Vodafone vylepšuje tarif pro studenty, nabídne více mobilních dat

Studentský tarif operátora Vodafone ” #jetovtobě” již nějakou chvíli představuje jednu z nejzajímavějších nabídek pro studenty do 26 let. Za měsíční poplatek ve výši 499 Kč si jeho majitelé, až doposud, mohli užívat neomezeného volání a SMS zpráv, spolu s 10 GB dat. Aktuální nabídka tento FUP limit ještě navyšuje a to na 15 GB.

Tarif #jetovtobě je určený pro všechny žáky a studenty od šesti do šestadvaceti let. K jeho uzavření není třeba podepisovat smlouvu, jedinou podmínkou tak zůstává vlastnictví průkazu ISIC, případně ISIC Scholar. Za 499 Kč měsíčně nabídne neomezené volání a SMS v rámci EU. Zákazníci dostanou také 10 GB dat a nedávno přidaný Social Pass určený například pro sociální sítě Facebook nebo Instagram. Prostřednictvím aplikace Můj Vodafone pak lze stávající FUP limit ještě navýšit o dalších 5 GB.

V souhrnu tak studenti obdrží 15 GB mobilních dat, Social Pass a neomezené volání i esemesky. Při zakoupení si lze zároveň bezplatně objednat druhou, datovou SIM pro použití v tabletu, případně v notebooku. Data navíc bude možné v aplikaci aktivovat každý měsíc prostřednictvím sekce „Moje nabídky“, přičemž tato možnost platí jak pro nové, tak stávající zákazníky operátora Vodafone. Pro nové uživatele bude dostupná zhruba dva týdny po aktivaci tarifu.

