložnice po větší obývák. Životnost LED zdroje 30 000 hodin znamená, že při každodenním tříhodinovém sledování vám projektor vydrží přes 27 let.

Praktická stránka: porty, hmotnost, co chybí

Na těle najdete HDMI 2.0 (s nízkou latencí pro hraní her), USB-A a 3,5mm jack. Bezdrátově je k dispozici dvoupásmová Wi-Fi (2,4 + 5 GHz) a Bluetooth 5.0. Nechybí ani vestavěný Chromecast pro zrcadlení z mobilu a Google Assistant pro hlasové ovládání.

WANBO Mozart 1 Pro render predni strana mirne natocena

Hmotnost 3,3 kg je na přenášení mezi místnostmi přijatelná, ale jedna věc uživatele často překvapí: projektor nemá klasický 1/4″ závit na stativ. Pokud ho nechcete mít jen na stole, musíte dokoupit originální stojan (na Alze za pár stovek) nebo adaptér. Někteří uživatelé také zmiňují, že externí napájecí adaptér je poměrně velký – to je daň za kompaktní rozměry samotného projektoru.

Co říkají uživatelé

Na Alze má WANBO Mozart 1 Pro (new) hodnocení 4,9 z 5 hvězd (14 hodnocení) a 100 % zákazníků produkt doporučuje. Nejčastěji chválí kvalitu obrazu vzhledem k ceně, překvapivě dobrý zvuk a plnou podporu streamovacích služeb díky Widevine L1.

Kritické hlasy se objevují především u detailů. Několik recenzentů upozorňuje, že nastavení obrazu vyžaduje ruční doladění – Google TV a Wanbo mají každý svoje nastavení barev, která se navzájem „perou“. Řešení je jednoduché: vypnout HDR v Google TV a případně přepnout rozhraní z 4K do 1080p pro svižnější odezvu systému. Někteří také zmiňují, že větrák po zahřátí zesiluje a hlučnost neodpovídá udávaným 32 dB – první minuty je projektor tichý, po zahřátí se ozve výrazněji.

Kdy to smysl nedává

Pokud máte hodně prosvětlenou místnost bez možnosti zatemnění, 1200 ANSI lumenů nebude stačit na komfortní sledování za denního světla. Pro takové podmínky byste potřebovali projektor s výrazně vyšší svítivostí (a výrazně vyšší cenou). Podobně pokud očekáváte bezproblémový plug-and-play zážitek bez jakéhokoliv nastavování – u tohoto projektoru se vyplatí věnovat 15 minut úvodnímu doladění obrazu.

Pro náročné hráče s požadavkem na minimální input lag a nejvyšší možnou obnovovací frekvenci to také nebude ideální volba – HDMI 2.0 sice podporuje nízkou latenci, ale pořád jde primárně o filmový/streamovací projektor, nikoliv herní monitor.

Verdikt: pro koho se to vyplatí

Za 8 990 Kč dostanete projektor, který v této cenové kategorii nabízí nadprůměrnou výbavu: Google TV s Widevine L1, solidní svítivost 1200 ANSI lumenů, kvalitní 20W reproduktory a automatické ostření. Pokud hledáte domácí kino do ložnice nebo obýváku a jste ochotni investovat pár minut do úvodního nastavení, je to zajímavá volba s výborným hodnocením od reálných uživatelů.

Dokázali byste si představit používání projektoru místo televize?

