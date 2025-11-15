Volkswagen nově můžete ovládat z Wear OS hodinek a Apple Watch! Má to ale poměrně zásadní háček Hlavní stránka Zprávičky Volkswagen přidal podporu Apple Watch a Wear OS do aplikace myVW Funkce zahrnují odemykání, vzdálené startování a kontrolu nabíjení u elektrických vozů Vyžaduje placené předplatné od €8,53/měsíc, což je... sporné rozhodnutí Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 15.11.2025 08:00 Žádné komentáře 0 Volkswagen aktualizoval aplikaci myVW o podporu chytrých hodinek. Odteď můžete ovládat vybrané funkce auta přes Apple Watch nebo hodinky s Wear OS. Funguje to u většiny vozů Volkswagen od modelového roku 2020 a novějších. Jenže než se začnete těšit, přichází háček – za funkce si musíte připlatit. Co aplikace na hodinkách umí Základní funkce myVW pro hodinky zahrnují zamykání a odemykání dveří, kontrolu stavu vozidla, stav zámku a funkci „Honk & Flash“ – tedy zahoukání a poblikání světly, když hledáte auto na parkovišti. U spalovacích motorů přibývá vzdálené startování a vypínání motoru (pokud to vůz podporuje) a kontrola stavu paliva. Zajímavější je to u elektrických vozů. Tam aplikace umožňuje spustit nebo zastavit nabíjení na dálku, zkontrolovat stav baterie a zapnout klimatizaci nebo topení ještě předtím, než nastoupíte. Pokud je vůz připojený k nabíječce, klimatizace čerpá energii ze sítě místo z baterie, což šetří dojezd. Platit za odemčení vlastního auta? A tady to začíná být problematické. Funkce nejsou zadarmo. Abyste mohli používat myVW na hodinkách, musíte nejprve stáhnout aplikaci do telefonu, přidat auto do „virtuální garáže“, odsouhlasit podmínky služby myVW i myVW+ a nakonec si předplatit placený plán. Základní předplatné začíná na 8,53 eurech měsíčně (zhruba 215 Kč), některé nové vozy mají zkušební období zdarma. Volkswagen v tiskové zprávě otevřeně píše, že cílem aplikace pro hodinky je „podpořit denní zapojení uživatelů do aplikace“. Překládáno do češtiny: chtějí vás přinutit používat aplikace pravidelně a vybudovat loajalitu ke značce. Když máte aplikaci na zápěstí, je těžší ji ignorovat. Jenže platit skoro devět eur měsíčně za to, abyste mohli odemknout vlastní auto z hodinek, je odvážný byznys model. Konkurence jako Tesla nebo někteří další výrobci nabízejí podobné funkce zdarma nebo jako součást ceny vozu. Volkswagen se rozhodl jít cestou předplatného – což je trend, který se automobilkám líbí čím dál víc, ale zákazníci ho zrovna nemusí… Platili byste za ovládání auta z hodinek? Zdroj: GSMArena, Volkswagen O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Auto Chytré hodinky wearables Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1. Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Amazfit Active 2 nejsou drahé a mají čím překvapit. Skvěle vypadají, mají super jas a nabízí offline mapy Adam Kurfürst 8.1. Google se chystá nasadit Gemini na chytré hodinky s Wear OS. Můžeme čekat češtinu? Libor Foltýnek 8.1. Android Auto dostává nový hudební přehrávač. Mrkněte, jak vypadá Adam Kurfürst 29.12.2024 Bestseller na obzoru! Garmin Instinct 3 jsou tady, mají AMOLED a odolné tělo Adam Kurfürst 8.1.